В Україні з'явиться найрозкішніший французький автомобіль (фото)

DS 9 — флагманська модель французької марки. Це великий п'ятиметровий седан із елегантним дизайном і багатим оснащенням.

В Україні незабаром презентують новий DS 9. Седан бізнес-класу є флагманом у лінійці преміального бренду та найрозкішнішим французьким автомобілем наразі. Про це повідомляє представництво марки в Україні.

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[ + – ] Автомобіль відрізняється елегантним дизайном Фото: DS Automobiles

DS 9 — великий п'ятиметровий седан із елегантним дизайном. У нього витягнутий силует із похилим дахом, широкі ґрати радіатора та довгасті фари з адаптивною діодною оптикою.

[ + – ] На центральній панелі встановлено висувний годинник і великий сенсорний дисплей Фото: DS Automobiles

В обробці салону використані шкіра й алюміній, а в підсвічування змінюється колір. Седан отримав віртуальну панель приладів і великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Серед особливостей DS 9 2022 — оригінальний висувний годинник.

[ + – ] Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію та масаж Фото: DS Automobiles

Новий DS 9 в Україні спочатку запропонують у дорогій версії Opera за ціною від 1 467 900 гривень. Комплектація включає камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, електропривід крісел і багажника, вентиляцію та масаж передніх сидінь. Також обов'язковим є пакет систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

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Седан DS 9 зі старту буде доступний лише з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,7 сек і розвиває 246 км/год. Утім, у лінійці моделі є гібридні версії потужністю до 360 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер DS 7 пройшов оновлення та став потужнішим.