Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Война и деньги

Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле

как обогреть дом зимой, отопительный сезон 2022-2023, зима 2023, автономные устройства обогрева, топ устройств для отопления, устройство автономного отопления
Фото: Getty Images | Температура в квартирах этой зимой будет не более 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы

Во время войны украинцы стараются обеспечить своему жилью максимальную автономность и обезопасить себя от рисков, связанных с перебоями подачи электроэнергии и горячей воды. Какие устройства стоит купить для дома до наступления зимы?

Украину ожидает самая сложная зима за весь период независимости. Стране в отопительный период угрожают веерные отключения электроэнергии, а температура в квартирах этой зимой будет не более 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. В такой ситуации лучшим вложением средств для украинских семей станут электрогенераторы, электрические бойлеры, экономичные газовые и твердотопливные котлы.

Лучшие дизельные генераторы. Как сделать правильный выбор

О том, чтобы приобрести лучший дизельный генератор для дома, многие украинцы, проживающие в частных домах, в том числе — под Киевом, задумались еще до вторжения России. Ведь в 2021 году с наступлением холодов заметно участились аварийные отключения электроэнергии. Теперь, когда к этому фактору нестабильности добавились еще и военные риски, генераторы для дома становятся еще более популярным товаром.

лучшие дизельные генераторы, какой дизельный генератор лучше, лучший дизельный генератор для дома, дизельные генераторы для дома какой лучше, рейтинг дизельных генераторов, топ дизельных генераторов, дизельный генератор рейтинг лучших, топ 10 дизельных генераторов, рейтинг дизельных генераторов для дома, лучшие дизельные генераторы, какой дизельный генератор лучше, лучший дизельный генератор для дома, дизельные генераторы для дома какой лучше, рейтинг дизельных генераторов, топ дизельных генераторов, дизельный генератор рейтинг лучших, топ 10 дизельных генераторов, рейтинг дизельных генераторов для дома
Переносной электрогенератор
Фото: Getty Images

Выбрать и купить лучший дизельный генератор для дома можно в больших магазинах техники и электроники офлайн или онлайн в разделе "Инструменты и оборудование", "Дачное электропитание" и т.п.

Чтобы выяснить, какой дизельный генератор лучше для каждого конкретного случая, нужно определиться с необходимой мощностью, которая измеряется в кВт. От этого показателя зависит, сколько устройств одновременно могут работать за счет генератора. Рассчитать необходимую мощность поможет калькулятор мощности генератора, который можно найти в интернете.

Приведем несколько примеров.

Что можно подключить к генератору одновременно, в зависимости от мощности

  • 1 кВт — 6 ламп накаливания по 100 Вт, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD
  • 2 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, персональный компьютер с ЖК-монитором, система видеонаблюдения, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD
  • 3 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, система видеонаблюдения, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD
  • 5 кВт — 10 ламп накаливания, двухконтурный газовый котел, холодильник, насос скважины, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD
  • 10 кВт — 10 ламп накаливания, холодильник, насос скважины, бойлер, стиральная машина, мультиварка, система видеонаблюдения, персональный компьютер с ЖК-монитором, 2 зарядных устройства для смартфонов, телевизор LCD.

Очевидно, что лучший дизельный генератор для дома — тот, который позволит подключить все необходимое для жизнеобеспечения электрооборудование. Однако есть вопрос — цена генератора и стоимость его эксплуатации.

  • дизельные генераторы 1-3 кВт стоят от 25 тыс. грн до 60 тыс. грн,
  • лучший дизельный генератор для дома мощностью 3-5 кВт может стоить от 60 тыс. грн и выше,
  • в самом ходовом диапазоне 5-10 кВт топ 10 дизельных генераторов стоят от 60 тыс. грн до 250 тыс. грн,
  • цены на лучшие дизельные генераторы 15-20 кВт стартуют от 200 тыс. грн и достигают 800 тыс. грн.

Топ дизельных генераторов*

Модель

Описание

Средняя цена, грн

Forte FGD9000E (63492)

Система пуска: комби (ручной пуск / электрический пуск)

номинальная мощность: 6 кВт

продолжительность автономной работы: 8 ч (при 100% мощности)

уровень шума: 74 дБ

61966

VULKAN SCD8000

Система пуска: комби (ручной пуск / электрический пуск)

номинальная мощность: 5,5 кВт

уровень шума: 97 дБ

69370

Hyundai DHY 7500LE

Система пуска: электрический старт

номинальная мощность: 5 кВт

продолжительность автономной работы: 12 ч

уровень шума: 78 дБ

71032

Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR

Система пуска: ручной + электрический (комби)

