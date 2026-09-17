Дизель по 100 гривен: почему рост цен на АЗС неизбежен и какая хорошая новость

Спасибо, дедушка… за сотню!

Утром максимальные цены на дизельное топливо на рынке почти достигли отметки в 100 грн/л. Видно, что преодолевать этот барьер не хочется. Но этот драматический момент продлится недолго. Например, бензин сегодня в одной из сетей незаметно превысил отметку в 90 грн/л, но он, безусловно, остается в "дизельной" тени.

Уже неделю европейские котировки дизельного топлива держатся на уровне +/- 1500 за тонну. Выше они были только в апреле этого года, а до этого — никогда. Так что мы все — свидетели исторических рекордов! Чтоб им…

(При этом цены на нефть — всего каких-то 108 долларов за баррель, а в 2008 году они достигали даже 147! И тот факт, что тогда не было таких цен на дизельное топливо, указывает на проблему именно с этим продуктом).

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Очередным поводом стало успешное продвижение йеменских хуситов, которые атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и установили огневой контроль над Красным морем. В новостях больше говорят о блокированном Ормузском проливе, а тем временем саудовцы незаметно экспортировали нефть и топливо через альтернативный экспортный маршрут — Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. Именно его с прошлой недели контролируют хуситы — союзники Ирана.

Возникает вопрос: как так получилось при всех финансовых и военных возможностях вовлеченных сторон? Но мы ведь уже знаем, что виноваты мы.

Фактически, сегодня себестоимость последних поставок дизельного топлива составляет 95–96 грн/л, а оптовая цена в центральном регионе — 99. Соответственно вопрос "будет 100 или не будет?" уже нужно переформулировать на "когда будет выше 100?". По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня.

Означает ли это конец света? Конечно же, нет! Цены растут по всей планете. У нас нет механизмов сдерживания, поскольку нет денег, чтобы снижать налоги. Более того, с нового года нас ждет плановое повышение акциза, заложенное в закон еще в 2024 году.

Приятного мало, но повторюсь: главное, что это топливо есть. И главная задача на самом деле — обеспечить поставки и в дальнейшем, а рисков хватает. Эта борьба уже началась.

И еще. Любой кризис проходит, пройдет и этот.

P.S. И, пожалуйста, если АЗС закрыта во время воздушной тревоги, не стоит стоять у въезда и ждать, когда она откроется. Мне было очень трудно написать это без нецензурной лексики.

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