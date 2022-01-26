Паника с элементами обмана. Как от украинцев скрывают провал подготовки к отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года Нафтогаз начнет импортировать газ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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В самый холодный месяц года, при дефиците газа в 1,5-2 млрд м3 на ТЕКУЩИЙ отопительный сезон, при максимальных ценах на газ – Нафтогаз планирует импортировать газ для СЛЕДУЮЩЕГО отопительного сезона?

Да, Штирлиц никогда не был так близко к провалу.

На самом деле, Шмыгаль такими формулировками пытается скрыть провал подготовки к текущему отопительному сезону и тот факт, что газа в газохранилищах и собственной добычи, для нормального прохождения отопительного сезона – не хватает.

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Всего в феврале-марте Нафтогаз планирует импортировать 600 млн м3. При цене в 1000 долларов за тысячу м3, сумма закупки составит 600 млн долларов.

Но, 300 млн м3 в месяц – это мизер, которого в холодные дни хватит на полтора дня потребления. На самом деле, дефицит газа на этот отопительный сезон составляет порядка 1,5-2 млрд м3, если не больше. Газ надо было закупать весной/начале лета прошлого года, когда он стоил 200-300 долларов за тысячу м3.

Все эти действия власти похожи на панику с элементами обмана – по причине провала к отопительному сезону импортируем газ при любой цене, но при этом говорим, что уже готовимся к следующему.

Кстати, виртуальный реверс, который используется для импорта газа, может и не помочь, так как он имеет ограниченную пропускную способность, а в случае ограничения объемов транзита российского газа через Украину может вообще обнулиться, так как попросту не будет в наличии физических объемов газа для виртуального реверса.

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Что в итоге. С учетом того, что при снижении объемов газа в хранилищах отбор газа снижается (отбор составляет 1% от объема газа в хранилищах – на данный момент 120 млн м3 в сутки) и низкой добычи собственного газа (55 млн м3), а в холодное время потребление может доходить до 200 млн м3 в сутки – могут начаться ограничение поставок газа сначала промышленным предприятиям, потом коммунальным и, в конечном счете, населению.

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