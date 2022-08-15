Топ-10 бюджетных ноутбуков для работы, учебы, игр: характеристики и цены

Фокус составил рейтинг лэптопов, которым под силу справиться с самыми разными задачами за свои деньги.

В преддверии учебного года и бизнес-сезона многие магазины делают скидки на гаджеты. Мы подобрали для вас несколько моделей ноутбуков стоимостью до 12 тыс. грн, качество которых вполне отвечает ценнику. Устройства подойдут школьникам и студентам, офисным работникам, а также геймерам. При создании рейтинга мы ориентировались на предложения украинских ритейлеров, а также на данные портала hotline.ua.

Ультрабук Asus VivoBook E403SA

Продавцы предлагают 14-дюймовый ультрабук от Asus по цене менее 5000 грн. Он очень легкий и компактный, прост в обращении, поэтому вполне подойдет детям и молодым людям, которые смогут брать его с собой в школу или институт.

Бюджетный ноутбук поможет в создании и редактировании текстовых документов, таблиц, фотофайлов (при помощи "легких" программ), обеспечит серфинг в Интернете. Процессор у него тоже "бюджетный". В зависимости от комплектации, это может быть Intel Pentium или Celeron. Удобной модель VivoBook E403SA делает то, что она располагает большим набором портов.

[ + – ] Ноутбук ASUS VivoBook E403SA

Основные характеристики ноутбука Asus VivoBook E403SA

Операционная система: Windows 10 Home

Диагональ: 14 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Pentium N3700

Тактовая частота: 1,6 ГГц

Количество ядер процессора: 4

Оперативная память: 2 ГБ

SSD: 32 ГБ (eMMC)

Графический адаптер: Intel HD Graphics

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.0

Вес: 1,5 кг

Цена: 4990 грн

Ноутбук Lenovo Chromebook FLEX 3

На рынке есть легкая и практичная модель хромбука, которую оценят школьники и студенты. Устройство работает на базе операционной системы Chrome OS и 8-ядерного процессора. Мощный дешевый ноутбук справится с простыми заданиями на отлично: работа с файлами, работа в Интернете, просмотр видео, использование не слишком тяжелого софта и легковесных игр.

[ + – ] Хромбук Lenovo Chromebook FLEX 3

Основные характеристики Lenovo Chromebook FLEX 3

Операционная система: Chrome OS

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: MediaTek MT8183C

Тактовая частота: 2 ГГц

Количество ядер процессора: 8

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ

Графический адаптер: MediaTek Integrated Graphics

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.1

Вес: 1,2 кг

Цена: 7160 грн

Ноутбук HP Chromebook 11a

Рейтинг недорогих ноутбуков для учебы был бы неполным, если бы в нем не было модели HP Chromebook 11a, которую блогеры часто называют "заменителем планшета". Устройство очень легкое — весит менее 1 кг, при этом оснащено 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и имеет экран диагональю 11,6 дюймов.

[ + – ] Обзор HP Chromebook 11a

Основные характеристики HP Chromebook 11a

Операционная система: Chrome OS

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: MediaTek MT8183

Тактовая частота: 2 ГГц

Количество ядер процессора: 8

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ (eMMC)

Графический адаптер: MediaTek Integrated Graphics

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.2

Вес: 0,9 кг

Цена: от 7300 грн

Хромбук Samsung Chromebook 4

Хорошие дешевые ноутбуки производит компания Samsung. В ее арсенале есть хромбук, который подойдет любителям посидеть в Интернете — как для работы/учебы, так и для развлечений вроде онлайн-игр или просмотра видео. Покупать его детям до 10-ти лет мы бы не рекомендовали, так как он относительно тяжелый (весит 1,18 кг), но для использования дома вполне сгодится даже первоклашкам.

[ + – ] Samsung Chromebook 4

Основные характеристики Samsung Chromebook 4

Операционная система: Chrome OS

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Celeron N4020

Тактовая частота:1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 16 ГБ

Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.0

Вес: 1,18 кг

Цена: от 8000 грн

Нетбук Dell Chromebook 3100

В том же ценовом диапазоне вы можете купить недорогой гаджет от другого производителя — компании Dell. Устройства этой фирмы мы также включили в топ недорогих ноутбуков для работы. А вот для игр данная модель вряд ли подойдет, так как имеет слабоватую видеокарту. Согласно данным askgeek.io, лучше всего этот адаптер справляется с такими играми, как Counter-Strike: GO (2012 года) и Dota 2 Reborn (2015 года).

