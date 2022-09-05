Найкращі бойлери, генератори та котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму у теплі

Під час війни українці намагаються забезпечити своєму житлу максимальну автономність та убезпечити себе від ризиків, пов'язаних із перебоями подачі електроенергії та гарячої води. Які пристрої варто купити додому до настання зими?

На Україну чекає найскладніша зима за весь період незалежності. Країні в опалювальний період загрожують віялові відключення електроенергії, а температура в квартирах цієї зими буде не більше 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму. У такій ситуації найкращим вкладенням коштів для українських сімей стануть електрогенератори, електричні бойлери, економічні газові та твердопаливні котли.

Найкращі дизельні генератори. Як зробити правильний вибір

Про те, щоб придбати найкращий дизельний генератор для дому, багато українців, які мешкають у приватних будинках, зокрема під Києвом, замислилися ще до вторгнення Росії. Адже у 2021 році з настанням холодів помітно почастішали аварійні відключення електроенергії. Тепер, коли до цього чинника нестабільності додалися ще й воєнні ризики, генератори для дому стають популярнішим товаром.

[ + – ] Переносний електрогенератор Фото: Getty Images

Вибрати та купити найкращий дизельний генератор для дому можна у великих магазинах техніки та електроніки офлайн або онлайн у розділі "Інструменти та обладнання", "Дачне електроживлення" тощо.

Щоб з'ясувати, який дизельний генератор краще для кожного конкретного випадку, потрібно визначитися з необхідною потужністю, яка вимірюється в кВт. Від цього показника залежить скільки пристроїв одночасно можуть працювати за рахунок генератора. Розрахувати потрібну потужність допоможе калькулятор потужності генератора, який можна знайти в інтернеті.

Наведемо кілька прикладів.

Що можна підключити до генератора одночасно залежно від потужності

1 кВт — 6 ламп розжарювання по 100 Вт, ноутбук, 3 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

2 кВт — 10 ламп розжарювання, двоконтурний газовий котел, персональний комп'ютер з РК-монітором, система відеоспостереження, ноутбук, 3 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

3 кВт — 10 ламп розжарювання, двоконтурний газовий котел, холодильник, система відеоспостереження, ноутбук, 3 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

5 кВт — 10 ламп розжарювання, двоконтурний газовий котел, холодильник, насос свердловини, система відеоспостереження, персональний комп'ютер з РК-монітором, 2 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD

10 кВт — 10 ламп розжарювання, холодильник, насос свердловини, бойлер, пральна машина, мультиварка, система відеоспостереження, персональний комп'ютер з РК-монітором, 2 зарядні пристрої для смартфонів, телевізор LCD.

Очевидно, що найкращий дизельний генератор для дому — той, який дозволить підключити все необхідне для життєзабезпечення електроустаткування. Однак є питання — ціна генератора та вартість його експлуатації.

дизельні генератори 1-3 кВт коштують від 25 тис. грн до 60 тис. грн,

1-3 кВт коштують від 25 тис. грн до 60 тис. грн, найкращий дизельний генератор для будинку потужністю 3-5 кВт може коштувати від 60 тис. грн і вище,

потужністю 3-5 кВт може коштувати від 60 тис. грн і вище, у найбільш ходовому діапазоні 5-10 кВт топ 10 дизельних генераторів коштують від 60 тис. грн до 250 тис. грн,

коштують від 60 тис. грн до 250 тис. грн, ціни на найкращі дизельні генератори 15-20 кВт стартують від 200 тис. грн. і досягають 800 тис. грн.

