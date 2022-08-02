Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Навіть в умовах кризи автомобільних напівпровідників продаж електромобілів по всьому світу демонструє ріст. У 2022 році на ринку електрокарів змінилися лідери як серед марок, так і серед моделей.

Продажі електромобілів у світі демонструють стрімкий ріст. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica

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Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку 6 мільйонів авто.

Як не дивно, виробництво електромобілів набагато менше постраждало від дефіциту мікрочипів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

[ + – ] Tesla Model Y стала найпопулярнішим електромобілем у світі Фото: Tesla Motors

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році:

BYD — 640 478 авто Tesla — 564 873 General Motors-Wuling — 233 017 Volkswagen — 158 057 BMW – 157 005 Mercedes-Benz — 126 414 SAIC — 124 500 Kia — 113 585 Chery — 112 031 Hyundai — 106 518

Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що посунув на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

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Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Tesla Model Y — 314 921 авто Tesla Model 3 — 219 095 Wuling HongGuang Mini EV — 207 829 BYD Song — 159 091 BYD Qin Plus — 132 495 BYD Han — 97 225 Volkswagen ID.4 — 63 597 Li Xiang One EREV — 60 404 BYD Dolphin — 58 613 BYD Tang — 57 000 Chery QQ Ice Cream — 54 097 BYD Yuan Plus — 54 970 Hyundai Ioniq 5 — 52 108 Changan Benni EV — 51 512 Chery eQ1 — 46 914

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