За авто без "шашечок" — штраф: у Раді пропонують посилити відповідальність таксистів

Новий законопроєкт спрямований проти нелегальних перевізників на машинах без будь-яких розпізнавальних знаків. Він пропонує запровадити штрафи за відсутність ліхтаря на даху чи "шашок" на боковинах авто.

В Україні знову намагаються впорядкувати ринок таксі. Група депутатів зареєструвала проєкт закону №7542, яким посилюється відповідальність таксистів за порушення правил дорожнього руху.

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[ + – ] Штраф за порушення невеликий — лише 51 гривня Фото: avtomagija.ua

Законопроєкт спрямований насамперед проти так званих "грачів" — нелегальних перевізників на авто без розпізнавальних знаків. Він вводить адміністративну відповідальність за перевезення пасажирів на автомобілях, які не обладнані належно, а саме:

без розпізнавального ліхтаря оранжевого кольору на даху;

без сигнального ліхтаря червоного та зеленого кольору у верхньому правому кутку лобового скла;

без так званих "шашечок" на боковинах;

без таксометра у салоні.

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У записці пояснення до законопроєкту вказується, що наразі в Кодексі України про адмінпорушення передбачена відповідальність тільки за відсутність таксометра. Тому пропонується запровадити покарання за невідповідність авто вимогам до таксі в Україні, прописаним у правил дорожнього руху.

Штраф для таксистів за перелічені вище порушення пропонують незначний — три неоподатковувані мінімуми або 51 гривню. Втім, не заперечується, що під час розгляду законопроєкту до нього можуть бути внесені зміни, і ця сума може зрости.

Раніше Фокус повідомляв, що в США безпілотні таксі влаштували затор і заблокували рух транспорту.