Дорогі колеса. Безкоштовного розмитнення авто більше немає — скільки доведеться платити

Закони змінюються. За розмитнення автомобілів охочим привезти їх до України з 1 липня доведеться платити. А ось бюрократичні процедури, можливо, стануть простішими.

В Україні з липня повертаються раніше скасовані мита та 20% податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари, зокрема йдеться і про ввезення імпортних автомобілів. Без зазначених податків та мит минуло три місяці, за цей час до країни ввезли 211 тис. авто, а загальна сума коштів, які недоотримав бюджет, становила 23,5 млрд грн, повідомив у своєму Телеграм-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від фракції "Голос", представник парламентського комітету з питань фінансів.

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"Рішення про скасовання мит, ПДВ та акцизного податку на авто обумовлене необхідністю відновлення автопарку, пошкодженого внаслідок війни. На сьогодні на територію України завезено понад 200 тис. машин, і до 1 липня завозитимуться ще. Тому ми вважаємо, що це рішення виконало свою функцію і сьогодні сприяє лише розвитку бізнесу із ввезення на митну територію автомобілів з метою подальшого перепродажу, що не є метою його прийняття", — розповів Фокусу Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу", голова фінансового комітету ВРУ.

Час пільг минув: навіщо та кому потрібні мита на імпортні товари

Закон про повернення імпортних мит ухвалили 21 червня, а 27 червня документ надісланий на підпис президенту.

Гендиректорка компанії Е.С.Консалтинг Олександра Томашевська звертає увагу на те, за яких умов в Україні вводили пільги на імпорт.

"Справа була на початку квітня. Було незрозуміло, чи хтось заплатить щось до бюджету. Потрібні були кроки, щоб, з одного боку, підтримати бізнес, а з іншого боку, щоб були надходження. І я вважаю, що на той момент скасування мита зіграла свою правильну роль", — каже Томашевська.

На четвертий місяць війни імпортери вже готові до повернення податків, погоджуються у Європейській Бізнес Асоціації.

"Відповідальний бізнес не заперечує проти повернення мит, оскільки це — повернення до звичної системи, яка була до повномасштабної війни. До того ж зараз діє постанова КМУ №236, положеннями якої може скористатися бізнес для відстрочення сплати митних платежів до кінця дії військового стану ", — наголосила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

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В Асоціації з ухваленим законопроєктом №7418 пов'язують надії на скасування валютних обмежень та переліку критичного імпорту — кажуть, що повернення імпортного ПДВ та мит є передумовою для таких рішень. А ослаблення валютних обмежень стане стимулом для відновлення роботи бізнесу та отримання прибутків.

У Комітеті ВРУ з питань фінансів упевнені, що повернення мит сприятиме серйозному зростанню надходжень до держбюджету.

Для держави повернення імпортних мит та ПДВ означає серйозне збільшення надходжень до бюджету.

"Ми вважаємо, що завдяки цьому рішенню, разом з деякими іншими організаційними заходами, це дозволить у 2,5-3 рази збільшити надходження від митниці до бюджету. Якщо сьогодні ми отримуємо в районі 9 млрд грн, то ця сума може становити 25 млрд грн і більше щомісяця", — сказав Данило Гетманцев.

На думку Ярослава Железняка, серед причин скасування пільгового ввезення товарів є негативний вплив таких умов на міжнародну підтримку України.

"Бо ми одночасно просимо $5 млрд на місяць на підтримку бюджету та залишаємо пільги на товари не першої необхідності", — вважає народний депутат.

Цінник вищий. Що змінює для українців повернення імпортних зборів

Логічно, що після повернення платежів за розмитнення товарів імпортна продукція може подорожчати. Йдеться не лише про ввезені в країну на продаж вживані іномарки, а й про інші категорії, серед яких, зокрема, — кава, чай, імпортні овочі та фрукти, промтовари, побутова хімія, техніка та електроніка. Рівень зростання цін може бути різним, залежно від постачання та умов імпортерів, — орієнтовно в межах 5-20%.

"Мені здається, що майже всі піднімуть ціни. Тому, що в нас зараз імпорт обмежений лише товарами критичного імпорту — а це і будівельні матеріали, і харчування для дітей, тварин, товари для автомобілів. Тобто те, що можна імпортувати, подорожчає", — прогнозує Олександра Томашевська.

Тим часом у Європейській Бізнес Асоціації не очікують помітного подорожчання.

"Звичайно, митне навантаження та валютний курс впливають на формування цін, проте це — не єдині фактори. В умовах падіння попиту та наявності залишків на складах ми не очікуємо різкого збільшення цін на імпортні товари", — каже Ганна Дерев'янко.

Можливим наслідком повернення мит для українців може бути не лише подорожчання, а й скорочення пропозиції імпортних товарів, вважає Ярослав Железняк.

"На полицях супермаркетів зменшиться кількість іноземних товарів і збільшиться — українських. Оскільки попередніми пільгами ми зробили так, що купувати імпортну продукцію стало на 20% дешевше", — нагадав Ярослав Железняк.

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Скасування мит мотивувало українців поспішити ввезти з-за кордону нові та вживані машини. Ярослав Железняк прогнозує, що до 1 липня кількість ввезених автомобілів сягне 240 тис. одиниць.

Причому, якщо раніше у будні в країну завозили приблизно 3,2 тис. автомобілів, то після новин про скасування пільг темпи збільшилися: в день завозять близько 4,7 тис. авто. Очевидно, такий потік впливає на пропускні можливості прикордонних переходів. 27 червня Железняк повідомляв про чергу довжиною 9,5 км на пункті пропуску Будомєж-Грушів. За його даними, на пункті пропуску Ягодин черга становила 40 км.

Тепер з початку липня, коли акциз, ПДВ і мито на імпорт повернуться, новим власникам доведеться сплатити за ввезення іномарки чималу суму. Залежно від обсягу двигуна та вартості автомобіля за документами, витрати на розмитнення можуть становити від 1,2-1,8 тис. євро і вище. Причому, як повідомляє Державна митна служба, акцизний податок серйозно зростає, якщо автомобіль старший за 15 років.

Фокус провів підрахунок потенційних платежів для двох старих автомобілів.

У першому випадку це Volkswagen Golf 2007 випуску з бензиновим двигуном 1,6 л.

У другому — автомобіль Nissan Qashqai 2018 випуску з дволітровим бензиновим двигуном.

Щоб розмитнити Volkswagen Golf, потрібно буде заплатити:

акциз, який розраховується за формулою: (Ставка) * (Обсяг двигуна в см3/1000) * (Кількість повних років авто), у разі з цим авто це: 50 євро * 1,6 * 15 = 1200 євро

мито 10%. Якщо авто коштує 6120 євро ($6500), то це 612 євро,

ПДВ 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку, у випадку з цим автомобілем сума податку на додану вартість становитиме 1586 євро.

Так, всього за авто Volkswagen Golf і його розмитнення потрібно буде заплатити 9518 євро, де податки становлять 3398 або 55,5% від початкової вартості авто.

Платежі під час розмитнення Nissan Qashqai за підрахунками за раніше описаною схемою призвели до суми податків при розмитненні у розмірі 5178 євро (якщо ціна машини — 14,7 тис. євро). Оскільки машина — нова, то сума платежів вийшла меншою, ніж у попередньому випадку, — близько 26% від вартості автомобіля.

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