[ + – ] Dell Chromebook 3100

Основные характеристики Dell Chromebook 3100

Операционная система: Chrome OS

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Celeron 4020

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ eMMC

Графический адаптер: Intel UHD Graphics

Wi-Fi: +

Bluetooth: +

Вес: 1,29 кг

Цена: от 9300 грн

Лэптоп Prestigio SmartBook 141 C7

Модель SmartBook 141 C7 тоже попала в наш топ 10 недорогих ноутбуков. Полгода назад компания Prestigio обновила линейку компактных ноутбуков. Smartbook 141 C7 имеет оптимальную производительность, которой хватит для выполнения повседневной офисной работы и для учебы. Пользователям будет доступен просмотр веб-страниц, обмен мгновенными сообщениями, работа с документами, таблицами и презентациями. Учтите, однако, что для учеников младших классов ноутбук тяжеловат — он весит 1,4 кг.

[ + – ] Prestigio SmartBook 141 C7

Основные характеристики Prestigio SmartBook 141 C7

Операционная система: Windows 10 Home

Диагональ: 14,1 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Celeron N3350

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ (eMMC)

Графический адаптер: Intel HD Graphics 500

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.2

Вес: 1,4 кг

Цена: от 10 000 грн

Ноутбук Acer TravelMate B3

Ноутбук TravelMate B3 был разработан специально для студентов. По крайней мере, так его позиционирует компания-производитель. Устройство располагает предустановленной операционной системой Windows 10 Pro — как только пользователь включит лэптоп, он тут же будет готов выполнить любую задачу. Согласно отзывам покупателей, работает гаджет довольно шустро, но для "тяжеловесных" игр, конечно, не подходит.

[ + – ] Ноутбук Acer TravelMate B3

Основные характеристики ноутбука Acer TravelMate B3

Операционная система: Windows 10 Pro

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366х768 пикс.

Процессор: Intel Celeron N4020

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 64 ГБ

Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 5.0

Вес: 1,4 кг

Цена: от 10 400 грн

Геймерский ноутбук Chuwi HeroBook Air Black

Как и предшественник, бюджетный ноутбук от китайского бренда Chuwi имеет "под капотом" видеокарту Intel UHD Graphics 600 девятого поколения. Частота достигает показателя в 650 МГц, есть поддержка жесткого декодирования H.265/HEVC и VP9. Также графический адаптер декодирует 4K-видео (60 кадров в секунду), что позволит смотреть не только видеоконтент в большом разрешении, но и играть в игры.

[ + – ] Геймерский ноутбук CHUWI HeroBook Air Black

Основные характеристики CHUWI HeroBook Air Black

Операционная система: Windows 10 Home

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Celeron N4020

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ

Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: +

Bluetooth: 4,2

Вес: 0,91 кг

Цена: от 10 800 грн

Гаджет Hyundai HyBook Space Gray

Заплатив от 10 000 до 12 000 грн, можно приобрести 14-дюймовый ноутбук для повседневных занятий, кроме игр, которые требуют более высокопроизводительной видеокарты. Лучше всего устройство использовать в качестве стационарного, так как весит оно 1,6 кг.

[ + – ] Распаковка Hyundai HyBook Space Gray

Основные характеристики Hyundai HyBook Space Gray

Операционная система: Windows 10 Home

Диагональ: 14,1 дюймов

Разрешение: 1366x768 пикс.

Процессор: Intel Celeron N3350

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 2

SSD: 64 ГБ

Графический адаптер: Intel HD Graphics 500

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.0

Вес: 1,6 кг

Цена: от 10 000 грн

Ноутбук Gateway GWTN156

Замыкает топ 10 недорогих ноутбуков самая большая и тяжелая модель от американской компании Gateway. LCD-дисплей отвечает за чистую картинку, а за качество работы — процессор Intel Pentium N5030. При тестировании устройство хорошо проявило себя в ходе игр, демонстрации видео высокого разрешения. Скорость загрузки программ и скорость Интернета (в том числе Wi-Fi) тоже не подвели. Вполне разумный вариант, который стоит своих денег.

[ + – ] Тест ноутбука Gateway GWTN156

Основные характеристики Gateway GWTN156

Операционная система:Windows 10 Home S

Диагональ: 15,6 дюймов

Разрешение: 1920x1080 пикс.

Процессор: Intel Pentium N5030

Тактовая частота: 1,1 ГГц

Количество ядер процессора: 4

Оперативная память: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ

Графический адаптер: Intel UHD Graphics

Wi-Fi: 802.11 ax

Bluetooth: 5.1

Вес: 1,9 кг

Цена: от 11 400 грн.

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