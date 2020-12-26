Директор одесского зоопарка снял видео в костюме быка с кольцом в носу

Влюбленный бык, которого играет Беляков, по сюжету уводит корову у своего конкурента, после чего у последнего вырастают огромные рога.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял очередной новогодний клип, переодевшись в быка, который сражается за молодую корову. Свой новый ежегодный ролик Беляков опубликовал на YouTube-канале Одесского зоопарка.

Ссылку на видео и поздравления "с наступающим" Беляков запостил у себя в Faebook. "Дорогие Друзья! Поздравляю Всех с приближающимся Годом Быка!!! Счастья, Добра и Любви!!!" – написал директор.

[ + – ] YouTube / "Одесский Зоопарк"

Сюжет ролика заключается в том, что влюбленный бык уводит корову у своего конкурента красного быка. После импровизированной дуэли – белый и красный быки бьются лбами и пинают друг друга ногами на мосту над прудом – символ 2021 года таки берет свое и отвоевывает возлюбленную.

В финале белый бык уводит розовую буренку, а у его оппонента резко увеличиваются рога. Все действие разворачивается под песню, текст и музыку для которой придумал сам Беляков, отмечает портал "Vgorode".

[ + – ] YouTube / "Одесский Зоопарк"

"От восторга разревусь и улечу за облака! Я всегда знал, что дождусь, и наконец-то – год быка", – поет Беляков на фоне происходящего в кадре. Сообщается, что в этом году на съемки клипа ушло полдня.

Отметим, что руководитель одесского зоопарка ежегодно удивляет горожан и всех украинцев своими оригинальными новогодними поздравлениями, снимаясь в образах животных-символов наступающего года, под музыку в жанре шансон. Так в прошлом году директор зоопарка предстал перед широкой общественностью в роли крысы, а до этого – наряжался свиньей, петухом, собакой и обезьяной.

Напомним, этим летом, из одесского зоопарка сбежали три гамадрила: вожак, молодой самец и самочка. По рассказу директора зоопарка, одну из обезьян поймали на территории трамвайного депо.