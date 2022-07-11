Флагманский BMW и электрокар Volvo. Какие новые автомобили представят в Украине этим летом

До конца лета в Украине стартуют продажи десяти новых моделей авто разных классов и ценовых категорий. Большинство из них — кроссоверы.

Несмотря на войну, продажи новых автомобилей в Украине понемногу растут и рынок постепенно восстанавливается. Мало того, вскоре нас ожидают премьеры новых моделей – их будет около десятка. Подробности о новинках этого лета раскрыла информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

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BMW

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Одной из самых ожидаемых премьер в Украине станет новый BMW 7 Series. Флагманский седан стал крупнее, а его дизайн выполнен в новом фирменном стиле. Главная "фишка" в салоне – огромный монитор для задних пассажиров. Семерка BMW поначалу приедет в бензиновых и дизельных версиях мощностью 299-571 л. с., однако в линейке есть и подзаряжаемый гибрид, и электрический вариант i7.

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Citroen

[ + – ] Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

Кроссовер Citroen C5 Aircross приедет в Украину в обновленной версии. Его дизайн стал еще более авангардным, а в салоне установлены новые передние сиденья повышенного комфорта. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями может появиться топовый гибридный вариант на 225 л. с.

Mazda

[ + – ] Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 также прошла обновление – у кроссовера заменили фары, решетка радиатора и фонари. В салоне установили увеличенный сенсорный дисплей и новые передние сиденья. Mazda CX-5 2022 по-прежнему предлагают с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.).

Opel

[ + – ] Opel Grandland Фото: Opel

Opel представит в Украине модернизированный кроссовер Grandland. Он узнается по измененной передней части в новой фирменной стилистике Opel Vizor. В салоне появилась виртуальная панель приборов, а список опций пополнили камеры кругового обзора, парковочный автопилот и система ночного видения. В прошлом году украинское представительство бренда анонсировало появление в нашей стране топовой гибридной версии Grandland мощностью 300 л. с.

Porsche

[ + – ] Porsche Macan T Фото: Porsche

Представительство Porsche в Украине анонсировало две спецверсии кроссоверов марки. Новый Porsche Macan T – спортивный вариант для активных водителей. Мощность его 2,0-литрового турбомотора выросла до 265 л. с., а подвеску сделали жестче. Модель узнается по 20-дюймовым дискам и особой отделке салона.

[ + – ] Porsche Cayenne Platinum Edition Фото: Porsche

Porsche Cayenne Platinum Edition, наоборот, делает ставку на роскошь и комфорт. Его отделку разбавляет декор платинового цвета, а салон обшит дорогой кожей. Комплектацию расширили 21-дюймовые диски, панорамная крыша, адаптивные фары и дорогая акустика Bose.

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Volkswagen

[ + – ] Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Volkswagen привезет в Украину обновленный кроссовер T-Roc. У него изменена передняя часть, а в салоне появились руль и переключатели от Volkswagen Golf 8. Скорее всего кроссовер на украинском рынке будет по-прежнему доступен с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором.

Volvo

[ + – ] Volvo XC40 Фото: Volvo

Volvo анонсировали старт продаж освеженных версий кроссоверов XC40 и XC90. Им немного подправили внешность, а также усовершенствовали мультимедийную систему и предложили новые варианты отделки салона.

[ + – ] Volvo C40 Фото: Volvo

Кроме того, станет доступен электрокроссовер Volvo C40 в самой "дальнобойной" версии с одним 231-сильной электромотором и передним приводом. Он способен проехать 450 км без подзарядки и будет дешевле полноприводного 408-сильного варианта.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны существенно вырос спрос на электромобили. Их продают больше, чем в прошлом году.