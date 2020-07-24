По словам директора зоопарка, эти животные крупные, агрессивные и опасные, но все обошлось хорошо!

Три плащеносных павиана (гамадрила) сбежали в пятницу, 24 июля, из одесского зоопарка, но их удалось поймать. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на директора учреждения Игоря Белякова.

"У нас сегодня выскочило три павиана из вольера. Почему это произошло, я пока не знаю. Еще будет служебное расследование. Мы их недавно поймали всех трех", – сказал Беляков.

Сбежали вожак, молодой самец и самочка. По словам директора, одну обезьяну удалось поймать сразу, другая какое-то время бегала по территории зоопарка, а третья успела выскочить на территорию трамвайного депо.

К поискам и задержанию животных привлекли сотрудников полиции и спасателей. Для поимки использовался транквилизатор. После того, как животных поймали, им сразу же был введен антидот. Сейчас они находятся в ветеринарном отделении и чувствуют себя хорошо.

Беляков отметил, что вожака поймали очень быстро.

"Наш врач выстрелил транквилизатором, мы его усыпили. Второго, мы уже ловили на территории трамвайного депо. И третий тоже в зоопарке. Это продолжалось более 2 часов", – рассказал директор.

По его словам, эти животные довольно крупные, агрессивные и опасные, но все обошлось хорошо.

"Павианы живы и здоровы, люди цели. Нам очень помогла полиция, ГСЧС и муниципальная служба экологической безопасности", – рассказал он.

Как позже стало известно изданию, в побеге животных была виновата сотрудница зоопарка, которая их кормила и неплотно закрыла дверь вольера.

Напомним, из контактного зоопарка харьковского ТРЦ Sun Mall сбежал маленький львенок и свободно бегал в торговом зале на глазах у посетителей.