Топ дизельних генераторів*

Модель Опис Середня ціна, грн Forte FGD9000E (63492) Система пуску: комбі (ручний пуск / електричний пуск)

номінальна потужність: 6 кВт

тривалість автономної роботи: 8 год (при 100% потужності)

рівень шуму: 74 дБ 61 966 VULKAN SCD8000 Система пуску: комбі (ручний пуск / електричний пуск)

номинальная потужність: 5,5 кВт

рівень шуму: 97 дБ 69 370 Hyundai DHY 7500LE Система пуску: електричний старт

номінальна потужність: 5 кВт

тривалість автономної роботи: 12 год

рівень шуму: 78 дБ 71032 Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR Система пуску: ручний + електричний (комбі)

номінальна потужність: 5/6 кВт

тривалість автономної роботи: 12 год

рівень шуму: 96 дБ 72 707 Hyundai DHY 8500SE-3 Система пуску: електричний старт

номінальна потужність: 6,5 кВт

тривалість автономної роботи: 8,5 год (при 75% навантаження)

рівень шуму: 72 дБ 101 061

* За кількістю пропозицій в онлайн-каталозі товарів у відповідній категорії, ціна станом на 2 вересня 2022 року

Альтернативою дизельним генераторам, особливо в економ-сегменті пристроїв з невеликою потужністю, можуть бути бензинові генератори. Ціни на них стартують від 10 тисяч гривень. Однак для довготривалої роботи та високих навантажень, що під час війни в Україні в зимовий період особливо актуально, призначені саме найкращі дизельні генератори.

Найкращий електричний бойлер. Як вибрати і на що звернути увагу

Автономну подачу гарячої води як у приватному будинку, так і в міській квартирі забезпечить найкращий електричний бойлер. З цим пристроєм гаряча вода завжди буде. А у разі перебоїв з електроенергією роботу бойлера в приватному будинку гарантують дизельні генератори, про які йшлося вище.

[ + – ] Хороший електричний бойлер, як правило, має потужність близько 1,5-2 кВт Фото: Pexels

Хороший електричний бойлер, як правило, має потужність близько 1,5-2 кВт. Відповідно, дизельні генератори потужністю близько 5-6 кВт цілком осилять цей важливий електроприлад у разі перебоїв з електроенергією.

Щоб відповісти на запитання, який бойлер краще купити, потрібно оцінити, скільки людей, як часто і з якою метою використовуватиме гарячу воду. Чим вища потреба — тим більший об'єм бойлера потрібно вибирати.

Який бойлер найкращий для різних ситуацій

до 30 літрів — для невеликої квартири з одним мешканцем або дачі, де не живуть постійно

40-60 літрів — для сім'ї з двох осіб, які віддають перевагу душу, а не прийому ванни.

70-90 літрів — для сім'ї із трьох осіб із звичайними потребами

100-150 літрів — для квартир та будинків, де проживає 4-5 осіб — любителів водних процедур

понад 150 літрів — для великих приватних будинків та кількох мешканців

Здавалося б, найкращий електричний бойлер — найбільший. Однак, чим більше літраж, тим довше нагріватиметься вода, вища витрата електроенергії та дорожча ціна пристрою. Тому найкращий бойлер для квартири має наступні характеристики:

80 літрів

1,6-2 кВт

час нагрівання 2-3 години

ціна 8-12 тис. грн

"Температуру зберігає добу на ура, нагрівання в екорежимі займає близько 3-х годин з нуля, на максимумі нагрівається за 2 години, як і заявлено виробником. Вмикаю його на ніч по двозонному лічильнику в режимі "еко" — вистачає до наступної ночі на одну людину для всіх потреб", — розповідає щасливий власник бойлера вартістю близько 8,6 тис. грн.

Топ найкращих бойлерів*

Модель Опис Ціна, грн Ariston BLU1 ECO 80V 1,8K PL DRY HE (3201457) Об'єм: 80 л

потужність: 1,8 (0,9+0,9) кВт

тип ТЕНа: сухий

установка: вертикальний

внутрішнє покриття бака: AG+

магнієвий анод: + 8 537 Gorenje GBF80/UA Об'єм: 80 л

потужність: 2 (1+1) кВт

тип ТЕНа: сухий

установка: вертикальний

внутрішнє покриття бака: емаль

магнієвий анод: + розміри (ВxШxГ) 8 663 Bosch Tronic 8000T ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB (7736503147) Об'єм: 80 л

потужність: 2 кВт

тип ТЕНа: сухий установка: вертикальний

внутрішнє покриття бака: склокераміка магнієвий анод: + 8 733 Electrolux EWH 80 Formax Об'єм: 80 л

потужність: 2 кВт

тип ТЕНа: сухий

установка: вертикальний / горизонтальний

внутрішнє покриття бака: склоемаль

магнієвий анод: + 11 127 Atlantic Vertigo Basic 100 ES-VM0802F220F-B (2000W) (851343) Об'єм: 80 л

потужність: 2 (1+1) кВт

тип ТЕНа: мокрий установка: вертикальний внутрішнє покриття бака: емаль

магнієвий анод: + 11 411

* За популярністю в онлайн-каталозі товарів у відповідній категорії, ціна станом на 2 вересня 2022 року.

