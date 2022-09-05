Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле

Во время войны украинцы стараются обеспечить своему жилью максимальную автономность и обезопасить себя от рисков, связанных с перебоями подачи электроэнергии и горячей воды. Какие устройства стоит купить для дома до наступления зимы?

Украину ожидает самая сложная зима за весь период независимости. Стране в отопительный период угрожают веерные отключения электроэнергии, а температура в квартирах этой зимой будет не более 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. В такой ситуации лучшим вложением средств для украинских семей станут электрогенераторы, электрические бойлеры, экономичные газовые и твердотопливные котлы.

Лучшие дизельные генераторы. Как сделать правильный выбор

О том, чтобы приобрести лучший дизельный генератор для дома, многие украинцы, проживающие в частных домах, в том числе — под Киевом, задумались еще до вторжения России. Ведь в 2021 году с наступлением холодов заметно участились аварийные отключения электроэнергии. Теперь, когда к этому фактору нестабильности добавились еще и военные риски, генераторы для дома становятся еще более популярным товаром.

[ + – ] Переносной электрогенератор Фото: Getty Images

Выбрать и купить лучший дизельный генератор для дома можно в больших магазинах техники и электроники офлайн или онлайн в разделе "Инструменты и оборудование", "Дачное электропитание" и т.п.

Чтобы выяснить, какой дизельный генератор лучше для каждого конкретного случая, нужно определиться с необходимой мощностью, которая измеряется в кВт. От этого показателя зависит, сколько устройств одновременно могут работать за счет генератора. Рассчитать необходимую мощность поможет калькулятор мощности генератора, который можно найти в интернете.

Приведем несколько примеров.

Что можно подключить к генератору одновременно, в зависимости от мощности

1 кВт — 6 ламп накаливания по 100 Вт, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

2 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, персональный компьютер с ЖК-монитором, система видеонаблюдения, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

3 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, система видеонаблюдения, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

5 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, насос скважины, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD

10 кВт — 10 ламп накаливания, холодильник, насос скважины, бойлер, стиральная машина, мультиварка, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD.

Очевидно, что лучший дизельный генератор для дома — тот, который позволит подключить все необходимое для жизнеобеспечения электрооборудование. Однако есть вопрос — цена генератора и стоимость его эксплуатации.

дизельные генераторы 1-3 кВт стоят от 25 тыс. грн до 60 тыс. грн,

1-3 кВт стоят от 25 тыс. грн до 60 тыс. грн, лучший дизельный генератор для дома мощностью 3-5 кВт может стоить от 60 тыс. грн и выше,

мощностью 3-5 кВт может стоить от 60 тыс. грн и выше, в самом ходовом диапазоне 5-10 кВт топ 10 дизельных генераторов стоят от 60 тыс. грн до 250 тыс. грн,

стоят от 60 тыс. грн до 250 тыс. грн, цены на лучшие дизельные генераторы 15-20 кВт стартуют от 200 тыс. грн и достигают 800 тыс. грн.

Топ дизельных генераторов*

Модель Описание Средняя цена, грн Forte FGD9000E (63492) Система пуска: комби (ручной пуск / электрический пуск) номинальная мощность: 6 кВт продолжительность автономной работы: 8 ч (при 100% мощности) уровень шума: 74 дБ 61966 VULKAN SCD8000 Система пуска: комби (ручной пуск / электрический пуск) номинальная мощность: 5,5 кВт уровень шума: 97 дБ 69370 Hyundai DHY 7500LE Система пуска: электрический старт номинальная мощность: 5 кВт продолжительность автономной работы: 12 ч уровень шума: 78 дБ 71032 Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR Система пуска: ручной + электрический (комби) номинальная мощность: 5/6 кВт продолжительность автономной работы: 12 ч уровень шума: 96 дБ 72707 Hyundai DHY 8500SE-3 Система пуска: электрический старт номинальная мощность: 6,5 кВт продолжительность автономной работы: 8,5 ч (при 75% нагрузки) уровень шума: 72 дБ 101061

* По количеству предложений в онлайн-каталоге товаров в соответствующей категории, цена по состоянию на 2 сентября 2022 года

Альтернативой дизельным генераторам, особенно в эконом-сегменте устройств с небольшой мощностью, могут быть бензиновые генераторы. Цены на них стартуют от 10 тыс. грн. Однако для долговременной работы и высоких нагрузок, что во время войны в Украине в зимний период особенно актуально, предназначены именно лучшие дизельные генераторы.

Лучший электрический бойлер. Как выбрать и на что обратить внимание

Автономную подачу горячей воды как в частном доме, так и в городской квартире обеспечит лучший электрический бойлер. С этим устройством горячая вода будет всегда. А в случае перебоев с электроэнергией работу бойлера в частном доме гарантируют дизельные генераторы, о которых шла речь выше.

[ + – ] Хороший электрический бойлер, как правило, обладает мощностью около 1,5-2 кВт Фото: Pexels

Хороший электрический бойлер, как правило, обладает мощностью около 1,5-2 кВт. Соответственно, дизельные генераторы мощностью около 5-6 кВт вполне осилят этот важный электроприбор в случае перебоев с электроэнергией.

Чтобы ответить на вопрос, какой бойлер лучше купить, нужно оценить, сколько людей, как часто и с какой целью будут использовать горячую воду. Чем выше потребности — тем больший объем бойлера нужно выбирать.

