Обдурити інвестора. Чому рекордний розмір ВВП України у 2021 році – це фантазії чиновників
Цікаво, чому ніхто у світі не помітив зростання ВВП України в 25% на рік, окрім нашого міністра економіки?! І головне, чи знаєте ви, яку суму ВВП нам довелось би віддати кредиторам, якби ці чиновницькі фантазії були реальністю?
Іноді краще жувати, ніж казати. Цей, трохи призабутий рекламний слоган згадується останнім часом дедалі частіше, оскільки практично будь-яка заява вітчизняного політика чи чиновника викликає гостре почуття "рука-обличчя".
Ось і сьогодні, після прочитання опуса першого віцепрем'єр-міністра та міністра економіки Юлії Свириденко, яка за підсумками онлайн-зустрічі з представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній і фондів, що вкладаються в Україну, заявила про те, що в 2021 році наша країна досягне рекордного в своїй історії розміру ВВП у $195 млрд, почуття неминучого фейлспаму отримало потужне підживлення.
Й ось чому. У минулому, 2020 році, ВВП України становив $155,6 млрд. Якщо цьогоріч буде $195 млрд, то це означає, що Україна має віддати власникам варантів за умов реструктуризації Наталії Яресько ось таку суму. Рахуємо:
(((195-155,6)/155,6)*100)-3*((195-155,6)/155,6)*100))*0,4*155,6/100 = $13,9 млрд
((195-155,6)/155,6)*100 = 25,32% — таке виходить зростання ВВП у 2021 році порівняно з 2020-м роком
Україна має віддавати по 0,4 з кожного % зростання економіки понад 3%. Тобто з 22,32% ми маємо віддати по 0,4. Тобто 8,93% ВВП ми повинні віддати кредиторам. Або $13,9 млрд у перерахунку на показники 2020 року.Важливо
Цікаво, чому ніхто у світі не помітив зростання ВВП в Україні в 25% на рік, окрім нашого міністра економіки?!
Йдемо далі. Навіть якщо повірити в таку фантастику, то нагадаю, що з 2013 року, коли в нас був найвищий розмір ВВП в історії незалежності, минуло не лише 8 років, а й долар подешевшав відносно себе колишнього на 16,3%. Тобто ці самі $195 млрд сьогодні дорівнюють $163,3 млрд "дореволюційних", а тоді ВВП дорівнював $183,3 млрд.
Ідемо ще далі. Середньорічний курс гривні в держбюджеті-2021 закладався з розрахунку 29,1 грн/$1. За фактом вийде 26,5-26,7 грн/$1. Організовано це було штучно, за рахунок фантастичної прибутковості ОВДП та залучення в Україну міжнародних спекулянтів. Унаслідок криза гривневої ліквідності, стагфляція і дутий ВВП за фактом.
Тож… щодо "зростання ВВП" краще все ж таки помовчати і порахувати.