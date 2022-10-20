Тепло и уютно: 8 лучших электрических одеял, которые вас согреют

Что лучше выбрать — одеяло с подогревом или простыню? Как понять, насколько безопасным является такой гаджет, и можно ли его постирать? На эти и другие вопросы отвечает Фокус.

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Выручить горожан в холодное время года может электрическое одеяло или простыня с подогревом. Эти гаджеты не потребляют много энергии, способны быстро согреть, а еще их можно стирать в машинке. Фокус расскажет о том, как выбрать подходящий теплый девайс для дома.

Что лучше: электрическая простыня или одеяло?

Электропростыня, оснащенная нагревательными проводами, стоит гораздо дешевле, однако не столь удобна и функциональна, как электроодеяло. Простыни, к примеру, не рекомендуется складывать даже вдвое, потому что нагревательные элементы со временем могут повредиться, что может привести к сбоям в работе и даже короткому замыканию (с соответствующими неприятными последствиями).

Именно по этой причине простыни вы можете использовать только дома в качестве "согревателя" поверхности постели, в которой спите. А вот электрические одеяла складывать можно, поэтому их удобно брать с собой в поездки, разрешается также спать не только под ними, но и на них, а еще в одеяло с подогревом можно укутаться — в отличие от "несгибаемой" электропростыни.

Еще один минус электропростыни — нагревательные элементы ощущаются телом, когда вы лежите.

Также отметим, что дешевые простыни с подогревом нельзя стирать — ни вручную, ни в машинке. Химчистки такие изделия тоже не принимают. Поэтому возникает еще и вопрос гигиены.

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Как работает одеяло с подогревом

Электрическое одеяло (простыня) состоит из:

переключателя провода ткани (обычно это полиэстер, флис, микроволокно) нагревательного элемента.

Многие современные модели оснащены углеродными (карбоновыми) волокнами, которые служат нагревательным элементом. Они не боятся влаги (поэтому электрические одеяла можно стирать в машинке или вручную, отсоединив кабель), очень гибкие и прочные (выдерживают более 50 тыс. циклов сгибания).

Углеродные волокна чрезвычайно тонкие — от 5 до 15 микрометров (1 микрометр равен 0,001 мм), а это значит, что их легко вплести в ту ткань, из которой пошито одеяло. Именно поэтому они не ощутимы.

Разорвать углеродное волокно крайне сложно, поэтому риска короткого замыкания от того, что вы будете гаджет сворачивать, складывать, комкать и пр., нет.

Карбоновое волокно огнеупорно и не боится низких температур. Эти характеристики говорят о том, что электроодеяло, имеющее в составе такой нагревательный элемент, быстро становится теплым и быстро остывает, не загорится и не поплавится при скачке напряжения. Вдобавок карбоновые провода потребляют на 30% меньше энергии, по сравнению с обычными проводами.

Карбоновые провода работают под напряжением от 12 до 24 вольт, поэтому найти в продаже одеяло с подогревом 12 вольт не составит труда.

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Как выбрать электрическое одеяло или простыню

Одеяло и простыня с карбоновыми проводами. Проследите за тем, чтобы корпус переключателя устройства был защищен от влаги и отсоединялся вместе с кабелем (это даст возможность постирать одеяло в машинке). Также переключатель должен иметь предохранитель и датчик перегрева. Первый не даст устройству сломаться при резком скачке напряжения, второй — не даст чрезмерно нагреться. Обязательно наличие функции автоматического отключения, нескольких температурных режимов (обычно их 3 или 4).

Простыня должна иметь лямки для фиксации на матрасе.

Важным параметром является мощность. В зависимости от производителя и размера устройства, она может колебаться от 60 Вт (простыни) до 150 Вт (одеяла).

Электропростыню обязательно нужно накрыть простой тканевой простыней.

Размеры электроодеял и простыней могут быть различными. Простыни и одеяла предлагаются полуторные, двуспальные, односпальные, но, как мы уже упоминали ранее, электропростыни делают чуть короче, чем необходимо, потому что они не должны касаться головы.

Электрическая простыня с нагревательными проводами должна быть сшита из влагоустойчивой ткани, ведь если материал промокнет, вы рискуете получить удар током. То же касается и прочности: если ткань не устойчива к повреждениям (может быстро протереться, порваться), то вы будете спать просто на проводах, и тут останется только надеяться на прочность их изоляции. Изоляция, кстати, должна защищать от перегрева и быть устойчивой к плавлению.

