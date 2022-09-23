Буржуйка, печь, камин. Где в Украине можно купить средства обогрева и как их установить

Как работают буржуйки для дома и сколько они стоят? Что такое печь булерьян? И можно ли устанавливать печки в квартире? Ответы на эти вопросы дает Фокус.

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Скорее всего зимой 2022-2023 гг. Украину ожидает энергетический кризис, поэтому уже сегодня многие готовятся к отопительному сезону самостоятельно. Фокус узнал, в каких случаях стоит приобрести буржуйку, печь и камин, сколько стоят эти средства обогрева, каковы требования по их установке в частных домах и квартирах многоэтажек.

Как правильно выбрать буржуйку?

Буржуйкой называют металлическую печь длительного горения. Очень часто буржуйки оснащаются варочными поверхностями, что дает возможность если не приготовить, то хотя бы разогреть еду. Но основное их предназначение — обогрев помещения.

Современные буржуйки для дома практически ничем не отличаются от своих предшественниц, которыми пользовались на заре ХХ века. Изготавливаются они из металла, оснащаются зольником (выдвижным нижним ящиком, в который ссыпается зола в процессе сгорания дров или углей, его еще называют поддувалом), топкой (место загрузки дров), дверцей, дымоходом. К корпусу крепятся ножки.

[ + – ] Обзор буржуйки украинского производства

На что нужно обратить внимание при выборе буржуйки для дома

Состояние сварных швов. Корпус буржуйки обычно состоит из нескольких металлических частей, скрепленных методом сваривания. Швы должны быть равномерными, надежными, аккуратными, крепко соединяющими детали.

Корпус буржуйки обычно состоит из нескольких металлических частей, скрепленных методом сваривания. Швы должны быть равномерными, надежными, аккуратными, крепко соединяющими детали. Состояние корпуса, качество металла. Осмотрите корпус на предмет выбоин, вмятин, трещин, коррозии. Если таких недостатков много — не стоит тратить деньги на печь. Металл (обычно это сталь) должен быть толстым (не менее 0,3 см), а в местах прогорания — еще толще (от 0,5 см).

Осмотрите корпус на предмет выбоин, вмятин, трещин, коррозии. Если таких недостатков много — не стоит тратить деньги на печь. Металл (обычно это сталь) должен быть толстым (не менее 0,3 см), а в местах прогорания — еще толще (от 0,5 см). Крепление двери и зольника. Дверь не должна болтаться на петлях. Проследите, чтобы закрывалась она плотно. Зольник должен вытаскиваться и вставляться легко.

Дверь не должна болтаться на петлях. Проследите, чтобы закрывалась она плотно. Зольник должен вытаскиваться и вставляться легко. Наличие шибера (шиберной задвижки). Шибер устанавливается в самом дымоходе, чтобы пользователь мог регулировать подачу воздуха для улучшения тяги. Ручка шибера должна проворачиваться без особых усилий.

(шиберной задвижки). Шибер устанавливается в самом дымоходе, чтобы пользователь мог регулировать подачу воздуха для улучшения тяги. Ручка шибера должна проворачиваться без особых усилий. Теплоаккумулятор . Некоторые буржуйки имеют внешнее крепление для шамотного кирпича и, собственно, сами кирпичи, которые работают как аккумуляторы тепла. На одной закладке дров такая печка может дольше отапливать помещение.

. Некоторые буржуйки имеют внешнее крепление для шамотного кирпича и, собственно, сами кирпичи, которые работают как аккумуляторы тепла. На одной закладке дров такая печка может дольше отапливать помещение. Краска. Очень часто печки красят в разные цвета — черный, серый, красный. Поинтересуйтесь у продавца или производителя, не воняет ли краска при нагреве. Если краска некачественная, от печки будет исходить неприятный запах, и в таком случае ею придется пользоваться на улице, либо в каком-то "техническом" помещении вроде ангара или гаража.

Очень часто печки красят в разные цвета — черный, серый, красный. Поинтересуйтесь у продавца или производителя, не воняет ли краска при нагреве. Если краска некачественная, от печки будет исходить неприятный запах, и в таком случае ею придется пользоваться на улице, либо в каком-то "техническом" помещении вроде ангара или гаража. Максимальная площадь отапливаемого помещения. Производитель всегда указывает, помещение какой площади способна прогреть печка. Тут нужно быть крайне внимательными, так как иногда указывают метры квадратные, а иногда — метры кубические. Перевести кубические метры в квадратные достаточно легко. Для этого нужно количество кубометров разделить на высоту помещения.

К примеру, буржуйка отапливает 40 куб. м, а высота потолков в вашем доме составляет 1,8 м: 40÷1,8=22 кв.м.

[ + – ] Обзор печей булерьян

Как работает буржуйка

Обычно "классическая" буржуйка работает на дровах (реже — на углях). В топку помещают дрова и поджигают. Зола с обгоревших поленьев сыплется вниз, в зольник, через отверстия, проделанные в дне топки. Зольник при этом должен быть приоткрытым, чтобы в топку поступал воздух и огонь не гас. Угарный газ (дым) поднимается вверх топки и по дымоходу выходит наружу. Если в дымоходе есть шиберная задвижка (перегородка), то приоткрыв ее можно увеличить тягу, и дым будет выходить интенсивнее.

