Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Топ-10 кондиционеров для обогрева. Характеристики и цены + инфографика

кондиционер на обогрев, кондиционер режим обогрева, обогрев кондиционером зимой, можно ли включать кондиционер на обогрев, обогрев квартиры кондиционером,
Фото: Pexels | Большинство бытовых бюджетных моделей кондиционеров могут отапливать помещение

Зима в 2022 году может оказаться самой сложной за всю историю независимой Украины, а это значит, что придется хорошо подготовиться. Тщательная подготовка к отопительному сезону включает электрообогрев – выбор и установку кондиционера с функцией обогрева помещения.

Украинцы уже сейчас задаются вопросом, как обеспечить жилье теплом будущей зимой — на тот случай, если с централизованным отоплением будут перебои. Кто-то покупает масляные обогреватели, кто-то запасается конвекторами или керамическими панелями. Но многие почему-то забывают о том, что можно включать кондиционер на обогрев квартиры или дома. Ведь обычная сплит-система умеет не только охлаждать воздух.

Производители бытовой техники выпускают модели, которые способны поддерживать комфортную температуру в помещениях в холодное время года. Причем, нельзя сказать, что они стоят сумасшедших денег. Минимальный бюджет на покупку и установку сплит-системы составляет от 10 тыс. грн.

Фокус выбрал лучшие кондиционеры, работающие на обогрев, узнал их технические характеристики, плюсы и минусы.

Можно ли включать кондиционер на обогрев?

Разумеется, все зависит от того функционала, который "зашит" в устройство. Большинство бытовых бюджетных моделей кондиционеров могут отапливать помещение — при условии, что температура "за бортом" не ниже минус 5-7°C.

Такое ограничение связано с особенностями конструкции. При работе кондиционера на обогрев фреон, который циркулирует внутри системы, нагревается во внешнем блоке (тот, который устанавливается за пределами квартиры), и передается во внутренний блок, который отдает тепло в помещение. Потом остывший фреон перетекает обратно во внешний блок, снова нагревается, и так по кругу.

Поэтому, чем крепче мороз, тем сложнее кондиционеру нагревать холодный воздух (а значит, он потребляет больше электроэнергии), тем меньше тепла он выдает и тем выше уровень его износа. Кроме того, на внешнем блоке в режиме обогрева намерзает лед, что может привести к поломке устройства.

В принципе, можно выйти из ситуации путем покупки специального зимнего комплекта для кондиционера, который убережет технику и повысит ее эффективность. Тем не менее, такой комплект будет стоить около 4 000 грн. И это в любом случае, так называемый "костыль". Лучше и эффективнее, чтобы кондиционер уже с конвейера завода был спроектирован для работы при низких температурах. Но и цена его будет, конечно, выше, сейчас — до 15-20 тыс. грн.

лучшие кондиционеры на обогрев 2022 года, рейтинг кондиционеров для обогрева зимой, рейтинг кондиционеров с обогревом, лучший кондиционер на обогрев, лучшие кондиционеры работающие на обогрев,
6 самых полезных функций в кондиционерах для обогрева
Фото: focus.ua

Как выбрать кондиционер для обогрева жилья?

Перед тем, как отправляться в магазин за сплит-системой, следует учесть несколько важных моментов, которые напрямую влияют на работу кондиционера, на срок его службы и, разумеется, на ту сумму, которую придется потратить на покупку и обслуживание кондиционера.