номинальная мощность: 5/6 кВт

продолжительность автономной работы: 12 ч

уровень шума: 96 дБ

72707

Hyundai DHY 8500SE-3

Система пуска: электрический старт

номинальная мощность: 6,5 кВт

продолжительность автономной работы: 8,5 ч (при 75% нагрузки)

уровень шума: 72 дБ 

101061

* По количеству предложений в онлайн-каталоге товаров в соответствующей категории, цена по состоянию на 2 сентября 2022 года

Альтернативой дизельным генераторам, особенно в эконом-сегменте устройств с небольшой мощностью, могут быть бензиновые генераторы. Цены на них стартуют от 10 тыс. грн. Однако для долговременной работы и высоких нагрузок, что во время войны в Украине в зимний период особенно актуально, предназначены именно лучшие дизельные генераторы.

Лучший электрический бойлер. Как выбрать и на что обратить внимание

Автономную подачу горячей воды как в частном доме, так и в городской квартире обеспечит лучший электрический бойлер. С этим устройством горячая вода будет всегда. А в случае перебоев с электроэнергией работу бойлера в частном доме гарантируют дизельные генераторы, о которых шла речь выше.

бойлер, водонагреватель, электрический бойлер, какой бойлер лучше купить, лучшие газовые котлы, лучший котел для дома, какой газовый котел лучше, лучшие котлы отопления, какой бойлер лучше, топ газовых котлов, котел для обогрева, какой бойлер лучше купить, лучший бойлер дома, лучший электрический бойлер, что лучше водонагреватель или бойлер, лучшие бойлеры для квартиры, бойлер рейтинг лучших, топ лучших бойлеров
Хороший электрический бойлер, как правило, обладает мощностью около 1,5-2 кВт
Фото: Pexels

Хороший электрический бойлер, как правило, обладает мощностью около 1,5-2 кВт. Соответственно, дизельные генераторы мощностью около 5-6 кВт вполне осилят этот важный электроприбор в случае перебоев с электроэнергией.

Чтобы ответить на вопрос, какой бойлер лучше купить, нужно оценить, сколько людей, как часто и с какой целью будут использовать горячую воду. Чем выше потребности — тем больший объем бойлера нужно выбирать.

Какой бойлер лучше для разных ситуаций

  • до 30 литров — для небольшой квартиры с одним жильцом или дачи, где не живут постоянно
  • 40-60 литров — для семьи из двух человек, которые предпочитают душ приему ванны
  • 70-90 литров — для семьи из трех человек с обычными потребностями
  • 100-150 литров — для квартир и домов, где проживает 4-5 человек — любителей водных процедур
  • более 150 литров — для больших частных домов и нескольких жителей

Казалось бы, лучший электрический бойлер — самый большой. Однако, чем больше литраж, тем дольше будет нагреваться вода, выше расход электроэнергии и дороже цена устройства. Поэтому лучший бойлер для квартиры обладает следующими характеристиками:

  • 80 литров
  • 1,6-2 кВт
  • время нагрева 2-3 часа
  • цена 8-12 тыс. грн

"Температуру сохраняет сутки на ура, нагрев в эко-режиме занимает около 3-ех часов с нуля, на максимуме нагревается за 2 часа, как и заявлено производителем. Включаю его на ночь по двухзонному счетчику в режиме "эко" — хватает до следующей ночи на одного человека для всех потребностей", — рассказывает счастливый владелец бойлера стоимостью около 8,6 тыс. грн.

Топ лучших бойлеров*

Модель

Описание

Цена, грн

Ariston BLU1 ECO 80V 1,8K PL DRY HE (3201457)

Объем: 80 л

мощность: 1,8 (0,9+0,9) кВт

тип ТЭНа: сухой

установка: вертикальный

внутреннее покрытие бака: AG+ 

магниевый анод: +

8537

Gorenje GBF80/UA

Объем: 80 л

мощность: 2 (1+1) кВт

тип ТЭНа: сухой

установка: вертикальный

внутреннее покрытие бака: эмаль

магниевый анод: + размеры (ВxШxГ)

8663

Bosch Tronic 8000T ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB (7736503147)

Объем: 80 л

мощность: 2 кВт

тип ТЭНа: сухой установка: вертикальный

внутреннее покрытие бака: стеклокерамика магниевый анод: +

8733

Electrolux EWH 80 Formax

Объем: 80 л

мощность: 2 кВт

тип ТЭНа: сухой

установка: вертикальный / горизонтальный

внутреннее покрытие бака: стеклоэмаль

магниевый анод: +

11127

Atlantic Vertigo Basic 100 ES-VM0802F220F-B (2000W) (851343)

Объем: 80 л

мощность: 2 (1+1) кВт

тип ТЭНа: мокрый установка: вертикальный внутреннее покрытие бака: эмаль

магниевый анод: +

11411

* По популярности в онлайн-каталоге товаров в соответствующей категории, цена по состоянию на 2 сентября 2022 года.

