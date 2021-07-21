Следите за деньгами. Почему важна публичная и прозрачная отчетность благотворительных фондов

Для чего благотворительным фондам отчитываться?

Казалось бы, ответ очевиден. Однако многие украинские благотворительные фонды не уделяют должного внимания отчетности, считая, что публикаций в Facebook будет достаточно.

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А вот, например, в Великобритании фонды обязаны предоставить все данные в виде понятной статистики и инфографики в положенный срок. Иначе собранные средства вернутся донорам, а руководству навсегда запретят заниматься благотворительностью.

Так как же должны отчитываться благотворительные фонды и как это происходит на практике? Все по порядку.

Почему благотворительные фонды заинтересованы в отчетах?

Отчет — это репутация благотворительного фонда, признак его честности и прозрачности. Никакими другими ресурсами мы не можем привлекать доноров, особенно, на долгосрочной основе. Поэтому задача благотворительного фонда — сделать отчет понятным.

У себя на сайте мы размещаем всю информацию до последней детали — когда, куда и на что были потрачены средства. Подкрепляем все инфографикой для лучшего визуального восприятия и добавляем аудиторский отчет для более глубокого ознакомления с нашей работой.

Таким образом, даже человек без профильного финансового образования сможет все понять.

Отчет — это также основа сотрудничества с бизнесом. Крупные доноры не верят на слово, им нужны факты.

И самым главным фактом добропорядочности вашего благотворительного фонда является отчет.

[ + – ] Отчет — это репутация благотворительного фонда, признак его честности и прозрачности Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Какими отчетами "грешат" благотворительные фонды?

В украинском законодательстве не прописана ни одна форма отчетности. Согласно закону, мы должны лишь отчитываться публично. Поэтому некоторые благотворительные фонды пользуются этим нюансом и, по-моему, создают ложную отчетность.

К примеру, публикуют в Facebook отсканированные платежные поручения или фото чеков. Но эти "документы" не несут никакой информации.

Во-первых, мы не знаем общей суммы. На платежном поручении может быть указано три тысячи гривен, а если было собрано три миллиона?

Во-вторых, нет гарантии, что, к примеру, медикаменты, купленные на эту сумму, были доставлены бенефециарам помощи — в больницу или детский дом. Есть все шансы, что их перепродали в аптеку. Мы видим из платежки, что эти лекарства были всего лишь оплачены. И все, больше ничего.

Кто-то договаривается о публикации в маленьких газетах, что их фонд закупил медикаментов на десять тысяч гривен. Публично? Да. Но насколько такая отчетность является прозрачной?

Поэтому очень важно, чтобы в украинском законодательстве были прописаны одни правила для всех. Это существенно минимизирует мошенничество в сфере благотворительности.

Как отчитываются благотворительные фонды в других странах?

Примером в данном вопросе для меня является Великобритания. Весь благотворительный сектор там контролирует специальное государственное ведомство Charity Comission. Оно предусматривает очень четкие и, я бы сказала, жесткие правила отчетности.

В течение десяти месяцев после окончания отчетного периода благотворительные фонды в Великобритании должны предоставить все документы. Если этого не происходит, то Charity Comission отправляет два или три предупредительных письма в органы фонда.

Если же и после этого тишина, то фонд ликвидируют, деньги возвращают донорам, а всему наблюдательному совету, правлению и топ-менеджменту навсегда запрещают заниматься благотворительностью.

А в Сингапуре вообще за мошенничество в благотворительной сфере светит тюрьма. По моему мнению, все эти действия правильны, потому что минимизируют количество людей, которые недобросовестно относятся к своей деятельности, тем более, такой общественно важной!

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Также в Британии со всеми отчетами всех фондов можно ознакомиться на онлайн-ресурсе Charity Comission. Там представлены все цифры в очень понятной форме. Поэтому в любой момент донор может зайти на этот сайт и проверить фонд, который его интересует.

Даже маленькие фонды, которые не имеют ресурсов, чтобы создать собственный сайт, могут отчитываться на Charity Comission. И это правильно! Потому что человек может быть спокоен, что его честно заработанные средства будут потрачены по назначению. Ведь он видит подтверждение из официального источника, а не просто где-то в соцсетях.

[ + – ] Задача благотворительного фонда — сделать отчет понятным Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Как отчитывается наш благотворительный фонд?

В своем фонде мы руководствуемся принципами прозрачности и честности. Поэтому, как я писала выше, всю информацию публикуем на своем сайте. Там подробно отчитываемся, какие реализовали проекты и сколько благодаря им было выручено средств, на что эти средства потратили.

Также мы добавляем аудиторский отчет, это — очень важная часть отчетности фонда. Аудитор подтверждает целевое использование средств. А это гарантия для доноров, как для физических, так и юридических лиц, что деньги были потрачены по назначению.

Также всю информацию мы публикуем в социальных сетях. Потому что мы не стесняемся своих отчетов, для нас они — гордость!