  1. Обратите внимание на температурный режим, при котором может работать кондиционер на обогрев. Он должен быть в пределах тех значений, которые, в среднем, бывают в вашем городе или регионе. Если зимой температура максимум опускается до минус 12-13°C, кондиционер должен нормально себя чувствовать при температуре до минус 15°C.
  2. Площадь, которую обслуживает кондиционер, должна быть ему "по зубам". То есть, на комнату размером 10-12 кв м следует ставить устройство, которое способно обогреть именно такую квадратуру. Причем, хорошо бы, чтоб у кондиционера был запас мощности. То помещение, которое он отапливает, должно быть на 20-30% меньше, чем та площадь, которую физически может прогреть оборудование.
  3. Ищите максимально энергоэффективные сплит-системы, класса А+, А++ и А+++. Чем больше "плюсиков" – тем меньше электроэнергии потребляет техника. В среднем, на обогрев 20-25 кв м кондиционер в месяц потратит 130-150 кВт.
  4. Выбирайте сплит-системы с полезными функциями, которые помогут упростить жизнь и сэкономить деньги. Это — запуск по таймеру, удаленное управление со смартфона, предотвращение обледенения внешнего блока и защита помещения от промерзания (кондиционер работает с минимальной нагрузкой, просто поддерживая температуру выше "нуля").
кондиционер на обогрев, кондиционер режим обогрева, обогрев кондиционером зимой, можно ли включать кондиционер на обогрев, лучшие кондиционеры на обогрев 2022 года, рейтинг кондиционеров для обогрева зимой, обогрев квартиры кондиционером, топ кондиционеров на обогрев, рейтинг кондиционеров с обогревом, лучший кондиционер на обогрев,
Многие почему-то забывают о том, что можно включать кондиционер на обогрев квартиры или дома
Фото: Pexels

Топ-10 кондиционеров на обогрев

Какие модели кондиционеров работают с функцией обогрева помещения и сколько они стоят*

Модель

Основные характеристики

Средняя цена**

Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

Площадь обогрева – 25 кв м

Температура – до -7°C

Потребление э/э при обогреве – 1,06 кВт*ч

Доп.функции – вентиляция, осушение

7300 грн.

Saturn ST-09HRBY/Bio

Площадь обогрева – 25 кв м

Температура – до -5°C

Потребление э/э при обогреве – 1,35 кВт*ч

Доп.функции – таймер, антиобледенение, антибакт.фильтр

7900 грн.

Samsung AR07HQFNAWKNER

Площадь обогрева – 20 кв м

Температура – до -15°C

Потребление э/э при обогреве – 0,6 кВт*ч

Доп.функции – таймер, осушение и очистка воздуха, антибакт.фильтр

11000 грн.

Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

Площадь обогрева – 35 кв м

Температура – до -15°C

Потребление э/э при обогреве – 0,9 кВт*ч

Доп.функции – управл. по Wi-Fi, горячий запуск, пульт с датчиком температуры

11800 грн.

Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

Площадь обогрева – 15 кв м

Температура – до -15°C

Потребление э/э при обогреве – 0,47 кВт*ч

Доп.функции – управл. по Wi-Fi, таймер, очистка воздуха

17000 грн.

TCL Ocarina Series TPG11

Площадь обогрева – 30 кв м

Температура – до -15°C

Потребление э/э при обогреве – 0,7 кВт*ч

Доп.функции – управл. голосом, автоочистка, сниженный уровень шума

24400 грн.

Ggee GWH24YE-K6DNA1A

Площадь – 70 кв м

Температура – до -20°C

Потребление э/э при обогреве – 1,85 кВт*ч

Доп.функции – ночной режим, таймер, очистка воздуха

39000 грн.

Midea MSMT-09HRFN8

Площадь – 25 кв м

Температура – до -25°C

Потребление э/э при обогреве – 1 кВт*ч

Доп.функции – фильтр высокой плотности, таймер, осушение воздуха

11500 грн.

Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

Площадь – 50 кв м

Температура – до -25°C

Потребление э/э при обогреве – 1,4 кВт*ч

Доп.функции – управл. по Wi-Fi, ночной режим, датчик присутствия

30000 грн.

Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

Площадь – 70 кв м

Температура – до -10°C

Потребление э/э при обогреве – 2,4 кВт*ч

Доп.функции – таймер, автоочистка, дополнительный тэн

30000 грн.

*данные интернет-магазинов, анализ Фокуса, **цены по состоянию на 16 августа 2022 года

Лучшие кондиционеры на обогрев 2022 года

В нашем рейтинге кондиционеры расположены от самых дешевых моделей к самым дорогостоящим. Каждая модель кондиционера снабжена набором определенных функций, которые индивидуально подойдут для решения тех или иных задач. Но в целом все модели способны работать на обогрев квартиры или частного дома.

Кондиционер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

Кондиционер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10, кондиционер на обогрев, Кондиционер Leberg
Кондиционер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

Цена – 7 300 грн.

