В Украине изменили правила обучения в автошколах: как получить водительские права

Подготовка водителей в автошколах будет проходить по новому алгоритму. К практическим занятиям по вождению можно будет приступить только после успешной сдачи теории.

С воскресенья в Украине кардинально меняется процедура подготовки будущих водителей в автошколах. Соответствующее постановление Кабмин принял еще в мае, однако вступает в силу оно с 24 июля. О новых правилах рассказали на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Новые правила изменяют алгоритм подготовки водителей. Теперь начать уроки вождения ученики смогут только после того, как сдадут теоретические экзамены по ПДД. Кроме того, теорию и вождение теперь можно изучать в разных автошколах.

В Главном сервисцентре МВД подготовили пошаговую инструкцию, объясняющую, как получить водительское удостоверение в 2022 году. Для этого нужно сделать пять шагов.

[ + – ] Для получения водительских прав нужно сделать пять шагов Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Как получить водительские права в Украине

Изучить теорию в автошколе и получить соответствующее свидетельство, которое действует 1 год. Внутренние тесты на права теперь сдавать не надо. Сдать теоретический экзамен на права в сервисном центре МВД – это даст возможность приступить к обучению вождению. Выбрать автошколу для практических занятий и пройти там обучение. Сдать экзамен по вождению в автошколе и получить свидетельство (оно действует 2 года) Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительские права.

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Новые водительские права в Украине — особенности и преимущества

Важный момент: ученики, успешно сдавшие экзамен, будут получать новые водительские права европейского образца – их выдают с 14 июня. Вместо пиктограмм и особых отметок там появились специальные коды, как в ЕС. Также есть возможность поменять старое удостоверение на водительские права нового образца.

Кроме того, поскольку наша страна подписала так называемый "Транспортный безвиз" с Евросоюзом, то оформлять дополнительные международные водительские права при поездках в ЕС теперь не нужно.

Ранее Фокус сообщал, что в Европейском союзе ввели преференции для украинских беженцев — они временно смогут пользоваться старыми или просроченными водительскими правами, а также получили ряд других льгот.