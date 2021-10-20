Все уйдут в кэш. К чему приведут лимиты на переводы с карты на карту в Приватбанке

"Приватбанк" вводит ограничения на объемы операций с кредитными и дебетовыми картами физических лиц.

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В частности, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу:

для отправителя – 100 переводов по Украине и 25 международных;

для получателя – 100 переводов по Украине и 30 международных.

Ну что же…. "Верной дорогой идете, товарищи!". Прямиком в кэш и бартер. С одновременным снижением и так падающих объемов депозитов физлиц в банках.

Данное решение свидетельствует о том, что:

1) Самых мелких предпринимателей пытаются загнать в ФОП, которым впереди светит обязательной РРО для всех торговых операций.

Как уже неоднократно писали и говорили все вменяемые эксперты — это путь к "черному рынку" и росту коррумпированности фискалов и ментов.

2) Вводится, де-факто, еще один налог для бедных, так как мелкими переводами с карты на карту занимались именно они.

3) Банковская карта — ЭТО НЕ ДЕНЬГИ! И тот, кто до сих пор был убежден в обратном… тот ЛОХ!

4) Вскоре увеличится комиссия за снятие наличных в банкоматах.

5) государственные бюджетные финансы поют романсы несмотря на уже двузначную официально признанную инфляцию, благодаря которой доходы госбюджета опережают плановые показатели. Но… расходы бюджета растут еще быстрее, а потому… денег нет, но вы держитесь!

Важно

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6) Диджитализация всего и вся — это банальный "развод" все тех же лохов на деньги. С чем всех и поздравляю!

7) Только "уход в кэш" и работа на совершенно "черном рынке" без пересечений с "белым" и "серым" — это спасение для еще хоть как-то трепыхающегося малого и среднего бизнеса (ну или массовый протест с риском перехода в очередной Майдан).

Примечательно, что данная инновация появилась именно 15 октября, в день, когда даже самому большому оптимисту должно было стать ясно, что подготовка к отопительному сезону провалена, но Кабмин как ничего не делал, так и не собирается делать по этому поводу.

И буквально через неделю все тот же Кабмин вводит ограничения на пассажирские перевозки между областями, что существенно усложнит логистику для все того же МСБ.

Наверное, единственными бенефициарами такого решения станут службы перевода наличности и почтовые операторы. Надолго ли?

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