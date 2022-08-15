Топ-10 бюджетных ноутбуков для работы, учебы, игр: характеристики и цены
Фокус составил рейтинг лэптопов, которым под силу справиться с самыми разными задачами за свои деньги.
В преддверии учебного года и бизнес-сезона многие магазины делают скидки на гаджеты. Мы подобрали для вас несколько моделей ноутбуков стоимостью до 12 тыс. грн, качество которых вполне отвечает ценнику. Устройства подойдут школьникам и студентам, офисным работникам, а также геймерам. При создании рейтинга мы ориентировались на предложения украинских ритейлеров, а также на данные портала hotline.ua.
Ультрабук Asus VivoBook E403SA
Продавцы предлагают 14-дюймовый ультрабук от Asus по цене менее 5000 грн. Он очень легкий и компактный, прост в обращении, поэтому вполне подойдет детям и молодым людям, которые смогут брать его с собой в школу или институт.
Бюджетный ноутбук поможет в создании и редактировании текстовых документов, таблиц, фотофайлов (при помощи "легких" программ), обеспечит серфинг в Интернете. Процессор у него тоже "бюджетный". В зависимости от комплектации, это может быть Intel Pentium или Celeron. Удобной модель VivoBook E403SA делает то, что она располагает большим набором портов.
Основные характеристики ноутбука Asus VivoBook E403SA
- Операционная система: Windows 10 Home
- Диагональ: 14 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Pentium N3700
- Тактовая частота: 1,6 ГГц
- Количество ядер процессора: 4
- Оперативная память: 2 ГБ
- SSD: 32 ГБ (eMMC)
- Графический адаптер: Intel HD Graphics
- Wi-Fi: 802.11 n
- Bluetooth: 4.0
- Вес: 1,5 кг
Цена: 4990 грн
Ноутбук Lenovo Chromebook FLEX 3
На рынке есть легкая и практичная модель хромбука, которую оценят школьники и студенты. Устройство работает на базе операционной системы Chrome OS и 8-ядерного процессора. Мощный дешевый ноутбук справится с простыми заданиями на отлично: работа с файлами, работа в Интернете, просмотр видео, использование не слишком тяжелого софта и легковесных игр.
Основные характеристики Lenovo Chromebook FLEX 3
- Операционная система: Chrome OS
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: MediaTek MT8183C
- Тактовая частота: 2 ГГц
- Количество ядер процессора: 8
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 32 ГБ
- Графический адаптер: MediaTek Integrated Graphics
- Wi-Fi: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.1
- Вес: 1,2 кг
Цена: 7160 грн
Ноутбук HP Chromebook 11a
Рейтинг недорогих ноутбуков для учебы был бы неполным, если бы в нем не было модели HP Chromebook 11a, которую блогеры часто называют "заменителем планшета". Устройство очень легкое — весит менее 1 кг, при этом оснащено 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и имеет экран диагональю 11,6 дюймов.
Основные характеристики HP Chromebook 11a
- Операционная система: Chrome OS
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: MediaTek MT8183
- Тактовая частота: 2 ГГц
- Количество ядер процессора: 8
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 32 ГБ (eMMC)
- Графический адаптер: MediaTek Integrated Graphics
- Wi-Fi: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.2
- Вес: 0,9 кг
Цена: от 7300 грн
Хромбук Samsung Chromebook 4
Хорошие дешевые ноутбуки производит компания Samsung. В ее арсенале есть хромбук, который подойдет любителям посидеть в Интернете — как для работы/учебы, так и для развлечений вроде онлайн-игр или просмотра видео. Покупать его детям до 10-ти лет мы бы не рекомендовали, так как он относительно тяжелый (весит 1,18 кг), но для использования дома вполне сгодится даже первоклашкам.
Основные характеристики Samsung Chromebook 4
- Операционная система: Chrome OS
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron N4020
- Тактовая частота:1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 16 ГБ
- Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600
- Wi-Fi: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.0
- Вес: 1,18 кг
Цена: от 8000 грн
Нетбук Dell Chromebook 3100
В том же ценовом диапазоне вы можете купить недорогой гаджет от другого производителя — компании Dell. Устройства этой фирмы мы также включили в топ недорогих ноутбуков для работы. А вот для игр данная модель вряд ли подойдет, так как имеет слабоватую видеокарту. Согласно данным askgeek.io, лучше всего этот адаптер справляется с такими играми, как Counter-Strike: GO (2012 года) и Dota 2 Reborn (2015 года).