Бюджетная сплит-система, которая может обслуживать помещение площадью до 25 кв м. Производитель заявляет, что этот кондиционер может работать на обогрев до -7°C. Для не сильно экстремальной зимы с небольшими морозами его вполне хватит. Особенно если это не основной источник тепла в квартире. Из дополнительных опций есть функции очистки и осушения воздуха, проветривание, а также "тихий" ночной режим и запуск по таймеру.

Кондиционер Saturn ST-09HRBY/Bio

Кондиционер SATURN ST-09HRBY/Bio, Кондиционер SATURN, кондиционер на обогрев,
Кондиционер SATURN ST-09HRBY/Bio

Цена – 7 900 грн.

Еще один вариант для мягкой европейской зимы. Этот кондиционер на обогрев может выдержать отрицательные температуры до -5°C. Максимальная площадь, на которую рассчитана модель, – 25 кв м. Среди приятных опций, которыми обладает кондиционер, – антибактериальный фильтр, система антиобледенения и система автоочистки, которая позволяет быстро высушить внутренние элементы устройства, чтобы не допустить накопления сырости и плесени.

Кондиционер Samsung AR07HQFNAWKNER

Сплит-система Samsung AR07HQFNAWKNER, кондиционер на обогрев, сплит-система на обогрев, кондиционер Samsung AR07HQFNAWKNER
Сплит-система Samsung AR07HQFNAWKNER

Цена – 11 000 грн.

Кондиционер от небезызвестной корейской компании, которая далеко не новичок в производстве бытовой техники. Одно из главных достоинств этой модели в том, что она будет отапливать жилье, даже если температура на улице опустится до -15°C. Кроме того, сплит-система оснащена функциями удаления пыли, опасных загрязнений и аллергенов, бактерий и вирусов. Кстати, этот кондиционер в режиме обогрева потребляет всего лишь около 0,6 кВт в час. Это на 20-30% меньше, чем конкуренты за аналогичную стоимость.

Недостаток этого кондиционера Samsung в том, что он может осилить площадь до 20 кв м. Это – стандартная комната в двух- или трехкомнатной квартире постройки 2015-2021 года. Но для больших площадей уже нужен другой аппарат.

Кондиционер Samsung будет отапливать жилье, даже если температура на улице опустится до -15°C

Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I), кондиционер на обогрев
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

Цена – 11 800 грн.

Еще один кондиционер среднего класса. На этот раз, от американской компании Cooper&Hunter.

Во-первых, в нем уже есть намеки на дизайн. Лаконичная сплит-система, которая удачно впишется в любой интерьер. Кстати, в корпус встроен небольшой LED-дисплей, который отображает режим работы кондиционера и температуру, на которую он настроен.

Во-вторых, этот кондиционер может греть помещение, если за окном -10-15°C, и он рассчитан на площадь до 35 кв м. То есть, например, при условии открытой двери в комнату, такой кондиционер спокойно обогреет и прихожую. Также кондиционером можно управлять по Wi-Fi, осушать и ионизировать воздух в квартире. Еще одна интересная "фишка" модели – это датчик температуры, встроенный в пульт для кондиционера. Такая опция позволяет определять и регулировать температуру в той зоне, где непосредственно находится пользователь с пультом управления. Это очень удобно.

Кондиционер Cooper&Hunter – это лаконичная сплит-система, которая удачно впишется в любой интерьер

Кондиционер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

Кондиционер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA, Кондиционер Toshiba, кондиционер для обогрева
Кондиционер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

Цена – 17 000 грн.

Решение для небольшой квартиры, которое будет работать на обогрев при морозах до -15°C. Этот кондиционер справится с помещением площадью до 16 кв м. Это может быть спальня или детская в обычной городской квартире. Аппарат экономичен, потребляет в режиме отопления менее 0,5 кВт*час. В нем есть программируемый таймер, ночной режим работы, системы антиобледенения и автоочистки. Дороговат, конечно. Но зато производитель имеет многолетний стаж выпуска климатической техники. Так что есть уверенность, что сплит-система прослужит долго.

Кондиционер TCL Ocarina Series TPG11

Кондиционер TCL Ocarina Series TPG11, кондиционер для обогрева
Кондиционер TCL Ocarina Series TPG11

Цена – 24 400 грн.

