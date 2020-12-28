В Киеве с 1 января будут работать 15 пунктов сбора елок (адреса)

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу.

С 1 января в столице начнут работать пункты по сбору и утилизации новогодних елок

Пункты по сбору и утилизации новогодних елок начнут работать в Киеве с 1 января 2021 года. Всего их будет 15. Сдать елку можно будет в каждом районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений подготовлены спецплощадки для сбора елок.

"Экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные деревья переработают в щепу на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели "вторую жизнь", – отметил и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.

Пункты сбора елок будут работать по следующим адресам:

– просп. Голосеевский, 87-Г;

– ул. Тростянецкая, 58-А;

– ул. Электротехническая, 26;

– просп. Освободителей, 6;

– просп. Степана Бандеры, 26-А;

– Железнодорожное шоссе, 61;

– ул. Дмитриевская, 16-А;

– ул. Жмеринская, 30г;

– ул. Новополевая, 95;

– пер. Герцена, 6;

– Бориспольское шоссе, 23 км;

– просп. Броварской, 2а

– ул. Радистов, 1-В;

– Никольское лесничество. Квартал № 35;

– Броварское лесничество. Квартал № 72.

Стоит отметить, что в прошлом году на переработку в Киеве приняли более 14 тысяч елок.

Ранее сообщалось, что к новогодним праздникам государственные предприятия лесного хозяйства заготовят более 500 тысяч елок.