Обдурити інвестора. Чому рекордний розмір ВВП України у 2021 році – це фантазії чиновників

Іноді краще жувати, ніж казати. Цей, трохи призабутий рекламний слоган згадується останнім часом дедалі частіше, оскільки практично будь-яка заява вітчизняного політика чи чиновника викликає гостре почуття "рука-обличчя".

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Ось і сьогодні, після прочитання опуса першого віцепрем'єр-міністра та міністра економіки Юлії Свириденко, яка за підсумками онлайн-зустрічі з представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній і фондів, що вкладаються в Україну, заявила про те, що в 2021 році наша країна досягне рекордного в своїй історії розміру ВВП у $195 млрд, почуття неминучого фейлспаму отримало потужне підживлення.

Й ось чому. У минулому, 2020 році, ВВП України становив $155,6 млрд. Якщо цьогоріч буде $195 млрд, то це означає, що Україна має віддати власникам варантів за умов реструктуризації Наталії Яресько ось таку суму. Рахуємо:

(((195-155,6)/155,6)*100)-3*((195-155,6)/155,6)*100))*0,4*155,6/100 = $13,9 млрд

((195-155,6)/155,6)*100 = 25,32% — таке виходить зростання ВВП у 2021 році порівняно з 2020-м роком

Україна має віддавати по 0,4 з кожного % зростання економіки понад 3%. Тобто з 22,32% ми маємо віддати по 0,4. Тобто 8,93% ВВП ми повинні віддати кредиторам. Або $13,9 млрд у перерахунку на показники 2020 року.

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Цікаво, чому ніхто у світі не помітив зростання ВВП в Україні в 25% на рік, окрім нашого міністра економіки?!

Йдемо далі. Навіть якщо повірити в таку фантастику, то нагадаю, що з 2013 року, коли в нас був найвищий розмір ВВП в історії незалежності, минуло не лише 8 років, а й долар подешевшав відносно себе колишнього на 16,3%. Тобто ці самі $195 млрд сьогодні дорівнюють $163,3 млрд "дореволюційних", а тоді ВВП дорівнював $183,3 млрд.

Ідемо ще далі. Середньорічний курс гривні в держбюджеті-2021 закладався з розрахунку 29,1 грн/$1. За фактом вийде 26,5-26,7 грн/$1. Організовано це було штучно, за рахунок фантастичної прибутковості ОВДП та залучення в Україну міжнародних спекулянтів. Унаслідок криза гривневої ліквідності, стагфляція і дутий ВВП за фактом.

Тож… щодо "зростання ВВП" краще все ж таки помовчати і порахувати.

Першоджерело.