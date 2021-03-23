Дорогие дороги. Почему "Большое строительство" в этом году может забуксовать

А что, "Большая стройка" в этом году будет?

Пообщался я с поставщиками битума, говорят, ни один большой объект до сих пор не стартовал – нет денег. Под начавшиеся ямочные ремонты битум поставляют в долг.

Проблема в том, что осенью менеджмент "Укравтодора" обещал сделать выводы и подготовиться к началу сезона, чтобы "размазать" работы более равномерно по сезону.

Обычно же как: идет раскачка до мая – тендера, бюрократия и т.д., а потом все носятся как угорелые, чтобы скупить все и вся. Инфраструктура трещит по швам, всем все надо, цены взлетают и т.д.

И вот, все ждали весны, "наварили" и наскирдовали битума по крышку, а никто не берет – все спит. А процентики по кредитам капают, себестоимость товара дорожает…

И, если в прошлом году первые отгрузки битума стартовали 3 марта, то сегодня 23 марта, а признаков жизни никаких.

Правда, погода прошлой весной была потеплее, но ведь и в ноябре с началом декабря еще работали. "Курим", – говорят битумщики. Если тянуть и дальше, то на все планы просто не хватит времени.

А между тем, параметры "Большого строительства" на 2021 год озвучены колоссальные – 4,5 тыс. км дорог и 98 млрд грн. Если битума в прошлом году освоили 1,2 млн – абсолютный рекорд в истории – то в этом ожидается 1,5 млн т.

С другой стороны, нефть дорогая, котировки на мазут, а с ними и цены на битум выросли на 20% минимум. В этой связи основные поставщики – "Укртатнафта" и белорусы, оставили формулу цены без изменений.

Источник в "Укравтодоре" говорит, что надо потерпеть еще недельку-вторую…

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Публикуется с согласия автора.