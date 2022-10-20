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Диджитал

Тепло и уютно: 8 лучших электрических одеял, которые вас согреют

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Фото: Deluxe | Если внезапно исчезнет электричество, запитать одеяло с подогревом вы сможете от повербанка

Что лучше выбрать — одеяло с подогревом или простыню? Как понять, насколько безопасным является такой гаджет, и можно ли его постирать? На эти и другие вопросы отвечает Фокус.

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Выручить горожан в холодное время года может электрическое одеяло или простыня с подогревом. Эти гаджеты не потребляют много энергии, способны быстро согреть, а еще их можно стирать в машинке. Фокус расскажет о том, как выбрать подходящий теплый девайс для дома.

Что лучше: электрическая простыня или одеяло?

Электропростыня, оснащенная нагревательными проводами, стоит гораздо дешевле, однако не столь удобна и функциональна, как электроодеяло. Простыни, к примеру, не рекомендуется складывать даже вдвое, потому что нагревательные элементы со временем могут повредиться, что может привести к сбоям в работе и даже короткому замыканию (с соответствующими неприятными последствиями).

Именно по этой причине простыни вы можете использовать только дома в качестве "согревателя" поверхности постели, в которой спите. А вот электрические одеяла складывать можно, поэтому их удобно брать с собой в поездки, разрешается также спать не только под ними, но и на них, а еще в одеяло с подогревом можно укутаться — в отличие от "несгибаемой" электропростыни.

Еще один минус электропростыни — нагревательные элементы ощущаются телом, когда вы лежите.

Также отметим, что дешевые простыни с подогревом нельзя стирать — ни вручную, ни в машинке. Химчистки такие изделия тоже не принимают. Поэтому возникает еще и вопрос гигиены.

Электроодеяла с подогревом: видеообзор

Как работает одеяло с подогревом

Электрическое одеяло (простыня) состоит из:

  1. переключателя
  2. провода
  3. ткани (обычно это полиэстер, флис, микроволокно)
  4. нагревательного элемента.

Многие современные модели оснащены углеродными (карбоновыми) волокнами, которые служат нагревательным элементом. Они не боятся влаги (поэтому электрические одеяла можно стирать в машинке или вручную, отсоединив кабель), очень гибкие и прочные (выдерживают более 50 тыс. циклов сгибания).

Углеродные волокна чрезвычайно тонкие — от 5 до 15 микрометров (1 микрометр равен 0,001 мм), а это значит, что их легко вплести в ту ткань, из которой пошито одеяло. Именно поэтому они не ощутимы.

Разорвать углеродное волокно крайне сложно, поэтому риска короткого замыкания от того, что вы будете гаджет сворачивать, складывать, комкать и пр., нет.

Карбоновое волокно огнеупорно и не боится низких температур. Эти характеристики говорят о том, что электроодеяло, имеющее в составе такой нагревательный элемент, быстро становится теплым и быстро остывает, не загорится и не поплавится при скачке напряжения. Вдобавок карбоновые провода потребляют на 30% меньше энергии, по сравнению с обычными проводами.

Карбоновые провода работают под напряжением от 12 до 24 вольт, поэтому найти в продаже одеяло с подогревом 12 вольт не составит труда.

Чем опасно использование электрической простыни с нагревательным проводом

Как выбрать электрическое одеяло или простыню

Одеяло и простыня с карбоновыми проводами. Проследите за тем, чтобы корпус переключателя устройства был защищен от влаги и отсоединялся вместе с кабелем (это даст возможность постирать одеяло в машинке). Также переключатель должен иметь предохранитель и датчик перегрева. Первый не даст устройству сломаться при резком скачке напряжения, второй — не даст чрезмерно нагреться. Обязательно наличие функции автоматического отключения, нескольких температурных режимов (обычно их 3 или 4).

Простыня должна иметь лямки для фиксации на матрасе.

Важным параметром является мощность. В зависимости от производителя и размера устройства, она может колебаться от 60 Вт (простыни) до 150 Вт (одеяла).

Электропростыню обязательно нужно накрыть простой тканевой простыней.

Размеры электроодеял и простыней могут быть различными. Простыни и одеяла предлагаются полуторные, двуспальные, односпальные, но, как мы уже упоминали ранее, электропростыни делают чуть короче, чем необходимо, потому что они не должны касаться головы.

Электрическая простыня с нагревательными проводами должна быть сшита из влагоустойчивой ткани, ведь если материал промокнет, вы рискуете получить удар током. То же касается и прочности: если ткань не устойчива к повреждениям (может быстро протереться, порваться), то вы будете спать просто на проводах, и тут останется только надеяться на прочность их изоляции. Изоляция, кстати, должна защищать от перегрева и быть устойчивой к плавлению.

