Продажи б/у авто в Украине существенно превысили довоенные показатели

Подержанных авто в Украине покупают в 29 раз больше, чем новых. Важную роль в этом сыграла бесплатная растаможка.

За июнь в Украине первую регистрацию прошли 84,2 тыс. подержанных автомобилей. Это сразу на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

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Естественно, столь высокий рост продаж б/у авто вызвала бесплатная растаможка. Июнь стал последним месяцем, когда ввести авто из Европы или США можно было без уплаты пошлины, акциза и НДС. Соответственно, многие украинцы спешили успеть до отмены льгот.

[ + – ] Традиционно украинцы предпочитают подержанные Volkswagen Фото: Volkswagen

Интересная деталь – авто с пробегом в Украине купили в 29 раз больше, чем новых. Напомним, в июне продано 2,9 тыс. новых машин.

Лидеры рынка остаются прежними. Традиционно на первом месте – Volkswagen, в июне поставили на учет 16,7 тыс. авто немецкой марки.

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Второе место занимает Opel (6,8 тыс. авто), а третье – Renault (6,7 тыс.). В пятерку лучших также попали Audi (6 тыс. шт.) и Ford (5,5 тыс.).

Всего за первое полугодие в Украине впервые поставили на учет 264,5 тыс. б/у авто. Несмотря на войну, это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые автомобили в Украине до сих пор можно растаможить бесплатно.