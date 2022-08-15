Топ-10 бюджетних ноутбуків для роботи, навчання, ігор: характеристики та ціни

Фокус склав рейтинг лептопів, яким під силу впоратися з різними завданнями за свої гроші.

Напередодні навчального року та бізнес-сезону багато магазинів роблять знижки на гаджети. Ми підібрали для вас кілька моделей ноутбуків вартістю до 12 тис. грн, якість яких цілком відповідає ціннику. Пристрої підійдуть школярам та студентам, офісним працівникам, а також геймерам. Створюючи рейтинг, ми орієнтувалися на пропозиції українських ритейлерів, а також дані порталу hotline.ua.

Ультрабук Asus VivoBook E403SA

Продавці пропонують 14-дюймовий ультрабук від Asus за ціною, меншою за 5 000 грн. Він дуже легкий і компактний, простий у користуванні, тому цілком підійде дітям та молодим людям, які зможуть брати його із собою до школи чи інституту.

Бюджетний ноутбук допоможе у створенні та редагуванні текстових документів, таблиць, фотофайлів (за допомогою "легких" програм), забезпечить серфінг в інтернеті. Процесор у нього також "бюджетний". Залежно від комплектації це може бути Intel Pentium або Celeron. Зручна модель VivoBook E403SA робить те, що вона має у своєму розпорядженні великий набір портів.

[ + – ] Ноутбук ASUS VivoBook E403SA

Основні характеристики ноутбука Asus VivoBook E403SA

Операційна система: Windows 10 Home

Діагональ: 14 дюймів

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Pentium N3700

Тактова частота: 1,6 ГГц

Кількість ядер процесора: 4

Оперативна пам'ять: 2 ГБ

SSD: 32 ГБ (eMMC)

Графічний адаптер: Intel HD Graphics

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.0

Вага: 1,5 кг

Ціна: 4 990 грн

Ноутбук Lenovo Chromebook FLEX 3

На ринку є легка та практична модель хромбуку, яку оцінять школярі та студенти. Пристрій працює на базі операційної системи Chrome OS та 8-ядерного процесора. Потужний дешевий ноутбук впорається із простими завданнями на відмінно: робота з файлами, робота в Інтернеті, перегляд відео, використання не надто важкого софту та легких ігор.

[ + – ] Хромбук Lenovo Chromebook FLEX 3

Основні характеристики Lenovo Chromebook FLEX 3

Операційна система: Chrome OS

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: MediaTek MT8183C

Тактова частота: 2 ГГц

Кількість ядер процесора: 8

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ

Графічний адаптер: MediaTek Integrated Graphics

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.1

Вага: 1,2 кг

Ціна: 7 160 грн

Ноутбук HP Chromebook 11a

Рейтинг недорогих ноутбуків для навчання був би неповним, якби в ньому не було моделі HP Chromebook 11a, яку блогери часто називають замінником планшета. Пристрій дуже легкий — важить менш як 1 кг, разом з тим оснащений 8-ядерним процесором з тактовою частотою 2 ГГц і має екран діагоналлю 11,6 дюйма.

[ + – ] Огляд HP Chromebook 11a

Основні характеристики HP Chromebook 11a

Операційна система: Chrome OS

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: MediaTek MT8183

Тактова частота: 2 ГГц

Кількість ядер процесора: 8

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ (eMMC)

Графічний адаптер: MediaTek Integrated Graphics

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.2

Вага: 0,9 кг

Ціна: від 7 300 грн

Хромбук Samsung Chromebook 4

Хороші дешеві ноутбуки виготовляє компанія Samsung. У її арсеналі є хромбук, який підійде любителям посидіти в інтернеті — як для роботи/навчання, так і для розваг на зразок онлайн-ігор або перегляду відео. Купувати його дітям до 10 років ми не рекомендували б, оскільки він відносно важкий (важить 1,18 кг), але для використання вдома цілком згодиться навіть першокласникам.

[ + – ] Samsung Chromebook 4

Основні характеристики Samsung Chromebook 4

Операційна система: Chrome OS

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Celeron N4020

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 16 ГБ

Графічний адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 4.0

Вага: 1,18 кг

Ціна: від 8 000 грн

Нетбук Dell Chromebook 3100

У тому ж ціновому діапазоні ви можете купити недорогий гаджет від іншого виробника компанії Dell. Пристрої цієї компанії ми також включили в топ недорогих ноутбуків для роботи. А ось для ігор дана модель навряд чи підійде, оскільки має слабку відеокарту. Згідно з даними askgeek.io, найкраще цей адаптер справляється з такими іграми, як Counter-Strike: GO (2012) і Dota 2 Reborn (2015).

