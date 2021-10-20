Усі підуть у кеш. До чого призведуть ліміти на перекази з картки на картку в Приватбанку

"Приватбанк" вводить обмеження на обсяги операцій з кредитними і дебетовими картами фізичних осіб.

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Зокрема, встановлюються такі ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон:

для відправника — 100 переказів по Україні та 25 міжнародних;

для отримувача — 100 переказів по Україні та 30 міжнародних.

Ну, що ж…. "Правильною дорогою йдете, товариші!". Прямо в кеш і бартер. З одночасним зниженням обсягів депозитів, що і так падають, фізосіб у банках.

Це рішення свідчить про те, що:

1) Найдрібніших підприємців намагаються загнати у ФОП, яким попереду світять обов'язкові РРО для всіх торгових операцій.

Як уже неодноразово писали і говорили всі осудні експерти — це шлях до "чорного ринку" і зростання корумпованості фіскалів та ментів.

2) Вводиться, де-факто, ще один податок для бідних, оскільки дрібними переказами з карти на карту займалися саме вони.

3) Компанії — ЦЕ НЕ ГРОШІ! І той, хто досі був переконаний у зворотному...той ЛОХ!

4) Незабаром збільшиться комісія за зняття готівки в банкоматах.

5) Державні бюджетні фінанси співають романси, незважаючи на вже двозначну офіційно визнану інфляцію, завдяки якій доходи держбюджету випереджають планові показники. Але...витрати бюджету зростають ще швидше, а тому ... грошей немає, але ви тримайтеся!

6) Діджиталізація всього і вся — це банальний "розвод" усе тих же лохів на гроші. З чим всіх і вітаю!

7) Тільки "відхід у кеш" і робота на абсолютно "чорному ринку" без перетинів з "білим" і "сірим" — це порятунок для малого і середнього бізнесу, що ще хоч якось тріпаються (ну, або масовий протест з ризиком переходу в черговий Майдан).

Примітно, що ця інновація з'явилася саме 15 жовтня, у день, коли навіть найбільшому оптимісту мало стати зрозуміло, що підготовка до опалювального сезону провалена, але Кабмін як нічого не робив, так і не збирається робити з цього приводу.

І буквально через тиждень усе той же Кабмін вводить обмеження на пасажирські перевезення між областями, що істотно ускладнить логістику для все того ж МСБ.

Напевно, єдиними бенефіціарами такого рішення стануть служби переказу готівки та поштові оператори. Чи надовго?

Першоджерело.