Основные характеристики Dell Chromebook 3100
- Операционная система: Chrome OS
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron 4020
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 32 ГБ eMMC
- Графический адаптер: Intel UHD Graphics
- Wi-Fi: +
- Bluetooth: +
- Вес: 1,29 кг
Цена: от 9300 грн
Лэптоп Prestigio SmartBook 141 C7
Модель SmartBook 141 C7 тоже попала в наш топ 10 недорогих ноутбуков. Полгода назад компания Prestigio обновила линейку компактных ноутбуков. Smartbook 141 C7 имеет оптимальную производительность, которой хватит для выполнения повседневной офисной работы и для учебы. Пользователям будет доступен просмотр веб-страниц, обмен мгновенными сообщениями, работа с документами, таблицами и презентациями. Учтите, однако, что для учеников младших классов ноутбук тяжеловат — он весит 1,4 кг.
Основные характеристики Prestigio SmartBook 141 C7
- Операционная система: Windows 10 Home
- Диагональ: 14,1 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron N3350
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 128 ГБ (eMMC)
- Графический адаптер: Intel HD Graphics 500
- Wi-Fi: 802.11 n
- Bluetooth: 4.2
- Вес: 1,4 кг
Цена: от 10 000 грн
Ноутбук Acer TravelMate B3
Ноутбук TravelMate B3 был разработан специально для студентов. По крайней мере, так его позиционирует компания-производитель. Устройство располагает предустановленной операционной системой Windows 10 Pro — как только пользователь включит лэптоп, он тут же будет готов выполнить любую задачу. Согласно отзывам покупателей, работает гаджет довольно шустро, но для "тяжеловесных" игр, конечно, не подходит.
Основные характеристики ноутбука Acer TravelMate B3
- Операционная система: Windows 10 Pro
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366х768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron N4020
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 64 ГБ
- Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600
- Wi-Fi: 802.11 ac
- Bluetooth: 5.0
- Вес: 1,4 кг
Цена: от 10 400 грн
Геймерский ноутбук Chuwi HeroBook Air Black
Как и предшественник, бюджетный ноутбук от китайского бренда Chuwi имеет "под капотом" видеокарту Intel UHD Graphics 600 девятого поколения. Частота достигает показателя в 650 МГц, есть поддержка жесткого декодирования H.265/HEVC и VP9. Также графический адаптер декодирует 4K-видео (60 кадров в секунду), что позволит смотреть не только видеоконтент в большом разрешении, но и играть в игры.
Основные характеристики CHUWI HeroBook Air Black
- Операционная система: Windows 10 Home
- Диагональ: 11,6 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron N4020
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 128 ГБ
- Графический адаптер: Intel UHD Graphics 600
- Wi-Fi: +
- Bluetooth: 4,2
- Вес: 0,91 кг
Цена: от 10 800 грн
Гаджет Hyundai HyBook Space Gray
Заплатив от 10 000 до 12 000 грн, можно приобрести 14-дюймовый ноутбук для повседневных занятий, кроме игр, которые требуют более высокопроизводительной видеокарты. Лучше всего устройство использовать в качестве стационарного, так как весит оно 1,6 кг.
Основные характеристики Hyundai HyBook Space Gray
- Операционная система: Windows 10 Home
- Диагональ: 14,1 дюймов
- Разрешение: 1366x768 пикс.
- Процессор: Intel Celeron N3350
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 2
- SSD: 64 ГБ
- Графический адаптер: Intel HD Graphics 500
- Wi-Fi: 802.11 n
- Bluetooth: 4.0
- Вес: 1,6 кг
Цена: от 10 000 грн
Ноутбук Gateway GWTN156
Замыкает топ 10 недорогих ноутбуков самая большая и тяжелая модель от американской компании Gateway. LCD-дисплей отвечает за чистую картинку, а за качество работы — процессор Intel Pentium N5030. При тестировании устройство хорошо проявило себя в ходе игр, демонстрации видео высокого разрешения. Скорость загрузки программ и скорость Интернета (в том числе Wi-Fi) тоже не подвели. Вполне разумный вариант, который стоит своих денег.
Основные характеристики Gateway GWTN156
- Операционная система:Windows 10 Home S
- Диагональ: 15,6 дюймов
- Разрешение: 1920x1080 пикс.
- Процессор: Intel Pentium N5030
- Тактовая частота: 1,1 ГГц
- Количество ядер процессора: 4
- Оперативная память: 4 ГБ
- SSD: 128 ГБ
- Графический адаптер: Intel UHD Graphics
- Wi-Fi: 802.11 ax
- Bluetooth: 5.1
- Вес: 1,9 кг
Цена: от 11 400 грн.Важно