Найкращі котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму у теплі

Котел для обігріву будинку може використовувати такі енергоносії:

газ

тверде паливо

електрика

Найпопулярніші серед українців найкращі газові котли:

одноконтурні котли забезпечують лише опалення приміщення

двоконтурні котли, крім опалення, забезпечують будинок гарячою водою

Однак газові котли мають один істотний недолік — їх можна застосовувати лише на газифікованих територіях. Там, де підключення до газу недоступне, найкращий обігрівач для будинку — твердопаливний котел.

Яке паливо підходить для твердопаливних котлів

дрова

вугілля

торф

пелети

паливні брикети

деревні відходи (тирса, тріска та ін.)

Топ газових котлів (двоконтурних) сьогодні в Україні — пристрої вартістю від 20 тис. грн.

Наприклад, котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C RN, в середньому, коштує 24 515 грн. Він може обігріти площу до 250 кв м. Його ККД становить 93,2%, а максимальна витрата природного газу — 2,1 кубометра на годину.

А модель Immergas EOLO Star 24 4 E із середньою ціною 23244 грн має ККД 91,4% і витрачає 3,7 кубометрів газу на годину. Однак перевага цього котла — електронна плата з мікропроцесором, яка дозволяє точно контролювати температуру теплоносія та гарячої води.

Обидва вищеназвані котли залежать від електроенергії. Однак для їхньої підтримки в робочому стані буде достатньо дизельного або бензинового генератора від 2 кВт.

[ + – ] Котел Immergas EOLO Star 24 4 E витрачає 3,7 кубометрів газу на годину

В умовах обмежених ресурсів найкращий обігрівач для приватного будинку — твердопаливний котел тривалого горіння. Їхня вартість стартує від 22 тис. грн.

"Одного завантаження достатньо на 6 годин. Увечері закинув, і до ранку в будинку температура +25 у лютий мороз", — ділиться враженнями користувач такого котла. Втім, більшість котлів розраховані на нетривале горіння.

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"Зазвичай повне завантаження прогоряє за 2-3 години, причому, через півтори години вже потрібно докинути дров", — зазначив Роман Грицак, який проживає в Київській області. За його словами, забезпечити нічне тепло за допомогою котла справді можна, але для цього спочатку доведеться "розкочегарити" котел таким чином, що в будинку температура підніметься до 28 градусів, а до ранку вона зменшиться до 19-ти.

Однак 6 годин горіння — далеко не межа. Наприклад, у котла DTM Turbo 10, який працює на кам'яному куті та дровах, тривалість горіння одного завантаження може досягати 48 годин. Коштує такий котел близько 54 тис. грн.

Головна перевага котла Altep Classic Plus 12 — мабуть, "всеїдність". Його можна топити дровами, торфом, брикетами, тирсою, тріскою. Тобто у хід можуть йти відходи виробництва. Коштує така модель близько 27 тис. грн.

[ + – ] Котел DTM Turbo 10 працює на кам'яному вугіллі та дровах. [ + – ] Котел Altep Classic Plus 12 можна топити дровами, торфом, брикетами, тирсою, тріскою.

На відміну від описаних вище газових котлів, твердопаливні тривалого горіння — одноконтурні котли. Тобто їх можна використовувати тільки для опалення. І лише при постійному проживанні у приватному будинку. Якщо потрібно виїхати на кілька днів, щоб уникнути проблем із системою, необхідно або увімкнути мінімальне опалення на газовому котлі, або скористатися кондиціонерами на обігрів.

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