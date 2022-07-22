В Украине изменили правила обучения в автошколах: как получить водительские права
Подготовка водителей в автошколах будет проходить по новому алгоритму. К практическим занятиям по вождению можно будет приступить только после успешной сдачи теории.
С воскресенья в Украине кардинально меняется процедура подготовки будущих водителей в автошколах. Соответствующее постановление Кабмин принял еще в мае, однако вступает в силу оно с 24 июля. О новых правилах рассказали на сайте Главного сервисного центра МВД.
Новые правила изменяют алгоритм подготовки водителей. Теперь начать уроки вождения ученики смогут только после того, как сдадут теоретические экзамены по ПДД. Кроме того, теорию и вождение теперь можно изучать в разных автошколах.
В Главном сервисцентре МВД подготовили пошаговую инструкцию, объясняющую, как получить водительское удостоверение в 2022 году. Для этого нужно сделать пять шагов.
Как получить водительские права в Украине
- Изучить теорию в автошколе и получить соответствующее свидетельство, которое действует 1 год. Внутренние тесты на права теперь сдавать не надо.
- Сдать теоретический экзамен на права в сервисном центре МВД – это даст возможность приступить к обучению вождению.
- Выбрать автошколу для практических занятий и пройти там обучение.
- Сдать экзамен по вождению в автошколе и получить свидетельство (оно действует 2 года)
- Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительские права.
Новые водительские права в Украине — особенности и преимущества
Важный момент: ученики, успешно сдавшие экзамен, будут получать новые водительские права европейского образца – их выдают с 14 июня. Вместо пиктограмм и особых отметок там появились специальные коды, как в ЕС. Также есть возможность поменять старое удостоверение на водительские права нового образца.
Кроме того, поскольку наша страна подписала так называемый "Транспортный безвиз" с Евросоюзом, то оформлять дополнительные международные водительские права при поездках в ЕС теперь не нужно.
Ранее Фокус сообщал, что в Европейском союзе ввели преференции для украинских беженцев — они временно смогут пользоваться старыми или просроченными водительскими правами, а также получили ряд других льгот.