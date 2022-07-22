В Україні змінили правила навчання в автошколах: як отримати права водія

Підготовка водіїв в автошколах проходитиме за новим алгоритмом. До практичних занять із водіння можна буде приступити тільки після успішної здачі теорії.

Із неділі в Україні кардинально змінюється процедура підготовки майбутніх водіїв у автошколах. Відповідну постанову Кабмін ухвалив ще в травні, проте набирає чинності вона з 24 липня. Про нові правила розповіли на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Нові правила змінюють алгоритм підготовки водіїв. Тепер розпочати уроки водіння учні зможуть лише після того, як складуть теоретичні іспити з ПДР. Крім того, теорію та водіння тепер можна вивчати в різних автошколах.

У Головному сервісцентрі МВС підготували покрокову інструкцію, яка пояснює, як отримати посвідчення водія у 2022 році. Для цього потрібно зробити п'ять кроків.

[ + – ] Для отримання прав водія потрібно зробити п'ять кроків Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Як отримати права водія в Україні

Вивчити теорію в автошколі й отримати відповідне свідоцтво, яке діє 1 рік. Внутрішні тести на права тепер складати не треба. Скласти теоретичний іспит на права в сервісному центрі МВС — це дасть можливість розпочати навчання водіння. Вибрати автошколу для практичних занять і пройти там навчання. Скласти іспит із водіння в автошколі й отримати свідоцтво (воно діє 2 роки) Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС і отримати водійські права.

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Нові права водія в Україні — особливості й переваги

Важливий момент: учні, які успішно склали іспит, отримуватимуть нові права водія європейського зразка — їх видають із 14 червня. Замість піктограм і особливих позначок там з'явилися спеціальні коди, як у ЄС. Також є можливість поміняти старе посвідчення на права водія нового зразка.

Крім того, оскільки наша країна підписала так званий "Транспортний безвіз" із Євросоюзом, то оформлювати додаткові міжнародні права водія при поїздках у ЄС тепер не потрібно.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європейському союзі ввели преференції для українських біженців — вони тимчасово зможуть користуватися старими або простроченими правами водія, а також отримали низку інших пільг.