Підготовка до зими. Скільки зараз коштують дрова, брикети чи вугілля для опалення

Новий опалювальний сезон розпочнеться вже в жовтні. Для обігріву будинку можуть знадобитися матеріали — дрова, брикети або вугілля. Фокус розбирався, скільки коштує забезпечити тепло в приватному будинку за умови використання печі або твердопаливного котла.

Скільки зараз коштують дрова

Дрова — зовсім не такий старий і забутий вид палива, як здається. Якщо у вас є доступ до дешевих дров і складності з підключенням газу, можна не сумніватися та купити дрова.

На інтернет-майданчиках, наприклад, OLX, дрова можна придбати практично без проблем. Щоправда, ціни на них у різних оголошеннях можуть серйозно відрізнятись. І все-таки можна знайти вигідну для себе пропозицію та купити навіть колоті дрова. Наприклад, є такі оголошення, де кубометр різних дров продають лише за 600 грн, тоді як середня ціна на ринку — 1,5-1,8 тис. грн.

Ще один нюанс під час купівлі дров на OLX.ua — продавці ведуть справу без загальної (єдиної) системи розрахунку обсягу дров. Деякі продають у кубометрах, інші пропонують купувати складометри дров, а в деяких оголошеннях продають дрова машинами.

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Купити дрова дешевше, ніж у спеціальних постачальників, можна в лісництвах і лісгоспах, але ціна залежить від того, в якій області ви живете. Наприклад, на Київщині дуб у дефіциті — ціна таких дров стартує від 2 тис. грн за кубометр. І чекати на доставку таких дров доведеться не менше місяця.

"Через війну зменшилася кількість рубок, і зараз у нас менше дров на продаж. Дуб не скрізь є, а з твердих порід можна купити вільху та березу. Порівняно з минулим роком усе подорожчало, і зрозуміло чому", — розповіли Фокусу в одному з лісництв Київської області.

При цьому все одно в лісництвах можна знайти найдешевші дрова, оскільки такі продавці не залежать від жодних комерційних структур. Єдине питання — доставка, в лісництві можуть запропонувати самостійно забрати дрова або забезпечити їх доставку до будинку. В обох випадках знадобиться вантажівка, що у результаті виллється в суму щонайменше 1,5-3 тис. грн.

[ + – ] Дрова — зовсім не такий старий і забутий вид палива, як здається Фото: Pexels

Чим топимо: які дрова краще

Головний показник у процесі вибору дров для обігріву приватного будинку — густина дерева. Ця властивість забезпечує тривале горіння й тління і, відповідно, високу енерговіддачу тепла. Найкалорійнішими вважають дрова з твердих порід дерева — бук, дуб, береза. Менш ефективні в питанні обігріву приміщення сосна та ялина.

Порода деревини кВтч/м.куб кВтч/кг Біла акація 2,100 4,1 Бук 2,100 4,0 Дуб 2,100 4,2 Ясен 2,100 4,2 Береза 1,900 4,3 Клен 1,900 4,1 Модрина 1,700 4,4 Ялиця 1,700 4,4 Сосна 1,600 4,3 Вільха 1,500 4,1 Ялина 1,400 4,5 Верба 1,400 4,1 Тополя 1,200 4,1

У деяких регіонах України люди опалюють свій будинок іншою деревиною, наприклад, черешнею чи горіхом.

Важливо не тільки вибрати хороше дерево та знайти прийнятну ціну, але й порахувати, скільки дров знадобиться на зиму. Варто пам'ятати: у приватному будинку зазвичай опалювальний сезон починається вже наприкінці вересня. На жовтень-березень для опалення будинку площею 100 кв. метрів знадобиться щонайменше 10 кубометрів дров. Тобто якщо знайти хороші дрова за ціною 1200-1500 грн за кубометр, то на опалення будинку за сезон піде 12-15 тис. грн.

Брикети замість дров: скільки треба паливних брикетів на зиму?

Хороші брикети для опалення від дров і вугілля відрізняються підвищеною теплоємністю — у середньому, тонна якісних брикетів легко замінює приблизно три кубометри дров. Ще брикети не потрібно сушити, простіше зберігати, вони не мазкі, не загрожують рукам скалками та під час згоряння залишають менше попелу. А значить, і піч чи котел чистити доведеться набагато рідше.

У продавця можна дізнатися, які паливні брикети найкраще купити. Наприклад, один із підприємців, який продає брикети в Києві, розповів Фокусу, що найчастіше люди купують брикети з берези, осики й тополі. Справа в тому, що такі паливні брикети дуже теплоємні й довго горять.

"Не всім подобаються хвойні брикети: вони, як правило, дорожчі, а під час горіння з'являється характерний запах. Але насправді велику роль відіграє ціна. Люди дивляться, що дешевше, намагаються заощадити, але купують", — зазначив співрозмовник Фокусу.

Брикети вважаються універсальними — вони підходять і для камінів, і для котлів, і для печей.

Вважається, що енергетична цінність брикетів досить висока, тобто під час згоряння генерується багато тепла, що вкрай важливо для матеріалів, які використовуються холодною зимою для обігріву приватного будинку.

Ціну на паливні брикети в Україні можна порівняти з дровами. На різних сайтах із пропозиціями є оголошення з цінами від 5 тис. грн, але частіше за хороші брикети доведеться віддати 10-15 тис. грн за тонну.

[ + – ] Найдешевші дрова можна знайти в лісництвах Фото: Pexels

Скільки коштує 1 тонна вугілля

Ще один альтернативний спосіб обігріву приватного будинку — опалення вугіллям. У Києві деякі продавці пропонують вугілля газової групи, яке можна використовувати у твердопаливному котлі. Але тонна вугілля коштує дорого — 11-12 тис. грн. Плюс 2,5 тис. грн доведеться заплатити за доставку (в межах 30-кілометрової зони від Києва). Також для вугілля необхідне місце, де його можна зберігати.

Для обігріву одного приватного будинку площею 100-150 квадратів потрібно купити щонайменше п'ять тонн вугілля на один опалювальний сезон. А це вже 55-60 тис. грн. Такі витрати мають сенс лише тоді, коли немає газифікації, а дрова (наприклад, у степовій смузі) взагалі у величезному дефіциті. В іншому випадку краще витратити кошти на покупку дров або на газовий обігрів за допомогою газового котла. Адже вартість газу для приватних осіб перебуває в межах 8-10 грн за кубометр, а витрати на один місяць постійного обігріву газом будинку площею 100 квадратів становитимуть 3-5 тис. грн залежно від температури за вікном (чим вона нижча, тим вища витрата газу).

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