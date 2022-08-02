RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

406
BYD Auto, Tesla Model Y, продаж електромобілів у світі, продаж електромобілів, найпопулярніших електромобілів у світі
Фото: BYD Auto | Китайський BYD Auto обійшов Tesla і вийшов у світові лідери

Навіть в умовах кризи автомобільних напівпровідників продаж електромобілів по всьому світу демонструє ріст. У 2022 році на ринку електрокарів змінилися лідери як серед марок, так і серед моделей.

Продажі електромобілів у світі демонструють стрімкий ріст. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica

Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку 6 мільйонів авто.

Як не дивно, виробництво електромобілів набагато менше постраждало від дефіциту мікрочипів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

BYD Auto, Tesla Model Y, продаж електромобілів у світі, продаж електромобілів, найпопулярніших електромобілів у світі
Tesla Model Y стала найпопулярнішим електромобілем у світі
Фото: Tesla Motors

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році:

  1. BYD — 640 478 авто
  2. Tesla — 564 873
  3. General Motors-Wuling — 233 017
  4. Volkswagen — 158 057
  5. BMW – 157 005
  6. Mercedes-Benz — 126 414
  7. SAIC — 124 500
  8. Kia — 113 585
  9. Chery — 112 031
  10. Hyundai — 106 518

Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що посунув на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

Важливо
В Україні змінили правила виїзду за кордон на авто: які документи тепер потрібні
В Україні змінили правила виїзду за кордон на авто: які документи тепер потрібні

Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

  1. Tesla Model Y — 314 921 авто
  2. Tesla Model 3 — 219 095
  3. Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
  4. BYD Song — 159 091
  5. BYD Qin Plus — 132 495
  6. BYD Han — 97 225
  7. Volkswagen ID.4 — 63 597
  8. Li Xiang One EREV — 60 404
  9. BYD Dolphin — 58 613
  10. BYD Tang — 57 000
  11. Chery QQ Ice Cream — 54 097
  12. BYD Yuan Plus — 54 970
  13. Hyundai Ioniq 5 — 52 108
  14. Changan Benni EV — 51 512
  15. Chery eQ1 — 46 914

Раніше Фокус повідомляв, що безплатне розмитнення допомогло омолодити український автопарк.