При взгляде на этот кондиционер может возникнуть вопрос: "А почему так дорого?". Дело в том, что за неброским внешним видом скрывается довольно серьезная начинка. Это работа при наружной температуре до -20°C, обслуживание площади до 35 кв м, удаленное управление, "горячий" запуск, благодаря которому в сильный мороз кондиционер сразу же начинает нагнетать в помещение теплый воздух, ночной режим работы с пониженным шумом. Помимо того, в кондиционер TCL Ocarina встроен датчик движения. Наличие такого датчика регулирует интенсивность работы сплит-системы в зависимости от того, есть в помещении люди или нет.

Датчик движения регулирует интенсивность работы сплит-системы TCL Ocarina Series TPG11 в зависимости от того, есть в помещении люди или нет

Кондиционер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

Кондиционер Ggee GWH24YE-K6DNA1A, Кондиционер Ggee, кондиционер для обогрева
Кондиционер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

Цена – 39 000 грн

Данный кондиционер явно не для квартиры, скорее, для частного дома. Потому что площадь, которую он способен "переварить", достигает 70 кв м. При этом, стоит заметить, что потребление электроэнергии у этого аппарата не такое уж и большое, около 1,8-1,9 кВт*час. Внешняя температура, при которой допускается использование кондиционера на обогрев, может достигать -20°C. Сплит-систему можно запускать по таймеру, в ней есть функция осушения и ночной режим работы с пониженными децибелами.

Кондиционер Midea MSMT-09HRFN8

Кондиционер Midea MSMT-09HRFN8, Кондиционер Midea, кондиционер на обогрев
Кондиционер Midea MSMT-09HRFN8

Цена – 11 500 грн

Если хочется подстраховаться и установить кондиционер, который будет генерировать тепло практически в любую погоду, следует присмотреться к этой модели. Ее фишка в том, что она может работать даже при температурах ниже -20°C, вплоть до -25°C. Предельная площадь, на которую рассчитан кондиционер, – 25 кв м. Куда-нибудь в однокомнатную квартиру-студию – то, что нужно! Дополнительно кондиционер оснащен алюминиевым теплообменником с гидрофильным покрытием (ржаветь точно не будет) и воздушным фильтром высокой плотности.

Кондиционер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

Кондиционер Haier, кондиционер для обогрева
Кондиционер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

Цена – 30 000 грн

Если говорить об этом кондиционере вкратце, то он умеет все или почти все. Это и работа при морозах до -25°C, и большая площадь обслуживаемого помещения — до 50 кв м, и наличие инверторного двигателя, благодаря которому сплит-система надежнее, она точнее поддерживает заданную температуру, издает меньше шума, экономит до 30% электроэнергии и лучше работает зимой. А еще модель Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC имеет интеллектуальный датчик присутствия в помещении. Ну и вообще, она просто красивая. Это ведь тоже имеет значение.

Благодаря инверторному двигателю сплит-система Haier FLEXIS INVERTER точнее поддерживает заданную температуру, издает меньше шума, экономит до 30% электроэнергии

Кондиционер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

Кондиционер Electrolux, кондиционер для обогрева
Кондиционер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

Цена – 30 000 грн

Эта модель отличается от привычных кондиционеров, которые монтируются на стену где-нибудь на столом или кроватью. Дело в том, что это кондиционер колонного типа. Наружный блок у него стандартный. А вот внутренний напоминает холодильник. Иными словами, это напольный кондиционер с обогревом. Такой вариант больше подходит для частного дома. Он занимает довольно много места (его высота почти 2 м), и мощность его рассчитана на площадь до 70 кв м. В то же время, колонный кондиционер сможет спокойно греть помещение, когда за окном до -10°C. Помимо этого, у него есть функции автоматической разморозки, автоочистки и горячего старта, а также антикоррозийное покрытие и специальный тэн, который повышает эффективность кондиционера в холодное время года.

Важно
Топ-10 бюджетных ноутбуков для работы, учебы, игр: характеристики и цены
Топ-10 бюджетных ноутбуков для работы, учебы, игр: характеристики и цены