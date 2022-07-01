Безплатне розмитнення в Україні закінчилося: що робити власникам "євроблях"

Ввезені в Україну "євробляхи" тепер можна розмитнити лише зі сплатою мита, ПДВ та акцизу. За порушення термінів транзиту загрожує штраф до 170 000 гривень.

Не всім українцям вдалося безплатно розмитнити куплені в Європі авто. На кордонах утворилися величезні черги з "євроблях", і не всі їх вдалося оформити на митниці до 1 липня. В Інституті дослідження авторинку пояснили, як чинити в цьому випадку.

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Учасниця правління інституту Юлія Риковська вважає, що якщо машина так і не заїхала в Україну, то її краще і залишити в Європі — продати там чи поставити на стоянку.

[ + – ] Нерозмитнений автомобіль можуть конфіскувати Фото: auto.ria.com

Якщо автомобіль перетнув кордон до 1 липня, але його власник не встиг отримати митну декларацію, то машина вважається нерозмитненою, і для її легалізації вже варто платити і мито, і акциз, і ПДВ. Звичайно, це найпростіший варіант, але він б'є по кишені. Втім, є й інші можливості.

Що робити з нерозмитненим авто в Україні:

Оформити реекспорт — вивезти машину з України та залишити за кордоном;

Передати на склад митниці для тимчасового зберігання та збирати гроші на розмитнення. Але слід враховувати, що зберігання платне;

Безплатно передати автомобіль на потреби держави. Машини зараз потрібні, особливо в ЗСУ.

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Нагадуємо, що легально, у режимі транзиту, авто на єврономерах в Україні можна експлуатувати лише 10 днів. Після цього загрожує штраф від 8500 гривень. Якщо транзит прострочено на місяць, то сума зростає до 170 000 гривень, і "євробляху" можуть конфіскувати. Важливий момент: штраф за нерозмитнене авто нараховується, навіть якщо його здати на розбирання.

Раніше Фокус повідомляв, що з 9 квітня по 30 червня в Україні безплатно розмитнили понад 230 тисяч авто.

Також ми писали, що Кабмін планує повністю змінити схему розмитнення авто. Вона буде здійснюватися через додаток "Дія" за цілком новою та дуже складною формулою.