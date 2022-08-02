У Китаї перетворили старий Nissan на недорогий сімейний електрокар за $20 500 (фото)

Електрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro створили на базі бюджетної моделі Nissan Sylphy. У седана просторий салон і великий багажник, а запас ходу сягає 430 км.

Опубліковано перші фото нового Dongfeng Aeolus E70 Pro. Недорогий електромобіль надійде в продаж із осені за ціною від 138 800 юанів ($20 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Седан отримав 150-сильний електромотор Фото: autohome.com.cn

Електрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro має знайомий вигляд, адже побудований на платформі масового Nissan Sylphy попереднього покоління (він продавався в Україні під назвою Almera). Nissan і Dongfeng давно співпрацюють, тому в цьому немає нічого дивного. Авто може з'явитися на українському ринку, адже зараз активізувався імпорт електромобілів із Китаю.

Від бензинового побратима седан відрізняється дизайном передньої частини зі стрілоподібними фарами, незграбним бампером і заглушкою на місці решітки радіатора.

[ + – ] На передній панелі встановлені два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Розміри Dongfeng Aeolus E70 Pro:

Довжина — 4700 мм

Ширина — 1725 мм

Висота — 1530 мм

Колісна база — 2700 мм

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 430 км Фото: autohome.com.cn

У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Крім того, китайський електромобіль отримав нові кермо та важіль вибору режимів їзди. У седана просторий салон і великий 500-літровий багажник.

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Dongfeng Aeolus E70 Pro оснащений 150-сильним електромотором, створеним на базі силової установки Nissan Leaf. Розгін до 100 км/год займає 9,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена 150 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 52,9 кВт∙год дозволяє проїхати 430 км без підзарядки.

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