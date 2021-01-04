“Ложная благотворительность": в Киевском зоопарке попросили не приносить им б/у елки

Даже после того, как украшения сняты, на елках все равно остаются их фрагменты, которые вредны для животных.

Лучшим новогодним подарком четырехлапым и пернатым станет просто визит в зоопарк всей семьей, — сообщается на странице Киевского зоопарка в Facebook.

В зоопарке обращают внимание, что интенсивное выращивание елок для продажи приводит к использованию разных опасных веществ. Они ускоряют рост, улучшают внешний вид и увеличивают сроки хранения елки, но не могут быть полезными для животных.

Использование ароматизаторов, красителей искусственного снега из баллончика и другие украшательства оставляют на деревьях целую гамму разного рода вредных веществ.

Ветеринары зоопарка единогласно выступают против использования новогодних елок в качестве прикорма для зверей зоопарка. В компании подчеркивают, что рацион животных зоопарка состоит из лучших кормов, которые индивидуально подбирают для каждого питомца.

Напомним, что в Киеве действуют 15 пунктов утилизации новогодних елок. Они работают ежедневно с 07:00 до 22:00.

Ранее директор одесского зоопарка снял новогоднее поздравление в костюме быка.