В Украине появится самый роскошный французский автомобиль (фото)

DS 9 — флагманская модель французской марки. Это большой пятиметровый седан с элегантным дизайном и богатым оснащением.

В Украине вскоре презентуют новый DS 9. Седан бизнес-класса является флагманом в линейке премиального бренда и самым роскошным французским автомобилем на данный момент. Об этом сообщает представительство марки в Украине.

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[ + – ] Автомобиль отличается элегантным дизайном Фото: DS Automobiles

DS 9 – большой пятиметровый седан с элегантным дизайном. У него вытянутый силуэт с покатой крышей, широкая решетка радиатора и продолговатые фары с адаптивной диодной оптикой.

[ + – ] На центральной панели установлены выдвижные часы и большой сенсорный дисплей Фото: DS Automobiles

В отделке салона использованы кожа и алюминий, а у подсветки меняется цвет. Седан получил виртуальную панель приборов и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Среди особенностей DS 9 2022 – оригинальные выдвижные часы.

[ + – ] Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: DS Automobiles

Новый DS 9 в Украине поначалу предложат в дорогой версии Opera по цене от 1 467 900 гривен. Комплектация включает камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электропривод кресел и багажника, вентиляцию и массаж передних сидений. Также обязательным является пакет систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

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Седан DS 9 со старта будет доступен только с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,7 с и развивает 246 км/ч. Впрочем, в линейке модели есть и гибридные версии мощностью до 360 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер DS 7 прошел обновление и стал мощнее.