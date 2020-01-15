Посетители делали с ним селфи

Из контактного зоопарка харьковского ТРЦ Sun Mall сбежал маленький львенок и свободно бегал в торговом зале на глазах у посетителей. Об этом сообщил Укринформу администратор заведения, который представился Артемом.

Он рассказал, что в контактном зоопарке ТРЦ содержатся животные 40 видов, среди которых – кролики, морские свинки, попугаи, обезьяны, а также 6-месячный львенок Симба.

"Симба обычно находится в клетке, к нему подходят дети, которым наши специалисты рассказывают о живой природе. Он уже не боится людей. Несколько раз в день мы выпускаем его побегать", – рассказал администратор.

По его словам, "в этот раз Симба каким-то образом проскользнул в торговый зал – только на два метра от двери, но наделал много шума. Только потом люди сообразили, что это животное – маленькое, доброжелательное и совершенно безопасное и начали делать селфи, пока Симбу не забрали".

Между тем, в соцсетях появилось видео события. Авторы сообщений утверждают, что это уже не первый "побег" из контактного зоопарка.

В ТРЦ Sun Mall сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

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