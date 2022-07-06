Продаж уживаних авто в Україні суттєво перевищив довоєнні показники

Вживаних авто в Україні купують у 29 разів більше, ніж нових. Важливу роль у цьому відіграло безкоштовне розмитнення.

За червень в Україні першу реєстрацію пройшли 84,2 тис. автомобілів. Це одразу на 135% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

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Звичайно, настільки високе зростання продажів уживаних авто викликало безкоштовне розмитнення. Червень став останнім місяцем, коли ввезти авто з Європи чи США можна було без сплати мита, акцизу та ПДВ. Відповідно, багато українців поспішали встигнути до скасування пільг.

[ + – ] Традиційно українці віддають перевагу вживаним Volkswagen Фото: Volkswagen

Цікава деталь — авто з пробігом в Україні купили у 29 разів більше, ніж нових. Нагадаємо, у червні продано 2,9 тис. нових машин.

Лідери ринку залишаються незмінними. Традиційно на першому місці — Volkswagen, у червні поставили на облік 16,7 тис. авто німецької марки.

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Друге місце посідає Opel (6,8 тис. автомобілів), а третє — Renault (6,7 тис.). У п'ятірку найкращих також потрапили Audi (6 тис. шт.) та Ford (5,5 тис.).

Усього за перше півріччя в Україні вперше поставили на облік 264,5 тис. уживаних авто. Попри війну це на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі автомобілі в Україні досі можна розмитнити безкоштовно.