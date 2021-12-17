Слишком дорогой PR. Почему Большое строительство Зеленского обернулось большими долгами

Большое строительство= большая долговая нагрузка на налогоплательщика.

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За три года на президентское Большое строительство было израсходовано 296 млрд грн (около $11 млрд):

- 2019 – 41,0 млрд грн;

- 2020 – 115,7 млрд грн;

- 2021 – 139,3 млрд грн (Закон о Госбюджете-2021 с изменениями).

И каковы результаты?

Во-первых, никакого значительного мультипликативного эффекта для украинской экономики эти огромные расходы не дали. Напомню, что заявлялся эффект 1 к 4, в т.ч. по занятости. Занятость, по данным Госстата в Украине не увеличивается, а снижается. А ВВП в 2021 году увеличится всего на 3% (а по некоторым оценкам всего на 2%, после спада на минус 4% в 2020 году), вместо изначально ожидаемых 4,6%.

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Во-вторых, Большое строительство финансирует экономику и занятость в других странах: например, в Белоруссии (резко возрос импорт битума) и в Турции (импорт техники и рабочих рук).

В-третьих, так как для финансирования Большого строительства постоянно привлекаются кредитные средства, украинские налогоплательщики потратили только на проценты по этим кредитам около $1 млрд (2019:2021, см. График).

[ + – ] Для финансирования Большого строительства постоянно привлекаются кредитные средства.

В 2021 году выплаты по процентам увеличились в 3 раза. Аналогичную сумму мы выплатим и в 2022 году.

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В-четвертых, на фоне огромных трат, мы постоянно слышим о возможных коррупционных скандалах.

В-пятых, ремонт дорог по определению не может быть драйвером роста экономики. Таким драйвером может быть только лишь промышленность. Перерабатывающая промышленность, включая производство высокотехнологической продукции.

Но там ведь работать надо. Рынки сбыта искать и лоббировать своих производителей на внешних рынках. Вероятно, это слишком сложно для нынешней власти. Проще за счет украинских налогоплательщиков объявить программу Большое строительство и использовать ее в PR целях и, возможно, как источник заработка, на не всегда прозрачных тендерах.

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