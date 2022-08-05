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Авто

В Україні з'явився недорогий електрофургон вантажопідйомністю 1,2 тонни (фото)

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BAIC EV5 має запас ходу 210 км

Електромобіль BAIC EV5 розганяється до 90 км/год і здатний проїхати 210 км без підзарядки. Об'єм вантажного відсіку фургона становить 4,5 куб. м.

На український ринок навіть під час війни виходять нові моделі електрокарів. Зокрема, в нашій країні з'явився новий BAIC EV5. Про це повідомляє сайт Ampercar.

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Для навантаження передбачені бічні та задні двері
Фото: BAIC

Китайський фургон є єдиним представником сегменту нових комерційних електрокарів в Україні. Вартість автомобіля складає близько 26 000 доларів.

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Фургон пропонують у двомісному виконанні
Фото: BAIC

Електромобіль BAIC EV5 досить компактний — досягає 4500 мм завдовжки та 1650 мм завширшки при колісній базі 2920 мм. У фургона незграбний однооб'ємний дизайн. Фари та ліхтарі авто є світлодіодними в базовій версії.

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Китайський електрокар запропонований у двомісному виконанні. У багажному відсіку об'ємом 4,5 кубометра можна перевозити вантажі масою до 1180 кг. Для навантаження передбачені зсувні бічні та розстібні задні двері.

BAIC EV5, новий BAIC EV5, фургон BAIC EV5, електричний фургон, китайський електромобіль
Фари та ліхтарі автомобіля — світлодіодні
Фото: BAIC

Новий BAIC EV5 оснащений електродвигуном потужністю 82 к. с. і з крутним моментом 220 Н∙м. Максимальна швидкість обмежена на позначці 90 км/год. Заявлений запас ходу складає 210 км. Зарядити батарею ємністю 32,3 кВт∙год можна за 6 годин від домашньої електромережі та за 40 хвилин — від швидкої станції.

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