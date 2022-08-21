Топ-10 кондиционеров для обогрева. Характеристики и цены + инфографика

Зима в 2022 году может оказаться самой сложной за всю историю независимой Украины, а это значит, что придется хорошо подготовиться. Тщательная подготовка к отопительному сезону включает электрообогрев – выбор и установку кондиционера с функцией обогрева помещения.

Украинцы уже сейчас задаются вопросом, как обеспечить жилье теплом будущей зимой — на тот случай, если с централизованным отоплением будут перебои. Кто-то покупает масляные обогреватели, кто-то запасается конвекторами или керамическими панелями. Но многие почему-то забывают о том, что можно включать кондиционер на обогрев квартиры или дома. Ведь обычная сплит-система умеет не только охлаждать воздух.

Производители бытовой техники выпускают модели, которые способны поддерживать комфортную температуру в помещениях в холодное время года. Причем, нельзя сказать, что они стоят сумасшедших денег. Минимальный бюджет на покупку и установку сплит-системы составляет от 10 тыс. грн.

Фокус выбрал лучшие кондиционеры, работающие на обогрев, узнал их технические характеристики, плюсы и минусы.

Можно ли включать кондиционер на обогрев?

Разумеется, все зависит от того функционала, который "зашит" в устройство. Большинство бытовых бюджетных моделей кондиционеров могут отапливать помещение — при условии, что температура "за бортом" не ниже минус 5-7°C.

Такое ограничение связано с особенностями конструкции. При работе кондиционера на обогрев фреон, который циркулирует внутри системы, нагревается во внешнем блоке (тот, который устанавливается за пределами квартиры), и передается во внутренний блок, который отдает тепло в помещение. Потом остывший фреон перетекает обратно во внешний блок, снова нагревается, и так по кругу.

Поэтому, чем крепче мороз, тем сложнее кондиционеру нагревать холодный воздух (а значит, он потребляет больше электроэнергии), тем меньше тепла он выдает и тем выше уровень его износа. Кроме того, на внешнем блоке в режиме обогрева намерзает лед, что может привести к поломке устройства.

В принципе, можно выйти из ситуации путем покупки специального зимнего комплекта для кондиционера, который убережет технику и повысит ее эффективность. Тем не менее, такой комплект будет стоить около 4 000 грн. И это в любом случае, так называемый "костыль". Лучше и эффективнее, чтобы кондиционер уже с конвейера завода был спроектирован для работы при низких температурах. Но и цена его будет, конечно, выше, сейчас — до 15-20 тыс. грн.

[ + – ] 6 самых полезных функций в кондиционерах для обогрева Фото: focus.ua

Как выбрать кондиционер для обогрева жилья?

Перед тем, как отправляться в магазин за сплит-системой, следует учесть несколько важных моментов, которые напрямую влияют на работу кондиционера, на срок его службы и, разумеется, на ту сумму, которую придется потратить на покупку и обслуживание кондиционера.

Обратите внимание на температурный режим, при котором может работать кондиционер на обогрев. Он должен быть в пределах тех значений, которые, в среднем, бывают в вашем городе или регионе. Если зимой температура максимум опускается до минус 12-13°C, кондиционер должен нормально себя чувствовать при температуре до минус 15°C. Площадь, которую обслуживает кондиционер, должна быть ему "по зубам". То есть, на комнату размером 10-12 кв м следует ставить устройство, которое способно обогреть именно такую квадратуру. Причем, хорошо бы, чтоб у кондиционера был запас мощности. То помещение, которое он отапливает, должно быть на 20-30% меньше, чем та площадь, которую физически может прогреть оборудование. Ищите максимально энергоэффективные сплит-системы, класса А+, А++ и А+++. Чем больше "плюсиков" – тем меньше электроэнергии потребляет техника. В среднем, на обогрев 20-25 кв м кондиционер в месяц потратит 130-150 кВт. Выбирайте сплит-системы с полезными функциями, которые помогут упростить жизнь и сэкономить деньги. Это — запуск по таймеру, удаленное управление со смартфона, предотвращение обледенения внешнего блока и защита помещения от промерзания (кондиционер работает с минимальной нагрузкой, просто поддерживая температуру выше "нуля").

[ + – ] Многие почему-то забывают о том, что можно включать кондиционер на обогрев квартиры или дома Фото: Pexels

Топ-10 кондиционеров на обогрев

Какие модели кондиционеров работают с функцией обогрева помещения и сколько они стоят*