Какой бойлер лучше для разных ситуаций

до 30 литров — для небольшой квартиры с одним жильцом или дачи, где не живут постоянно

40-60 литров — для семьи из двух человек, которые предпочитают душ приему ванны

70-90 литров — для семьи из трех человек с обычными потребностями

100-150 литров — для квартир и домов, где проживает 4-5 человек — любителей водных процедур

более 150 литров — для больших частных домов и нескольких жителей

Казалось бы, лучший электрический бойлер — самый большой. Однако, чем больше литраж, тем дольше будет нагреваться вода, выше расход электроэнергии и дороже цена устройства. Поэтому лучший бойлер для квартиры обладает следующими характеристиками:

80 литров

1,6-2 кВт

время нагрева 2-3 часа

цена 8-12 тыс. грн

"Температуру сохраняет сутки на ура, нагрев в эко-режиме занимает около 3-ех часов с нуля, на максимуме нагревается за 2 часа, как и заявлено производителем. Включаю его на ночь по двухзонному счетчику в режиме "эко" — хватает до следующей ночи на одного человека для всех потребностей", — рассказывает счастливый владелец бойлера стоимостью около 8,6 тыс. грн.

Топ лучших бойлеров*

Модель Описание Цена, грн Ariston BLU1 ECO 80V 1,8K PL DRY HE (3201457) Объем: 80 л мощность: 1,8 (0,9+0,9) кВт тип ТЭНа: сухой установка: вертикальный внутреннее покрытие бака: AG+ магниевый анод: + 8537 Gorenje GBF80/UA Объем: 80 л мощность: 2 (1+1) кВт тип ТЭНа: сухой установка: вертикальный внутреннее покрытие бака: эмаль магниевый анод: + размеры (ВxШxГ) 8663 Bosch Tronic 8000T ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB (7736503147) Объем: 80 л мощность: 2 кВт тип ТЭНа: сухой установка: вертикальный внутреннее покрытие бака: стеклокерамика магниевый анод: + 8733 Electrolux EWH 80 Formax Объем: 80 л мощность: 2 кВт тип ТЭНа: сухой установка: вертикальный / горизонтальный внутреннее покрытие бака: стеклоэмаль магниевый анод: + 11127 Atlantic Vertigo Basic 100 ES-VM0802F220F-B (2000W) (851343) Объем: 80 л мощность: 2 (1+1) кВт тип ТЭНа: мокрый установка: вертикальный внутреннее покрытие бака: эмаль магниевый анод: + 11411

* По популярности в онлайн-каталоге товаров в соответствующей категории, цена по состоянию на 2 сентября 2022 года.

Лучшие котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле

Котел для обогрева дома может использовать следующие энергоносители:

газ

твердое топливо

электричество

Самые популярные среди украинцев лучшие газовые котлы:

одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения

двухконтурные котлы, кроме отопления, обеспечивают дом горячей водой

Однако газовые котлы обладают одним существенным недостатком — их можно применять только на газифицированных территориях. Там, где подключение к газу недоступно, лучший обогреватель для дома — твердотопливный котел.

Какое топливо подходит для твердотопливных котлов

дрова

уголь

торф

пеллеты

топливные брикеты

древесные отходы (опилки, щепа и др.)

Топ газовых котлов (двухконтурных) сегодня в Украине — устройства стоимостью от 20 тыс. грн.

Например, котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C RN, в среднем, стоит 24515 грн. Он может обогреть площадь до 250 кв м. Его КПД составляет 93,2%, а максимальный расход природного газа — 2,1 кубометра в час.

А модель Immergas EOLO Star 24 4 E со средней ценой 23244 грн обладает КПД 91,4% и расходует 3,7 кубометров газа в час. Однако достоинство этого котла — электронная плата с микропроцессором, которая позволяет точно контролировать температуру теплоносителя и горячей воды.

Оба вышеназванных котла зависимы от электроэнергии. Однако для их поддержки в рабочем состоянии будет достаточно дизельного или бензинового генератора от 2 кВт.

[ + – ] Котел Immergas EOLO Star 24 4 E расходует 3,7 кубометров газа в час

В условиях ограниченных ресурсов лучший обогреватель для частного дома — твердотопливный котел длительного горения. Их стоимость стартует от 22 тыс. грн.

"Одной загрузки достаточно на 6 часов. Вечером закинул, и до утра в доме температура +25 в лютый мороз", — делится впечатлениями пользователь такого котла. Впрочем, большинство котлов рассчитаны на непродолжительное горение.

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"Обычно полная загрузка прогорает за 2-3 часа, причем, через полтора часа уже нужно докинуть дров", — отметил проживающий в Киевской области Роман Грицак. По его словам, обеспечить ночное тепло с помощью котла действительно можно, но для этого сначала придется "раскочегарить" котел таким образом, что в доме температура поднимется до 28 градусов, а к утру она уменьшится до 19-ти.

Однако 6 часов горения — далеко не предел. Например, у котла DTM Turbo 10, который работает на каменном угле и дровах, продолжительность горения одной загрузки может достигать 48 часов. Стоит такой котел около 54 тыс. грн.

Главное достоинство котла Altep Classic Plus 12 — пожалуй, "всеядность". Его можно топить дровами, торфом, брикетами, опилками, щепой. То есть, в ход могут идти отходы производства. Стоит такая модель около 27 тыс. грн.

[ + – ] Котел DTM Turbo 10 работает на каменном угле и дровах [ + – ] Котел Altep Classic Plus 12 можно топить дровами, торфом, брикетами, опилками, щепой

В отличие от описанных выше газовых котлов, твердотопливные длительного горения — одноконтурные котлы. То есть, их можно использовать только для отопления. И только при постоянном проживании в частном доме. Если нужно выехать на несколько дней, во избежание проблем с системой необходимо либо включить минимальное отопление на газовом котле, либо воспользоваться кондиционерами на обогрев.

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