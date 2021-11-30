Обмануть инвестора. Почему рекордный размер ВВП Украины в 2021 году — это фантазии чиновников

Иногда лучше жевать, чем говорить. Этот, чуть подзабытый рекламный слоган вспоминается в последнее время все чаще, так как практически любое заявление отечественного политика или чиновника вызывает острое чувство "рука-лицо".

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Вот и сегодня, по прочтении опуса первого вице-премьер-министра и министра экономики Юлии Свириденко, которая по итогам онлайн-встречи с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, вкладывающихся в Украину, заявила о том, что в 2021 году наша страна достигнет рекордного в своей истории размера ВВП в $195 млрд, чувство непреходящего фэйлспама получило мощную подпитку.

И вот почему. В прошлом, 2020 году, ВВП Украины составил $155,6 млрд. Если в этом будет $195 млрд, то это означает, что Украина должна отдать держателям варрантов по условиям реструктуризации Натальи Яресько вот такую сумму. Считаем:

(((195-155,6)/155,6)*100)-3*((195-155,6)/155,6)*100))*0,4*155,6/100=$13,9 млрд

((195-155,6)/155,6)*100=25,32% — такой выходит рост ВВП в 2021 по сравнению с 2020-м годом

Украина обязана отдавать по 0,4 с каждого % роста экономики свыше 3%. То есть, с 22,32% мы должны отдать по 0,4. То есть, 8,93% ВВП мы должны будет отдать кредиторам. Или же $13,9 млрд в перерасчете на показатели 2020 года.

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Идем дальше. Даже если поверить в такую фантастику, то напомню, что с 2013 года, когда у нас был наивысший размер ВВП в истории независимости, прошло не только 8 лет, но и доллар подешевел в отношениии себя прежнего на 16,3%. То есть, эти самые $195 млрд сегодня равны $163,3 млрд "дореволюционных", а тогда ВВП был равен $183,3 млрд.

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Идем еще дальше. Среднегодовой курс гривны в госбюджете-2021 закладывался из расчета 29,1 грн/$1. По факту выйдет 26,5-26,7 грн/$1. Организовано это было искусственно, за счет фантастической доходности ОВГЗ и привлечения в Украину международных спекулянтов. В итоге, кризис гривневой ликвидности, стагфляция и дутый ВВП по факту.

Так что… насчет "роста ВВП" лучше все же помолчать и посчитать.

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