Лучшие котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле

Котел для обогрева дома может использовать следующие энергоносители:

  • газ
  • твердое топливо
  • электричество

Самые популярные среди украинцев лучшие газовые котлы:

  • одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения
  • двухконтурные котлы, кроме отопления, обеспечивают дом горячей водой

Однако газовые котлы обладают одним существенным недостатком — их можно применять только на газифицированных территориях. Там, где подключение к газу недоступно, лучший обогреватель для дома — твердотопливный котел.

Какое топливо подходит для твердотопливных котлов

  • дрова
  • уголь
  • торф
  • пеллеты
  • топливные брикеты
  • древесные отходы (опилки, щепа и др.)

Топ газовых котлов (двухконтурных) сегодня в Украине — устройства стоимостью от 20 тыс. грн.

Например, котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C RN, в среднем, стоит 24515 грн. Он может обогреть площадь до 250 кв м. Его КПД составляет 93,2%, а максимальный расход природного газа — 2,1 кубометра в час.

А модель Immergas EOLO Star 24 4 E со средней ценой 23244 грн обладает КПД 91,4% и расходует 3,7 кубометров газа в час. Однако достоинство этого котла — электронная плата с микропроцессором, которая позволяет точно контролировать температуру теплоносителя и горячей воды.

Оба вышеназванных котла зависимы от электроэнергии. Однако для их поддержки в рабочем состоянии будет достаточно дизельного или бензинового генератора от 2 кВт.

топ лучших газовых котлов, обогрев дома газовым котлом, электрический котел для обогрева дома, лучшие газовые котлы, лучший котел для дома, какой газовый котел лучше, лучшие котлы отопления, топ газовых котлов, котел для обогрева, котел для обогрева дома, топ лучших котлов,
Котел Immergas EOLO Star 24 4 E расходует 3,7 кубометров газа в час

В условиях ограниченных ресурсов лучший обогреватель для частного дома — твердотопливный котел длительного горения. Их стоимость стартует от 22 тыс. грн.

"Одной загрузки достаточно на 6 часов. Вечером закинул, и до утра в доме температура +25 в лютый мороз", — делится впечатлениями пользователь такого котла. Впрочем, большинство котлов рассчитаны на непродолжительное горение.

Важно
Как вести семейный бюджет во время войны и на чем экономить: тонкости, уловки, лайфхаки

"Обычно полная загрузка прогорает за 2-3 часа, причем, через полтора часа уже нужно докинуть дров", — отметил проживающий в Киевской области Роман Грицак. По его словам, обеспечить ночное тепло с помощью котла действительно можно, но для этого сначала придется "раскочегарить" котел таким образом, что в доме температура поднимется до 28 градусов, а к утру она уменьшится до 19-ти.

Однако 6 часов горения — далеко не предел. Например, у котла DTM Turbo 10, который работает на каменном угле и дровах, продолжительность горения одной загрузки может достигать 48 часов. Стоит такой котел около 54 тыс. грн.

Главное достоинство котла Altep Classic Plus 12 — пожалуй, "всеядность". Его можно топить дровами, торфом, брикетами, опилками, щепой. То есть, в ход могут идти отходы производства. Стоит такая модель около 27 тыс. грн.

топ лучших газовых котлов, обогрев дома газовым котлом, электрический котел для обогрева дома, лучшие газовые котлы, лучший котел для дома, какой газовый котел лучше, лучшие котлы отопления, топ газовых котлов, котел для обогрева, котел для обогрева дома, топ лучших котлов,
Котел DTM Turbo 10 работает на каменном угле и дровах
топ лучших газовых котлов, обогрев дома газовым котлом, электрический котел для обогрева дома, лучшие газовые котлы, лучший котел для дома, какой газовый котел лучше, лучшие котлы отопления, топ газовых котлов, котел для обогрева, котел для обогрева дома, топ лучших котлов,
Котел Altep Classic Plus 12 можно топить дровами, торфом, брикетами, опилками, щепой

В отличие от описанных выше газовых котлов, твердотопливные длительного горения — одноконтурные котлы. То есть, их можно использовать только для отопления. И только при постоянном проживании в частном доме. Если нужно выехать на несколько дней, во избежание проблем с системой необходимо либо включить минимальное отопление на газовом котле, либо воспользоваться кондиционерами на обогрев.

Важно
Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне
Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне