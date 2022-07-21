У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв

Українці в ЄС зможуть користувати простроченим або старим посвідченням водія. У разі втрати прав можна отримати тимчасовий документ без складання іспитів.

У Європейському союзі впроваджено преференції для громадян України, які розширюють можливості використання прав водія. Нові правила набирають чинності з 23 липня. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

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[ + – ] Пільги діють для українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Регламентом ЄС уточнюють правила для українських біженців, чиє посвідчення водія прострочено, вкрадено або втрачено. Їм пішли назустріч і дозволили:

користуватися українськими правами водія без необхідності їх обміну протягом усього періоду перебування під тимчасовим захистом в ЄС (раніше це дозволялося протягом 6 місяців);

використовувати старе українське посвідчення водія, з написами тільки кирилицею та без терміну дії. У цьому випадку не потрібно мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українськими водійськими правами в разі закінчення терміну їх дії (це актуально для посвідчень виданих водіям-початківцям уперше на 2 роки);

отримати тимчасове (на період перебування під захистом ЄС) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українських прав водія без складання іспитів. У цьому випадку достатньо провести перевірку дійсності прав, а також перевірити водія на відповідність стандартам фізичної та психічної придатності до керування транспортом.

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