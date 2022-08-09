Нова "електричка" за ціною Camry. Найдоступніші електромобілі в Україні під час війни

Далеко не всі нові електромобілі в Україні надзвичайно дорогі. На ринку достатньо моделей середнього класу вартістю 30-40 тисяч доларів.

Зростання цін на АЗС та дефіцит палива різко збільшили попит на електрокари в Україні. Їх уже продається більше, ніж рік тому. До того ж у сегменті нових електромобілів помічено зростання у 3,3 рази.

Звичайно, нові електрокари, як і раніше, істотно дорожчі за бензинові аналоги. Втім, на ринку вистачає моделей за ціною до $40 000 — на рівні Toyota Camry та RAV4. Фокус обрав найдоступніші електромобілі в Україні.

Dongfeng-Honda X-NV/M-NV — від 988 200 гривень ($27 000)

[ + – ] Honda X-NV Фото: wikipedia

В Україну почали везти нові електрокари з Китаю. Саме там на заводі Dongfeng випускають електричну версію кросовера Honda HR-V. Точніше, аж дві версії: у X-NV за $27 000 батарея на 56 кВт∙год і запас ходу в 401 км, а у M-NV ($32 000) 61-кіловатна батарея та 465 км запасу ходу. В обох випадках встановлений 163-сильний електродвигун.

Nissan Leaf — від 1 077 020 гривень ($29 425)

[ + – ] Nissan Leaf Фото: Nissan

Nissan Leaf — як і раніше, найпопулярніший електромобіль в Україні. Хетчбек запропонований у нас лише у 150-сильній версії з батареєю на 40 кВт∙год та запасом ходу у 270 км. Новий Nissan Leaf запропонований лише в одній комплектації з безключовим доступом, камерою, клімат-контролем, навігацією та набором систем безпеки.

Важливо

Зростання курсу долара: як змінилися ціни на нові авто в Україні

Volkswagen ID.3 — від 1 152 900 гривень ($31 500)

[ + – ] Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Електромобілі Volkswagen поки що поставляються в Україну неофіційно. Хетчбек ID.3 стартує з $31 500 за 204-сильну версію з батареєю на 58 кВт∙год. Вона здатна проїхати 420 км. без підзарядки. Електрокар оснащений не так багато, як суперники, але клімат-контроль, датчики світла та дощу у нього є.

Opel Mokka-e — 1 254 600 гривень ($34 278)

[ + – ] Opel Mokka-e Фото: Opel

Електрична версія Opel Mokka оснащена 136-сильним двигуном і батареєю ємністю 50 кВт∙год. На одному заряді можна проїхати 324 км. Електрокросовер в Україні доступний лише в одній багато оснащеній версії: передбачені не тільки клімат-контроль та камера заднього виду, але й матричні фари, адаптивний круїз-контроль та паркувальний автопілот.

MG ZS EV — від 1 254 645 гривень ($34 280)

[ + – ] MG ZS EV

Кросовер MG ZS в Україні доступний у бензиновій та електричній версіях. В останньому випадку встановлено 143-сильний двигун та батарею ємністю 44,5 кВт∙год. Без заряджання можна проїхати 263 км. У кросовера шкіряний салон, панорамний дах, електропривод сидінь та гарне оснащення систем безпеки. До речі, в Європі вже з'явилася оновлена версія моделі із великим запасом ходу.

Hyundai Kona Electric — від 1 338 100 гривень ($36 600)

[ + – ] Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Електричний варіант Hyundai Kona доступний у двох модифікаціях. Базовий 136-сильний варіант з батареєю на 39 кВт∙год має запас ходу в 305 км. Топова 204-сильна з 64-кіловатною батареєю може проїхати 484 км без підзарядки і коштує від 1 654 300 гривень. Базова комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, підігрів керма та сидінь.

Важливо

В Україні з'явився новий Kia Sportage 2022: подробиці та ціни

Volkswagen ID.4 — від 1 464 000 гривень ($40 000)

[ + – ] Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

ID.4 — перший електрокросовер Volkswagen. Обтічне авто в базовому задньоприводному виконанні оснащене 204-сильним електродвигуном і великою батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу досить пристойний — 520 км. Електрокар отримав панорамний дах, клімат-контроль, електропривід дверей багажника, датчики світла та дощу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні вже з'явилися недорогі вантажні електромобілі.