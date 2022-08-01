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В Украине изменены правила выезда за границу на авто: какие документы теперь нужны

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Фото: ГПСУ | Перечень документов для выезда за границу расширен

В МВД расширили список документов, необходимых для выезда из Украины на авто. В частности, страховка "Зеленая карта" снова является обязательной для водителей.

В Украине ужесточены требования к водителям, выезжающим за границу на авто. Перечень необходимых документов расширен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Документы, необходимые для пересечения границ Украины на собственном автомобиле:

  • Водительское удостоверение, соответствующее международным стандартам. С июля в Украине выдаются только такие права;
  • Свидететльство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства;
  • Опознавательный знак Украины на автомобиле (наклейка с надписью UA)
  • Стандартный государственный номерной знак (индивидуальные "красивые" номера действуют только на территории Украины);
  • Международную страховку "Зеленая карта".
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Если гражданин не является владельцем транспортного средства, то необходимы дополнительные документы. Он должен иметь при себе доверенность на право управления авто с разрешением владельца на выезд за пределы Украины либо временный регистрационный талон на право управления авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине кардинально изменили процедуру обучения в автошколах и получения водительских прав. Теперь практические занятия по вождению начинаются только после сдачи экзамена по теории.

Также мы писали, что в Европейском союзе введены новые льготы для водителей из Украины.