Модель Основные характеристики Средняя цена** Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10 Площадь обогрева – 25 кв м Температура – до -7°C Потребление э/э при обогреве – 1,06 кВт*ч Доп.функции – вентиляция, осушение 7300 грн. Saturn ST-09HRBY/Bio Площадь обогрева – 25 кв м Температура – до -5°C Потребление э/э при обогреве – 1,35 кВт*ч Доп.функции – таймер, антиобледенение, антибакт.фильтр 7900 грн. Samsung AR07HQFNAWKNER Площадь обогрева – 20 кв м Температура – до -15°C Потребление э/э при обогреве – 0,6 кВт*ч Доп.функции – таймер, осушение и очистка воздуха, антибакт.фильтр 11000 грн. Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I) Площадь обогрева – 35 кв м Температура – до -15°C Потребление э/э при обогреве – 0,9 кВт*ч Доп.функции – управл. по Wi-Fi, горячий запуск, пульт с датчиком температуры 11800 грн. Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA Площадь обогрева – 15 кв м Температура – до -15°C Потребление э/э при обогреве – 0,47 кВт*ч Доп.функции – управл. по Wi-Fi, таймер, очистка воздуха 17000 грн. TCL Ocarina Series TPG11 Площадь обогрева – 30 кв м Температура – до -15°C Потребление э/э при обогреве – 0,7 кВт*ч Доп.функции – управл. голосом, автоочистка, сниженный уровень шума 24400 грн. Ggee GWH24YE-K6DNA1A Площадь – 70 кв м Температура – до -20°C Потребление э/э при обогреве – 1,85 кВт*ч Доп.функции – ночной режим, таймер, очистка воздуха 39000 грн. Midea MSMT-09HRFN8 Площадь – 25 кв м Температура – до -25°C Потребление э/э при обогреве – 1 кВт*ч Доп.функции – фильтр высокой плотности, таймер, осушение воздуха 11500 грн. Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC Площадь – 50 кв м Температура – до -25°C Потребление э/э при обогреве – 1,4 кВт*ч Доп.функции – управл. по Wi-Fi, ночной режим, датчик присутствия 30000 грн. Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3 Площадь – 70 кв м Температура – до -10°C Потребление э/э при обогреве – 2,4 кВт*ч Доп.функции – таймер, автоочистка, дополнительный тэн 30000 грн.

*данные интернет-магазинов, анализ Фокуса, **цены по состоянию на 16 августа 2022 года

Лучшие кондиционеры на обогрев 2022 года

В нашем рейтинге кондиционеры расположены от самых дешевых моделей к самым дорогостоящим. Каждая модель кондиционера снабжена набором определенных функций, которые индивидуально подойдут для решения тех или иных задач. Но в целом все модели способны работать на обогрев квартиры или частного дома.

Кондиционер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

[ + – ] Кондиционер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

Цена – 7 300 грн.

Бюджетная сплит-система, которая может обслуживать помещение площадью до 25 кв м. Производитель заявляет, что этот кондиционер может работать на обогрев до -7°C. Для не сильно экстремальной зимы с небольшими морозами его вполне хватит. Особенно если это не основной источник тепла в квартире. Из дополнительных опций есть функции очистки и осушения воздуха, проветривание, а также "тихий" ночной режим и запуск по таймеру.

Кондиционер Saturn ST-09HRBY/Bio

[ + – ] Кондиционер SATURN ST-09HRBY/Bio

Цена – 7 900 грн.

Еще один вариант для мягкой европейской зимы. Этот кондиционер на обогрев может выдержать отрицательные температуры до -5°C. Максимальная площадь, на которую рассчитана модель, – 25 кв м. Среди приятных опций, которыми обладает кондиционер, – антибактериальный фильтр, система антиобледенения и система автоочистки, которая позволяет быстро высушить внутренние элементы устройства, чтобы не допустить накопления сырости и плесени.

Кондиционер Samsung AR07HQFNAWKNER

[ + – ] Сплит-система Samsung AR07HQFNAWKNER

Цена – 11 000 грн.

Кондиционер от небезызвестной корейской компании, которая далеко не новичок в производстве бытовой техники. Одно из главных достоинств этой модели в том, что она будет отапливать жилье, даже если температура на улице опустится до -15°C. Кроме того, сплит-система оснащена функциями удаления пыли, опасных загрязнений и аллергенов, бактерий и вирусов. Кстати, этот кондиционер в режиме обогрева потребляет всего лишь около 0,6 кВт в час. Это на 20-30% меньше, чем конкуренты за аналогичную стоимость.

Недостаток этого кондиционера Samsung в том, что он может осилить площадь до 20 кв м. Это – стандартная комната в двух- или трехкомнатной квартире постройки 2015-2021 года. Но для больших площадей уже нужен другой аппарат.

[ + – ] Кондиционер Samsung будет отапливать жилье, даже если температура на улице опустится до -15°C

Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

[ + – ] Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

Цена – 11 800 грн.

Еще один кондиционер среднего класса. На этот раз, от американской компании Cooper&Hunter.

Во-первых, в нем уже есть намеки на дизайн. Лаконичная сплит-система, которая удачно впишется в любой интерьер. Кстати, в корпус встроен небольшой LED-дисплей, который отображает режим работы кондиционера и температуру, на которую он настроен.