[ + – ] Конструкция печи-буржуйки

Нагреваясь, печка отдает тепло, т.е. прогревает воздух вокруг себя. Важно помнить, что горячий воздух поднимается вверх, и если, к примеру, вы спите на верхней двухэтажной кровати, то вам будет очень жарко, тогда как воздух у пола может быть холодным. За счет того, что холодный воздух "заходит" из другого, неотапливаемого, помещения, может образоваться сквозняк. Учитывайте и тот факт, что буржуйка, печка или булерьян обогревают только ту комнату, в которой находятся: в других помещениях частного дома по-прежнему будет холодно.

В чем отличие булерьян от буржуйки

Двухкамерная топка. Топка печей типа булерьян имеет перегородку в верхней части, разделяющую ее на две части, или, как говорят профессионалы, на две камеры. В первой камере находятся горящие дрова, а во второй, верхней, камере скапливаются так называемые вторичные газы. Сгорая, эти газы выделяют дополнительное тепло. В классических буржуйках, как правило, второй камеры в топке нет, а потому пользователи вынуждены держать зольник приоткрытым, чтобы кислород поступал внутрь топки и дрова продолжали гореть с достаточной интенсивностью. В общем, наличие перегородки повышает теплоотдачу, и на одной закладке дров печь булерьян может функционировать до 10 ч.

Второй особенностью печи булерьян являются конвекционные трубы, которые опоясывают корпус. По этим трубам проходит кислород, нагревается, поднимается вверх, холодный воздух заходит снизу через патрубки, нагревается, поднимается вверх: благодаря цикличности данного процесса, печь дольше остается горячей и нагревается очень быстро — чуть более 10 мин.

[ + – ] Обзор печи-камина

В чем отличие печки от буржуйки?

Современная печь для дома внешне очень похожа на кухонную плиту. Она располагает варочной поверхностью с 3-мя конфорками, духовкой, топкой (часто без перегородки), дымоходом (может не иметь шибера), зольником. Изготавливаются печи из чугуна или из стали. К топкам иногда крепят дверку с огнеупорным стеклом, чтобы был виден огонь. Все это делает печку более функциональной: для обогрева, для готовки, и даже для дизайна кухни.

На рынке есть печи-камины без духовок и конфорок. Их предназначение — обогревать помещение и служить дополнительным источником света.

[ + – ] Обзор буржуек с теплоаккумуляторами

Можно ли поставить буржуйку в квартире?

Нет. Это категорически запрещено законом Украины, так как печки, буржуйки на дровах длительного горения и печки булерьян — небезопасны. Выпавший случайно уголек может спровоцировать пожар не только в вашей квартире, но и в соседних. А закрытые случайно зольник или дымоход не дадут выхода угарному газу, вследствие чего люди могут задохнуться. Такими средствами обогрева рекомендуют пользоваться вне помещений, или в помещениях, конструкция которых предполагает их установку, т.е. там, где предусмотрен дымоход. В квартирах многоэтажных домов, в отличие от частных домов, дымохода нет.

Для установки печей разных типов мы рекомендуем обратиться к специалистам, которые сделают это правильно. Однако если вы решите взять ответственность на себя и самостоятельно установить буржуйку, тогда стоит пройти инструктаж, но не у блогеров, а у экспертов.

[ + – ] Как правильно подсоединить дымоход к печи булерьян

Сколько стоит печка-буржуйка?

По своему усмотрению вы можете купить буржуйку б/у, либо новую. Разные виды буржуек продаются в интернет-маркетах, а также в строительных магазинах в Харькове, Киеве, Днепре, Николаеве, Одессе, Запорожье и в других городах Украины. Фокус изучил предложения различных онлайн-маркетплейсов, чтобы вы могли распланировать свой бюджет прежде, чем совершить покупку.

"Розетка" продает простые печи-буржуйки по цене от 4000 грн. Самый дешевый вариант обойдется в 3750 грн. Печки посолиднее стоят от 6000 грн и выше.

В "Эпицентре" можно найти печки отопительно-варочные с довольно симпатичным дизайном, огнеупорным стеклом в дверце, разных расцветок (бордовый, бежевый, под дерево). Стоят такие модели от 11 000 грн до 20 000 грн.

[ + – ] Объявление о продаже буржуйки HIMARS

Буржуйки б/у лучше покупать в таких маркетах, как OLX. Мы нашли очень интересное предложение — печка HIMARS за менее чем 4000 грн! Автор объявления утверждает, что буржуйка способна "сжечь все до пепла и согреть в любую непогоду". Искрометный украинский юмор прилагается.

Тут же на сайте продается армейская печка, украшенная тризубом — всего за 5000 грн.

[ + – ] Армейская печка. Продается на OLX Фото: OLX

На bigl.ua и prom.ua также большой выбор печей разных видов, — как новых, так и бывших в эксплуатации. Разброс цен таков: от 2000 грн до 12 000 грн.

Сравнить цены на отопительные устройства вы сможете на сайте zakupka.com, а еще тут можно выбрать подходящую модель, воспользовавшись фильтрами. Вы можете выбирать по таким параметрам, как габариты, назначение, отапливаемая площадь, производитель, расположение печи, тип конструкции, теплоемкость, диаметр дымохода, наличие зольника и др.

Не лишним будет посетить специализированные магазины вроде:

teplota.com.ua,

pechi-kotly-kamenki.com.ua,

obigriv.com.ua,

teplovoz.ua,

которые предлагают широкий ассортимент печей булерьян. Стоят они от 13 000 до 40 000 грн.

Сайты некоторых компаний-производителей:

elektromotor.com.ua (бренд Canada)

tehpromproect.com.ua

skif.ua

novaslav.com

ukr-prom.com

uastal.com

vesuvi-pechi.com.ua

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