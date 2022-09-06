Подготовка к зиме. Сколько сейчас стоят дрова, брикеты или уголь для отопления

Новый отопительный сезон начнется уже в октябре. Для обогрева частного дома могут понадобиться материалы — дрова, брикеты или уголь. Фокус разбирался, сколько стоит обеспечить тепло в частном доме при условии использования печи или твердотопливного котла.

Сколько сейчас стоят дрова

Дрова – вовсе не такой старый и забытый вид топлива, как кажется. Если у вас есть доступ к дешевым дровам и сложности с подключением газа — можно не сомневаться и купить дрова.

На интернет-площадках, например, OLX, дрова можно купить практически без проблем. Правда, цены на них в разных объявлениях могут серьезно отличаться. И все-таки можно найти выгодное для себя предложение и купить даже колотые дрова. Например, есть такие объявления, где кубометр разных дров продают всего за 600 грн, тогда как средняя цена на рынке — 1,5-1,8 тыс. грн.

Еще один нюанс при покупке дров на OLX — продавцы ведут дело без общей (единой) системы расчета объема дров. Некоторые продают в кубометрах, другие предлагают покупать складометр дров, а в некоторых объявлениях продают дрова машинами.

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Купить дрова дешевле, чем у специальных поставщиков, можно в лесничествах и лесхозах, но цена зависит от того, в какой области вы живете. Например, в Киевской области дуб в дефиците — цена таких дров стартует от 2 тыс. грн за кубометр. И ждать доставку таких дров придется не менее месяца.

"Из-за войны уменьшилось количество рубок, и сейчас у нас меньше дров на продажу. Дуб не везде есть, а из твердых пород можно купить ольху и березу. По сравнению с прошлым годом все подорожало, и понятно почему", – рассказали Фокусу в одном из лесничеств Киевской области.

При этом все равно в лесничествах можно найти самые дешевые дрова, поскольку такие продавцы не зависят ни от каких коммерческих структур. Единственный вопрос — доставка, в лесничестве могут предложить самостоятельно забрать дрова или обеспечить их доставку до дома. В обоих случаях понадобится грузовик, что в итоге выльется в сумму не менее 1,5-3 тыс. грн.

[ + – ] Дрова – вовсе не такой старый и забытый вид топлива, как кажется Фото: Pexels

Чем топим: какие дрова лучше

Главный показатель в процессе выбора дров для обогрева частного дома — плотность дерева. Это свойство обеспечивает длительное горение и тление, и, соответственно, высокую энергоотдачу тепла. Наиболее калорийными считаются дрова из твердых пород дерева — бук, дуб, береза. Менее эффективны в вопросе обогрева помещения сосна и ель.

Порода древесины кВтч/м.куб кВтч/кг Белая акация 2,100 4,1 Бук 2,100 4,0 Дуб 2,100 4,2 Ясень 2,100 4,2 Береза 1,900 4,3 Клен 1,900 4,1 Лиственница 1,700 4,4 Пихта 1,700 4,4 Сосна 1,600 4,3 Ольха 1,500 4,1 Ель 1,400 4,5 Ива 1,400 4,1 Тополь 1,200 4,1

В некоторых регионах Украины люди отапливают свой дом и другой древесиной, например, черешней или орехом.

Важно не только выбрать хорошее дерево и найти приемлемую цену, но и посчитать, сколько дров понадобится на зиму. Стоит помнить: в частном доме, как правило, отопительный сезон начинается уже в конце сентября. На октябрь-март для отопления дома площадью 100 кв. метров понадобится не менее 10 кубометров дров. То есть, если найти хорошие дрова по цене 1200-1500 грн за кубометр, то на отопление дома за сезон уйдет 12-15 тыс. грн.

Брикеты вместо дров: сколько надо топливных брикетов на зиму?

Хорошие брикеты для отопления от дров и угля отличаются повышенной теплоемкостью — в среднем, тонна качественных брикетов легко заменяет примерно три кубометра дров. Еще брикеты не нужно сушить, проще хранить, они не маркие, не грозят рукам занозами и при сгорании оставляют меньше пепла. А значит, и печь или котел чистить придется намного реже.

Непосредственно у продавца можно узнать, какие топливные брикеты лучше всего купить. Например, один из предпринимателей, продающий брикеты в Киеве, рассказал Фокусу, что чаще всего люди покупают брикеты из березы, осины и тополя. Дело в том, что такие топливные брикеты — очень теплоемкие и долго горят.

"Не всем нравятся хвойные брикеты: они, как правило, дороже, а при горении появляется характерный запах. Но на самом деле, большую роль играет цена. Люди смотрят, что подешевле, стараются сэкономить, но покупают", — отметил собеседник Фокуса.

Брикеты считаются универсальными — они подходят и для каминов, и для котлов, и для печей.

Считается, что энергетическая ценность брикетов — достаточно высока, то есть, при сгорании генерируется много тепла, что крайне важно для материалов, которые используются холодной зимой для обогрева частного дома.

Цена на топливные брикеты в Украине сопоставима с дровами. На различных сайтах с предложениями есть объявления с ценами от 5 тыс. грн, но чаще за хорошие брикеты придется отдать 10-15 тыс. грн за тонну.

[ + – ] Самые дешевые дрова можно найти в лесничествах Фото: Pexels

Сколько стоит 1 тонна угля

Еще один альтернативный способ обогрева частного дома — отопление углем. В Киеве некоторые продавцы предлагают уголь газовой группы, который можно использовать в твердотопливном котле. Но тонна угля стоит дорого — 11-12 тыс. грн. Плюс 2,5 тыс. грн придется заплатить за доставку (в пределах 30-километровой зоны от Киева). Также для угля необходимо место, где он может храниться.

Для обогрева одного частного дома площадью 100-150 квадратов нужно купить, как минимум, пять тонн угля на один отопительный сезон. А это — уже 55-60 тыс. грн. Такие расходы имеют смысл лишь тогда, когда нет газификации, а дрова (например, в степной полосе) вообще в огромном дефиците. В ином случае лучше потратить средства на покупку дров или же на газовый обогрев с помощью газового котла. Ведь стоимость газа для частных лиц находится в пределах 8-10 грн за кубометр, а расходы на один месяц постоянного обогрева газом дома площадью 100 квадратов составят 3-5 тыс. грн в зависимости от температуры за окном (чем она ниже, тем выше расход газа).

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