Проследите за тем, чтобы провода были хорошо и равномерно прикреплены к ткани. В противном случае, постоянно смещаясь, они могут повредиться и тогда риск короткого замыкания возрастет в разы.

Примите во внимание, что кабели у гаджетов обычно короткие — до 2 м. Если около кровати нет свободной розетки (или ее нет вообще), вам понадобится удлинитель.

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Электроодеяло в виде пончо

Топ-8 моделей одеял с подогревом

На рынке есть модели термоодеял, которые питаются не от сети, а от автомобильного прикуривателя или от аккумулятора при помощи удлинителя-клеммы. Такими девайсами, обычно, пользуются автолюбители, профессиональные водители, рыбаки, охотники. Возможность запитать гаджет прямо в авто, делает его многофункциональным и способным согреть владельца в экстремальных условиях.

Туристические электропледы тоже спасут от холода, ведь если внезапно исчезнет электричество, запитать одеяло с подогревом вы сможете от повербанка — оно оснащено кабелем USB. Вообще, электроодеяла с USB имеют меньшую мощность (обычно 4 Вт) и напряжение 5 вольт, что делает их более безопасными.

Производители не только создают одеяла в стандартных размерах, но и в форм-факторе hugs (hugs — англ. объятия). Такое одеяло имеет параметры 0,5 х 100 х 145 см, и набрасывается на плечи, как пончо. Для удобства оснащается заклепками.

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Хлопковые одеяла с подогревом подойдут тем, кто не терпит синтетики. Стоят они так же, как и другие модели, и, обычно, запитываются благодаря USB.

Термоодеяла из гипоаллергенной ткани оценят аллергики, а также они безопасны для детей (но помните, что грудных младенцев и детей до 5-ти лет лучше такими одеялами не укрывать). Многие бренды, маркируя изделия, указывают на то, что все использованные материалы не создают среду, благоприятную для паразитов, грибков и плесени.

Функция саморегулирования температурного режима является несомненным плюсом. Даже если в комнате температура начнет снижаться, одеяло удержит тепло на заданном уровне. Обычно рекомендуется 36,6 — 37 градусов по Цельсию.

ЖК-дисплей на переключателе сделает управление гаджетом проще и нагляднее. Одеяла, оснащенные этой дополнительной опцией предлагают далеко не все производители, однако такие модели — не редкость.

Таймер — важная функция, особенно если электроодеяло используют дети. Вы можете задать время работы одеяла, и когда указанный срок истечет, оно автоматически отключится.

Можно ли спать под электрическим одеялом?

Врачи не рекомендуют спать под включенным электроодеялом или на электропростыни всю ночь. Достаточно согреться в течение 15-20 минут, а затем отключить приборы.

Загодя включать простыню и ждать, когда она нагреется, чтобы потом лечь в постель, — тоже не лучшее решение. Нагревание тела должно происходить постепенно, следовательно, лучше включить гаджет и сразу лечь в постель.

Электрические простыни и одеяло не должны касаться головы, так как может повыситься давление. Именно по этой причине производители делают простыни на 20-30 см короче, чем нужно.

Электропростыни и одеяла не рекомендованы

  • людям с хроническими заболеваниями суставов,
  • онкологией,
  • варикозным расширением вен,
  • печеночной и почечной недостаточностью,
  • с кардиостимуляторами,
  • сахарным диабетом,
  • маленьким детям,
  • беременным женщинам.
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Вы можете регулировать температуру электроодеяла

Где купить электропростыню и электроодеяло?

На любом крупном маркетплейсе вы можете заказать гаджеты онлайн. В изобилии они представлены на таких сайтах, как rozetka.com.ua, prom.ua, olx.ua, zakupka.com; в специализированных магазинах техники и электроники: epicentrk.ua, comfy.ua, allo.ua, stylus.ua, в магазинах, продающих медицинское и ортопедическое оборудование: ortos.ua, avimed.com.ua, med-magazin.ua.

Сориентироваться в ценах помогут ресурсы hotline.ua, price.ua, ek.ua. Но и мы тоже можем подсказать разброс цен:

  • Размер: 150х80 см — средняя цена: 1050 грн
  • Размер: 150х160 см — цена: 2300 грн
  • Размер: 160х140 см — цена: 2100 грн
  • Размер: 160х80 см — цена: 2000 грн
  • Размер: 160х130 см — цена: 4300 грн
  • Размер: 180х130 см — цена: 3200 грн
  • Размер: 200х150 см — цена: 5500 грн
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