Проследите за тем, чтобы провода были хорошо и равномерно прикреплены к ткани. В противном случае, постоянно смещаясь, они могут повредиться и тогда риск короткого замыкания возрастет в разы.

Примите во внимание, что кабели у гаджетов обычно короткие — до 2 м. Если около кровати нет свободной розетки (или ее нет вообще), вам понадобится удлинитель.

[ + – ] Электроодеяло в виде пончо

Топ-8 моделей одеял с подогревом

На рынке есть модели термоодеял, которые питаются не от сети, а от автомобильного прикуривателя или от аккумулятора при помощи удлинителя-клеммы. Такими девайсами, обычно, пользуются автолюбители, профессиональные водители, рыбаки, охотники. Возможность запитать гаджет прямо в авто, делает его многофункциональным и способным согреть владельца в экстремальных условиях.

Туристические электропледы тоже спасут от холода, ведь если внезапно исчезнет электричество, запитать одеяло с подогревом вы сможете от повербанка — оно оснащено кабелем USB. Вообще, электроодеяла с USB имеют меньшую мощность (обычно 4 Вт) и напряжение 5 вольт, что делает их более безопасными.

Производители не только создают одеяла в стандартных размерах, но и в форм-факторе hugs (hugs — англ. объятия). Такое одеяло имеет параметры 0,5 х 100 х 145 см, и набрасывается на плечи, как пончо. Для удобства оснащается заклепками.

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Хлопковые одеяла с подогревом подойдут тем, кто не терпит синтетики. Стоят они так же, как и другие модели, и, обычно, запитываются благодаря USB.

Термоодеяла из гипоаллергенной ткани оценят аллергики, а также они безопасны для детей (но помните, что грудных младенцев и детей до 5-ти лет лучше такими одеялами не укрывать). Многие бренды, маркируя изделия, указывают на то, что все использованные материалы не создают среду, благоприятную для паразитов, грибков и плесени.

Функция саморегулирования температурного режима является несомненным плюсом. Даже если в комнате температура начнет снижаться, одеяло удержит тепло на заданном уровне. Обычно рекомендуется 36,6 — 37 градусов по Цельсию.

ЖК-дисплей на переключателе сделает управление гаджетом проще и нагляднее. Одеяла, оснащенные этой дополнительной опцией предлагают далеко не все производители, однако такие модели — не редкость.

Таймер — важная функция, особенно если электроодеяло используют дети. Вы можете задать время работы одеяла, и когда указанный срок истечет, оно автоматически отключится.

Можно ли спать под электрическим одеялом?

Врачи не рекомендуют спать под включенным электроодеялом или на электропростыни всю ночь. Достаточно согреться в течение 15-20 минут, а затем отключить приборы.

Загодя включать простыню и ждать, когда она нагреется, чтобы потом лечь в постель, — тоже не лучшее решение. Нагревание тела должно происходить постепенно, следовательно, лучше включить гаджет и сразу лечь в постель.

Электрические простыни и одеяло не должны касаться головы, так как может повыситься давление. Именно по этой причине производители делают простыни на 20-30 см короче, чем нужно.

Электропростыни и одеяла не рекомендованы

людям с хроническими заболеваниями суставов,

онкологией,

варикозным расширением вен,

печеночной и почечной недостаточностью,

с кардиостимуляторами,

сахарным диабетом,

маленьким детям,

беременным женщинам.

[ + – ] Вы можете регулировать температуру электроодеяла

Где купить электропростыню и электроодеяло?

На любом крупном маркетплейсе вы можете заказать гаджеты онлайн. В изобилии они представлены на таких сайтах, как rozetka.com.ua, prom.ua, olx.ua, zakupka.com; в специализированных магазинах техники и электроники: epicentrk.ua, comfy.ua, allo.ua, stylus.ua, в магазинах, продающих медицинское и ортопедическое оборудование: ortos.ua, avimed.com.ua, med-magazin.ua.

Сориентироваться в ценах помогут ресурсы hotline.ua, price.ua, ek.ua. Но и мы тоже можем подсказать разброс цен:

Размер: 150х80 см — средняя цена: 1050 грн

Размер: 150х160 см — цена: 2300 грн

Размер: 160х140 см — цена: 2100 грн

Размер: 160х80 см — цена: 2000 грн

Размер: 160х130 см — цена: 4300 грн

Размер: 180х130 см — цена: 3200 грн

Размер: 200х150 см — цена: 5500 грн

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