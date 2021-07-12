Слідкуйте за грошима. Чому важлива публічна і прозора звітність благодійних фондів

Для чого благодійним фондам звітувати?

Здавалося б, відповідь очевидна. Однак більшість українських благодійних фондів не приділяють належної уваги звітності, вважаючи, що публікацій у Facebook буде достатньо.

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А ось, наприклад, у Великій Британії фонди зобов'язані надати всі дані у вигляді зрозумілої статистики та інфографіки в покладений термін. Інакше зібрані кошти повернуться донорам, а керівництву назавжди заборонять займатися благодійністю.

Так як же повинні звітувати благодійні фонди і як це відбувається на практиці? Все по порядку.

Чому благодійні фонди зацікавлені в звітах?

Звіт — це репутація благодійного фонду, ознака його чесності та прозорості. Ніякими іншими ресурсами ми не можемо залучати донорів, особливо, на довгостроковій основі. Тому завдання благодійного фонду — зробити звіт зрозумілим.

У себе на сайті ми розміщуємо всю інформацію до останньої деталі — коли, куди і на що були витрачені кошти. Підкріплюємо все інфографікою для кращого візуального сприйняття і додаємо аудиторський звіт для більш глибокого ознайомлення з нашою роботою.

Так, навіть людина без профільної фінансової освіти зможе все зрозуміти.

Звіт — це також основа співпраці з бізнесом. Великі донори не вірять на слово, їм потрібні факти.

І найголовнішим фактом доброчесності вашого благодійного фонду є звіт.

Якими звітами "грішать" благодійні фонди?

В українському законодавстві не прописана жодна форма звітності. Відповідно до закону, ми повинні лише звітувати публічно. Тому деякі благодійні фонди користуються цим нюансом і, по-моєму, створюють помилкову звітність.

Наприклад, публікують у Facebook відскановані платіжні доручення або фото чеків. Але ці "документи" не несуть ніякої інформації.

По-перше, ми не знаємо загальної суми. На платіжному дорученні може бути вказано три тисячі гривень, а якщо було зібрано три мільйони?

По-друге, немає гарантії, що, наприклад, медикаменти, куплені на цю суму, були доставлені бенефеціаром допомоги — в лікарні або дитячий будинок. Є всі шанси, що їх перепродали в аптеку. Ми бачимо з платіжки, що ці ліки були всього лише оплачені. І все, більше нічого.

Хтось домовляється про публікацію в маленьких газетах, що їхній фонд закупив медикаменти на десять тисяч гривень. Публічно? Так. Але наскільки така звітність є прозорою?

Тому дуже важливо, щоб в українському законодавстві були прописані одні правила для всіх. Це істотно мінімізує шахрайство у сфері благодійності.

Як звітують благодійні фонди в інших країнах?

Прикладом у цьому питанні для мене є Великобританія. Весь благодійний сектор там контролює спеціальне державне відомство Charity Comission. Воно передбачає дуже чіткі і, я б сказала, жорсткі правила звітності.

Протягом десяти місяців після закінчення звітного періоду благодійні фонди у Великобританії повинні надати всі документи. Якщо цього не відбувається, то Charity Comission відправляє два або три попереджувальні листи в органи фонду.

Якщо ж і після цього тиша, то фонд ліквідують, гроші повертають донорам, а всій наглядовій раді, правлінню і топменеджменту назавжди забороняють займатися благодійністю.

А в Сінгапурі взагалі за шахрайство у благодійній сфері світить в'язниця. На мою думку, всі ці дії правильні, тому що мінімізують кількість людей, які несумлінно ставляться до своєї діяльності, тим більше, такої суспільно важливої!

Також у Британії з усіма звітами всіх фондів можна ознайомитися на онлайн-ресурсі Charity Comission. Там представлені всі цифри в дуже зрозумілій формі. Тому в будь-який момент донор може зайти на цей сайт і перевірити фонд, який його цікавить.

Навіть маленькі фонди, які не мають ресурсів, щоб створити власний сайт, можуть звітувати на Charity Comission. І це правильно! Тому що людина може бути спокійна, що її чесно зароблені кошти будуть витрачені за призначенням. Адже вона бачить підтвердження з офіційного джерела, а не просто десь у соцмережах.

Як звітує наш благодійний фонд?

У своєму фонді ми керуємося принципами прозорості та чесності. Тому, як я писала вище, всю інформацію публікуємо на своєму сайті. Там детально звітуємо, які реалізували проекти і скільки завдяки ним було виручено коштів, на що ці кошти витратили.

Також ми додаємо аудиторський звіт, це — дуже важлива частина звітності фонду. Аудитор підтверджує цільове використання коштів. А це гарантія для донорів, як для фізичних, так і юридичних осіб, що гроші були витрачені за призначенням.

Також усю інформацію ми публікуємо в соціальних мережах. Тому що ми не соромимося своїх звітів, для нас вони — гордість!