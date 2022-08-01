В Україні змінили правила виїзду за кордон на авто: які документи тепер потрібні
У МВС розширили список документів, які необхідні для виїзду з України на авто. Зокрема, страхування "Зелена картка" знову є обов'язковим для водіїв.
В Україні посилили вимоги до водіїв, які виїжджають за кордон на авто. Перелік необхідних документів розширений. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Документи, необхідні для перетину кордонів України на власному автомобілі:
- Посвідчення водія, що відповідає міжнародним стандартам. З липня в Україні видають лише такі права;
- Свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) транспортного засобу;
- Розпізнавальний знак України на автомобілі (наклейка з написом UA);
- Стандартний державний номерний знак (індивідуальні "гарні" номери діють лише на території України);
- Міжнародне страхування "Зелена карта".
Якщо громадянин не є власником транспортного засобу, необхідні додаткові документи. Він повинен мати з собою доручення на право керування авто з дозволом власника на виїзд за межі України або тимчасовий реєстраційний талон на право керування авто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні кардинально змінили процедуру навчання в автошколах та отримання прав водія. Тепер практичні заняття з водіння починаються тільки після складання іспиту з теорії.
Також ми писали, що у Європейському Союзі запроваджено нові пільги для водіїв з України.