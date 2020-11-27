К Новому году в Украине заготовят полмиллиона елок, – Гослесагентство

Наибольшее количество новогодних деревьев будет срублено на специально созданных плантациях.

К новогодним праздникам государственные предприятия лесного хозяйства планируют заготовить более 500 тысяч елок, сообщает пресс- служба Гослесагентства.

"Наибольшее количество будет срублено на специально созданных плантациях, на которых королевы Нового года и Рождества выращиваются специально. Остальную часть срубают во время проведения рубок по уходу за молодняком. Еще часть деревьев заготавливается при расчистке полос под линиями электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, при прочистке противопожарных просек", – отметили в ведомстве.

Приоритет по вырубке будет отдан лесостепной зоне. Там будет срублено 168 тыс. елей, из которых 94 тыс. будут заготовлены в специально созданных новогодних плантациях и 74 тыс. – в ходе рубок по уходу за лесом.

В степной зоне будет заготовлено 159 тыс. елей (99 тыс. будет срублено с плантаций, а 60 тыс. – в ходе рубок по уходу за лесом).

На Полесье заготовят 135 тыс. новогодних деревьев (81 тыс. – с елочных плантаций и 54 тыс. – в ходе рубок по уходу за лесом).

Меньше будет срублено в Карпатах – 60 тыс. (15 тыс. – с елочных плантаций и 45 – в ходе рубок по уходу за лесом).

Больше всего деревьев будет заготовлено в Волынском (60 тыс.), Полтавском (55 тыс.), Сумском (40 тыс.), Кировоградском (39 тыс.), Житомирском (38 тыс.) и Луганском (31 тыс.) областных управлениях.

В прошлом году лесные хозяйства Гослесагентства также заготовили более 500 тысяч новогодних елок. В 2018 году лесохозяйственные предприятия реализовали 472 800 елок.

Отметим, 26 ноября в центре Киева на Софиевской площади начался монтаж главной елки страны. Новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы. В ее основании будет установлен большой пень, а сама елка будет искусственной.