Во-вторых, этот кондиционер может греть помещение, если за окном -10-15°C, и он рассчитан на площадь до 35 кв м. То есть, например, при условии открытой двери в комнату, такой кондиционер спокойно обогреет и прихожую. Также кондиционером можно управлять по Wi-Fi, осушать и ионизировать воздух в квартире. Еще одна интересная "фишка" модели – это датчик температуры, встроенный в пульт для кондиционера. Такая опция позволяет определять и регулировать температуру в той зоне, где непосредственно находится пользователь с пультом управления. Это очень удобно.

[ + – ] Кондиционер Cooper&Hunter – это лаконичная сплит-система, которая удачно впишется в любой интерьер

Кондиционер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

[ + – ] Кондиционер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

Цена – 17 000 грн.

Решение для небольшой квартиры, которое будет работать на обогрев при морозах до -15°C. Этот кондиционер справится с помещением площадью до 16 кв м. Это может быть спальня или детская в обычной городской квартире. Аппарат экономичен, потребляет в режиме отопления менее 0,5 кВт*час. В нем есть программируемый таймер, ночной режим работы, системы антиобледенения и автоочистки. Дороговат, конечно. Но зато производитель имеет многолетний стаж выпуска климатической техники. Так что есть уверенность, что сплит-система прослужит долго.

Кондиционер TCL Ocarina Series TPG11

[ + – ] Кондиционер TCL Ocarina Series TPG11

Цена – 24 400 грн.

При взгляде на этот кондиционер может возникнуть вопрос: "А почему так дорого?". Дело в том, что за неброским внешним видом скрывается довольно серьезная начинка. Это работа при наружной температуре до -20°C, обслуживание площади до 35 кв м, удаленное управление, "горячий" запуск, благодаря которому в сильный мороз кондиционер сразу же начинает нагнетать в помещение теплый воздух, ночной режим работы с пониженным шумом. Помимо того, в кондиционер TCL Ocarina встроен датчик движения. Наличие такого датчика регулирует интенсивность работы сплит-системы в зависимости от того, есть в помещении люди или нет.

[ + – ] Датчик движения регулирует интенсивность работы сплит-системы TCL Ocarina Series TPG11 в зависимости от того, есть в помещении люди или нет

Кондиционер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

[ + – ] Кондиционер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

Цена – 39 000 грн

Данный кондиционер явно не для квартиры, скорее, для частного дома. Потому что площадь, которую он способен "переварить", достигает 70 кв м. При этом, стоит заметить, что потребление электроэнергии у этого аппарата не такое уж и большое, около 1,8-1,9 кВт*час. Внешняя температура, при которой допускается использование кондиционера на обогрев, может достигать -20°C. Сплит-систему можно запускать по таймеру, в ней есть функция осушения и ночной режим работы с пониженными децибелами.

Кондиционер Midea MSMT-09HRFN8

[ + – ] Кондиционер Midea MSMT-09HRFN8

Цена – 11 500 грн

Если хочется подстраховаться и установить кондиционер, который будет генерировать тепло практически в любую погоду, следует присмотреться к этой модели. Ее фишка в том, что она может работать даже при температурах ниже -20°C, вплоть до -25°C. Предельная площадь, на которую рассчитан кондиционер, – 25 кв м. Куда-нибудь в однокомнатную квартиру-студию – то, что нужно! Дополнительно кондиционер оснащен алюминиевым теплообменником с гидрофильным покрытием (ржаветь точно не будет) и воздушным фильтром высокой плотности.

Кондиционер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

[ + – ] Кондиционер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

Цена – 30 000 грн

Если говорить об этом кондиционере вкратце, то он умеет все или почти все. Это и работа при морозах до -25°C, и большая площадь обслуживаемого помещения — до 50 кв м, и наличие инверторного двигателя, благодаря которому сплит-система надежнее, она точнее поддерживает заданную температуру, издает меньше шума, экономит до 30% электроэнергии и лучше работает зимой. А еще модель Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC имеет интеллектуальный датчик присутствия в помещении. Ну и вообще, она просто красивая. Это ведь тоже имеет значение.

[ + – ] Благодаря инверторному двигателю сплит-система Haier FLEXIS INVERTER точнее поддерживает заданную температуру, издает меньше шума, экономит до 30% электроэнергии

Кондиционер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

[ + – ] Кондиционер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

Цена – 30 000 грн

Эта модель отличается от привычных кондиционеров, которые монтируются на стену где-нибудь на столом или кроватью. Дело в том, что это кондиционер колонного типа. Наружный блок у него стандартный. А вот внутренний напоминает холодильник. Иными словами, это напольный кондиционер с обогревом. Такой вариант больше подходит для частного дома. Он занимает довольно много места (его высота почти 2 м), и мощность его рассчитана на площадь до 70 кв м. В то же время, колонный кондиционер сможет спокойно греть помещение, когда за окном до -10°C. Помимо этого, у него есть функции автоматической разморозки, автоочистки и горячего старта, а также антикоррозийное покрытие и специальный тэн, который повышает эффективность кондиционера в холодное время года.

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