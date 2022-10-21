Опасный баллон. Почему нужна легализация заправки газбаллонов на АЗС

"Неотвратимость энергетического кризиса создала огромный спрос на баллоны. Все доступное из "Эпицентров" выгребли, а цены на красные потрепанные жизнью баллоны на OLX взлетели до небес. Казалось бы, все круто: купил баллон — заправил — готовишь/греешься. Встречал призывы к активному использованию баллонного газа как простого и безопасного энергоносителя. На самом же деле — нет, не простого и не самого безопасного!". Мнение эксперта.

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Кто о чем говорит в убежище, а у нас — про LPG. Для начала докладываю: на прошлый призыв о модернизации законодательства в сфере отопления на LPG отреагировали в Минэнерго, там уже консультируются по "расширению" узких мест.

И если отопление – это очень интересно, но несколько далековато, то бытовые баллоны требуют не меньшего внимания здесь и сейчас.

Большого баллона газа хватит на долгий период для приготовления пищи. Причем не только в частном доме – несколько знакомых на всякий случай приобрели туристические комплекты на 1-2 конфорки в квартире. А если к тому же генератор позволяет использовать пропан-бутан вместо бензина, то ценность ресурса за городом увеличивается в разы. При этом на заправках газа полно, а в разгар кризиса он там появился в свободном доступе гораздо раньше дизеля и бензина. Так что несколько газовых баллонов в сарае – это фундамент реальной энергетической автономии! У самого есть три )

Неотвратимость энергетического кризиса создала огромный спрос на баллоны. Все доступное из "Эпицентров" выгребли, а цены на красные потрепанные жизнью баллоны на OLX взлетели до небес. Казалось бы, все круто: купил баллон — заправил — готовишь/греешься. Встречал призывы к людям по более активному использованию баллонного газа как простого и безопасного энергоносителя. На самом же деле — нит, не простого и не самого беспечного!

Основных нюансов два

Первый – собственно газовый баллон.

Газовый баллон — не канистра, а сжиженный газ очень отличается от жидкого топлива, причем в более опасном ключе. В идеальном мире пользователи бытовых газовых баллонов проходят инструктаж по безопасности, а баллон – регулярное техническое обслуживание. По законодательству (а главное, по логике и практике) перед каждой заправкой баллоны должны проверяться авторизованными компаниями. Они и заправляют баллон (норматив – 85% от емкости) на газонаполнительной станции, везут его абоненту и подключают на место эксплуатации. Абоненту дают проверенный полный баллон, а старый пустой идет на сервис.

В жизни все обстоит иначе. Здесь можно встретить емкости почтенного возраста. Половину из своих 60-65 лет жизни они не видели сервиса, а просто раз за разом задувались на автозаправках. Этого достаточно для того, чтобы превратиться в опасный предмет с ржавчиной и подтравливанием клапана.

Вторая проблема – процесс заправки.

Думаю, я не ошибусь, если скажу, что вышеизложенным законным путем используется не более 15% бытового пропан-бутана в Украине. Но раньше такого не было. Еще в 1990-х государственные или полугосударственные облгазы удовлетворяли нужды граждан, а газовых заправок просто не было. Сейчас все наоборот: институт облгазов ушел в небытие, а заправок куча, так что львиная доля баллонов заправляется именно на них.

Безопасно ли это? Нет! Поэтому наполнение баллонов на АЗС формально запрещено, но за 20-50 грн у заправщика может найтись время и вдохновение. Руководство ответственных сетей следит за этим и наказывает нарушителей, но не все сети — такие.

Понятно, что на АЗС ни о каком техническом обслуживании баллона речь не идет, а значит, гарантий его исправности никаких. Объем заправки вместо нормативных 85% — под завязку. Когда из холодной заправки баллон попадет в теплое жилье, рост давления газа, который намного больше расширяется, чем бензин, может привести к взрыву. Таких случаев и раньше было достаточно, а сейчас рост пользователей повысит угрозу.

Ну и не надо забывать, что вынужденные новые абоненты в основном скупали далеко не современные безопасные композитные баллоны, а то, что было дешевле, то есть, старые советские емкости.

[ + – ] Современные композитные баллоны вполне безопасны, но люди часто покупают то, что дешевле, то есть старые советские емкости

Нормально ли, что большинство бытового газа поступает с АЗС?

Да, вполне. Ведь на замену облгазам частные компании не пришли из-за страшной зарегулированности системы. Создать законный масштабный бизнес по продаже баллонов если и легче строительства АЭС, то ненамного. Так что люди массово едут на заправки. Каюсь, и сам задуваю баллоны таким образом (хоть какая-то польза от БРСМ и подзаборных ОГЗП).

В Европе спрос на баллонный газ очень высок, поэтому система поставок этого энергоресурса отлажена прекрасно. Заправлять баллоны на заправках там нельзя, но обменять пустой можно везде — от хлебной лавки до хозяйственного магазина. Ну и на заправках, думаю, все видели там специализированные автоматы.

Убогий баллонный фонд, умноженный на отсутствие культуры заправки, всегда был залогом беды, а сейчас, с ростом интереса к баллонному газу, опасность, соответственно, стремительно возрастает.

[ + – ] Убогий баллонный фонд, умноженный на отсутствие культуры заправки, всегда был залогом беды

Что же делать?

В идеале следует строить современную государственную систему поставки бытового пропан-бутана населению и модернизировать законодательное регулирование коммунально-бытового сектора. Ослабление гаек должно преследовать цель облегчения входа на рынок для частных компаний. Но это работа на годы… тогда как армия потребителей баллонного газа огромна и растет с каждым взрывом на энергетических станциях Украины.

По моему личному мнению, оптимальным решением сегодня могла бы стать легализация заправки баллонов на АЗС. Для этого заправки должны научиться исследовать емкости на предмет критических неисправностей (это не нанотехнологии) и иметь договора с ремонтными конторами, куда потребители могут обращаться, если такие неисправности обнаружены. Об этом мог бы свидетельствовать какой-нибудь сертификат. А потребители должны быть уведомлены о том, что заправлять баллоны нужно на заправках с сертификатом (достаточно уделить этому пару блоков в телемарафоне).

И снова задача и для власти, и для объединений частных операторов рынка. Последним я бы советовал более плотно присмотреться к развитию неавтомобильного потребления сжиженного газа. Как показывает пример Европы и явная неотвратимость энергетического кризиса в Украине, эта сфера может стать огромным дополнением к уже существующему объему продаж.

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