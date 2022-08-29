Отопительный сезон начнется позже, температура в квартирах будет ниже нормы, — "Нафтогаз"

По словам главы "Нафтогаза", в этот отопительный сезон температура в квартирах и домах украинцев будет ниже нормы на четыре градуса.

Отопительный сезон 2022/2023 в Украине начнется позже и закончится раньше обычного. Об этом в интервью The Guardian сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, температура в жилых помещениях этой зимой будет на уровне 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. Поэтому Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами, если температура воздуха на улице опустится до -10 градусов.

Кроме того, сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного. Многие аспекты проведения отопительного сезона будут зависеть от поддержки со стороны международных партнеров, ведь Украина нуждается в финансах для импорта газа.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", — рассказал Юрий Витренко.

Тем временем, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, "Нафтогазу" для отопительного сезона необходимо импортировать до 3 млрд куб. м природного газа.

По состоянию на август 2022 в подземных газовых хранилищах Украины уже есть около 12,5 млрд кубометров, и эксперты говорят, что закачка продолжается. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украине для успешного прохождения отопительного сезона до его начала необходимо закачать в подземные хранилища не менее 15 млрд кубометров газа.