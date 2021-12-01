Ловкость рук и никакого мошенничества. ВВП Украины идет на рекорд в долларах. О чем это говорит?

Министр экономики Юлия Свириденко торжественно заявила, что в 2021 году долларовый ВВП в Украине составит рекордную величину — $195 млрд (напомню, что предыдущие максимальные значения были в 2008 году — $180 млрд и в 2013-м — $182 млрд).

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В принципе, где-то так и будет: при ожидаемом номинальном ВВП в 2021 году около 5,2 трлн грн и деления его на ожидаемый среднегодовой курс 27 грн/$ получим порядка $193 млрд.

Но есть один нюанс. Важный нюанс.

Долларовый ВВП и его динамика являются чисто арифметическими показателями и никакого отношения к реальному положению дел в экономике не имеют.

Достигается он разгоном инфляции (как потребительской +11%, так и промышленной +57%) и фактической фиксацией обменного курса на прошлогоднем уровне в 27 грн/$ (благодаря суперблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре).

Другими словами, долларовый ВВП не учитывает ускоренный рост цен и инфляционное надувание размера номинального ВВП, поэтому никакой смысловой нагрузки не несет.

Важно

Обмануть инвестора. Почему рекордный размер ВВП Украины в 2021 году — это фантазии чиновников

В Украине были даже годы, когда долларовый ВВП рос, а реальный (за вычетом инфляции) – сокращался (см. График).

[ + – ] В Украине были годы, когда долларовый ВВП рос, а реальный (за вычетом инфляции) – сокращался

Как, например, в 1993-1994 годах, а также и в совсем недавнем времени, в 2020 году – когда долларовый ВВП увеличился на 1%, а реальный ВВП сократился на минус 4%.

По факту же, рост реального ВВП (за вычетом инфляции) в 2021 году едва ли достигнет 3% ВВП (то же Минэкономики пересмотрело свой прогноз на 2021 год с 4 до 3%), т.е. украинская экономика даже не вернется на уровень 2019 года, ведь в 2020 году украинская экономика провалилась в 2020 году, как уже было сказано, на минус 4%.

Так и движемся по лестнице, ступеньки которой ведут не вверх, а вниз. При максимальном долларовом ВВП.

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