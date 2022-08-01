В Україні змінили правила виїзду за кордон на авто: які документи тепер потрібні

У МВС розширили список документів, які необхідні для виїзду з України на авто. Зокрема, страхування "Зелена картка" знову є обов'язковим для водіїв.

В Україні посилили вимоги до водіїв, які виїжджають за кордон на авто. Перелік необхідних документів розширений. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Документи, необхідні для перетину кордонів України на власному автомобілі:

Посвідчення водія, що відповідає міжнародним стандартам. З липня в Україні видають лише такі права;

Свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) транспортного засобу;

Розпізнавальний знак України на автомобілі (наклейка з написом UA);

Стандартний державний номерний знак (індивідуальні "гарні" номери діють лише на території України);

Міжнародне страхування "Зелена карта".

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Якщо громадянин не є власником транспортного засобу, необхідні додаткові документи. Він повинен мати з собою доручення на право керування авто з дозволом власника на виїзд за межі України або тимчасовий реєстраційний талон на право керування авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні кардинально змінили процедуру навчання в автошколах та отримання прав водія. Тепер практичні заняття з водіння починаються тільки після складання іспиту з теорії.

Також ми писали, що у Європейському Союзі запроваджено нові пільги для водіїв з України.