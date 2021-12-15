Змінюємо вугілля на газ. Чому місцева влада залишить наодинці з холодними квартирами українців

Великі енергетики з нинішнього уряду вирішили, що у зв'язку з дефіцитом вугілля (а точніше, за повноцінної наявності відсутності його запасів та повної бездіяльності ЦОВВ у вигляді нацрегулятора з цього приводу), треба доручити профільним органам виконавчої влади та ТКЕ забезпечити можливість переходу ТЕС та ТЕЦ вугілля на 100% використання газу!

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Того самого, що зараз у Європі продається по $1 500 за 1000 кубів, а в нас уже по 45-46 000 грн за 1000 кубів, і якого в нас і так не вистачає, бо 15 млрд кубів у ПСГ із яких 4 млрд кубів — "непідйомні", а ще 6 млрд кубів — приватні і використовуються тільки в процесі "націоналізації".

Прямо в стилі Марії-Антуанетти, яка, згідно з міфологізованою історією, пропонувала парижанам їсти тістечка, якщо хліба їм не вистачає.

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Так, за це "свято життя" пропонується заплатити… органам місцевого самоврядування! І, схоже, самим ОМС стало дуже страшно від такої перспективи.

Мер Чернігова, між іншим, учора вже прямо заявив: "Зараз НАК штучно створюватиме цю проблему і заганятиме на збиток. Я хвилююся, що ця шкода, з одного боку, буде ризиком з несвоєчасної оплати і взагалі з відключення газу. Хоча, оскільки тут населення, то навряд чи це станеться. Але другий ризик — ця шкода зрештою перейде на місто. Я не хотів би генерувати колосальну шкоду на порожньому місці".

Догосподарювалися? І шо? "ВРоттердам+" разом із "Амстервдуплем+" не допомогли "порішати ситуацію"?

Першоджерело.