[ + – ] Dell Chromebook 3100

Основні характеристики Dell Chromebook 3100

Операційна система: Chrome OS

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Celeron 4020

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 32 ГБ eMMC

Графічний адаптер: Intel UHD Graphics

Wi-Fi: +

Bluetooth: +

Вага: 1,29 кг

Ціна: від 9 300 грн

Лептоп Prestigio SmartBook 141 C7

Модель SmartBook 141 C7 теж потрапила до нашого топ 10 недорогих ноутбуків. Пів року тому компанія Prestigio поновила лінійку компактних ноутбуків. Smartbook 141 C7 має оптимальну продуктивність, якої вистачить для виконання повсякденної офісної роботи та навчання. Користувачам буде доступний перегляд вебсторінок, обмін миттєвими повідомленнями, робота з документами, таблицями та презентаціями. Врахуйте, однак, що для учнів молодших класів ноутбук важкуватий — він важить 1,4 кг.

[ + – ] Prestigio SmartBook 141 C7

Основні характеристики Prestigio SmartBook 141 C7

Операційна система: Windows 10 Home

Діагональ: 14,1 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Celeron N3350

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ (eMMC)

Графічний адаптер: Intel HD Graphics 500

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.2

Вага: 1,4 кг

Ціна: від 10 000 грн

Ноутбук Acer TravelMate B3

Ноутбук TravelMate B3 розроблений спеціально для студентів. Принаймні так його позиціонує компанія-виробник. Пристрій має в своєму розпорядженні встановлену операційну систему Windows 10 Pro — як тільки користувач включить лептоп, він відразу буде готовий виконати будь-яке завдання. Згідно з відгуками покупців, працює гаджет досить спритно, але для "ваговитих" ігор, звичайно, не підходить.

[ + – ] Ноутбук Acer TravelMate B3

Основні характеристики ноутбука Acer TravelMate B3

Операційна система: Windows 10 Pro

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366х768 пікс.

Процесор: Intel Celeron N4020

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 64 ГБ

Графічний адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: 802.11 ac

Bluetooth: 5.0

Вага: 1,4 кг

Ціна: від 10 400 грн

Геймерський ноутбук Chuwi HeroBook Air Black

Як і попередник, бюджетний ноутбук від китайського бренду Chuwi має під капотом відеокарту Intel UHD Graphics 600 дев'ятого покоління. Частота досягає показника 650 МГц, є підтримка жорсткого декодування H.265/HEVC і VP9. Також графічний адаптер декодує 4K-відео (60 кадрів за секунду), що дозволить дивитися не лише відеоконтент у великій якості, але й грати в ігри.

[ + – ] Геймерський ноутбук CHUWI HeroBook Air Black

Основні характеристики CHUWI HeroBook Air Black

Операційна система: Windows 10 Home

Діагональ: 11,6 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Celeron N4020

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ

Графічний адаптер: Intel UHD Graphics 600

Wi-Fi: +

Bluetooth: 4,2

Вага: 0,91 кг

Ціна: від 10 800 грн

Гаджет Hyundai HyBook Space Gray

Заплативши від 10 000 до 12 000 грн, можна придбати 14-дюймовий ноутбук для повсякденних занять, окрім ігор, які потребують високопродуктивної відеокарти. Найкраще пристрій використовувати як стаціонарний, бо важить він 1,6 кг.

[ + – ] Розпакування Hyundai HyBook Space Gray

Основні характеристики Hyundai HyBook Space Gray

Операційна система: Windows 10 Home

Діагональ: 14,1 дюйма

Роздільна здатність: 1366x768 пікс.

Процесор: Intel Celeron N3350

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 2

SSD: 64 ГБ

Графічний адаптер: Intel HD Graphics 500

Wi-Fi: 802.11 n

Bluetooth: 4.0

Вага: 1,6 кг

Ціна: від 10 000 грн

Ноутбук Gateway GWTN156

Замикає топ 10 недорогих ноутбуків найбільша і найважча модель від американської компанії Gateway. LCD-дисплей відповідає за чисту картинку, а якість роботи — процесор Intel Pentium N5030. При тестуванні пристрій добре проявив себе під час ігор, демонстрації відео високої роздільної здатності. Швидкість завантаження програм та швидкість Інтернету (у тому числі Wi-Fi) теж не підвели. Цілком розумний варіант, який коштує своїх грошей.

[ + – ] Тест ноутбука Gateway GWTN156

Основні характеристики Gateway GWTN156

Операційна система: Windows 10 Home S

Діагональ: 15,6 дюйма

Роздільна здатність: 1920x1080 пікс.

Процесор: Intel Pentium N5030

Тактова частота: 1,1 ГГц

Кількість ядер процесора: 4

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

SSD: 128 ГБ

Графічний адаптер: Intel UHD Graphics

Wi-Fi: 802.11 ax

Bluetooth: 5.1

Вага: 1,9 кг

Ціна: від 11 400 грн.

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