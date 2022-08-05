В Україні з'явився недорогий електрофургон вантажопідйомністю 1,2 тонни (фото)

Електромобіль BAIC EV5 розганяється до 90 км/год і здатний проїхати 210 км без підзарядки. Об'єм вантажного відсіку фургона становить 4,5 куб. м.

На український ринок навіть під час війни виходять нові моделі електрокарів. Зокрема, в нашій країні з'явився новий BAIC EV5. Про це повідомляє сайт Ampercar.

[ + – ] Для навантаження передбачені бічні та задні двері Фото: BAIC

Китайський фургон є єдиним представником сегменту нових комерційних електрокарів в Україні. Вартість автомобіля складає близько 26 000 доларів.

[ + – ] Фургон пропонують у двомісному виконанні Фото: BAIC

Електромобіль BAIC EV5 досить компактний — досягає 4500 мм завдовжки та 1650 мм завширшки при колісній базі 2920 мм. У фургона незграбний однооб'ємний дизайн. Фари та ліхтарі авто є світлодіодними в базовій версії.

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Китайський електрокар запропонований у двомісному виконанні. У багажному відсіку об'ємом 4,5 кубометра можна перевозити вантажі масою до 1180 кг. Для навантаження передбачені зсувні бічні та розстібні задні двері.

[ + – ] Фари та ліхтарі автомобіля — світлодіодні Фото: BAIC

Новий BAIC EV5 оснащений електродвигуном потужністю 82 к. с. і з крутним моментом 220 Н∙м. Максимальна швидкість обмежена на позначці 90 км/год. Заявлений запас ходу складає 210 км. Зарядити батарею ємністю 32,3 кВт∙год можна за 6 годин від домашньої електромережі та за 40 хвилин — від швидкої станції.

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