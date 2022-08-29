Опалювальний сезон розпочнеться пізніше, температура в квартирах буде нижчою за норму, — "Нафтогаз"

За словами голови "Нафтогазу", цього опалювального сезону температура в квартирах і будинках українців буде нижчою за норму на чотири градуси.

Опалювальний сезон 2022/2023 в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. Про це в інтерв'ю The Guardian повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, температура в житлових приміщеннях цієї зими буде на рівні 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму. Тому Юрій Вітренко порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами, якщо температура повітря на вулиці опуститься до -10 градусів.

Крім того, сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. Багато аспектів проведення опалювального сезону залежатимуть від підтримки з боку міжнародних партнерів, адже Україна потребує фінансів для імпорту газу.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що в нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", — розповів Юрій Вітренко.

Тим часом, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, "Нафтогазу" для опалювального сезону необхідно імпортувати до 3 млрд куб. м природного газу.

Станом на серпень 2022 року в підземних газових сховищах України вже є приблизно 12,5 млрд кубометрів, й експерти кажуть, що закачування продовжується. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що Україні для успішного проходження опалювального сезону до його початку необхідно закачати до підземних сховищ не менше 15 млрд кубометрів газу.