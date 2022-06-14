Валюту на свободу: коли НБУ може відмовитись від фіксованого курсу

Заморозивши курс станом на 24 лютого 2022 року на рівні 29,25 UAH/USD, НБУ намагався стримати девальвацію та інфляцію. Однак через перспективу втрати доходів від експорту регулятор за певних умов може послабити обмеження.

Як повідомляв Фокус, на фоні спричинених війною з Росією проблем традиційного сировинного експорту, сфера IT-послуг працює стабільно і може приносити країні валютний виторг. Проте розвитку сектора заважають валютні обмеження, що діють в Україні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Ольга Шаповал, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster попереджає: якщо фіксований курс діятиме до кінця 2022 року, за різними оцінками Україна втратить від 25% до 50% валютних надходжень.

Опитані Фокусом експерти вважають фіксацію офіційного курсу гривні станом на 24 лютого 2022 виправданим кроком НБУ, спрямованим на захист нацвалюти від обвалу на хвилі панічних настроїв.

Однак, на думку Ігоря Олехова, партнера та керівника банківської та фінансової практики в київському офісі CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, подальша надмірно затягнута фіксація курсу валюти може призвести до небажаних ринкових ефектів.

У коментарі Фокусу Олехов висловив сподівання, що в найближчі два-три місяці валютні обмеження можуть скасувати, що залежатиме від розвитку подій на фронті, фінансової допомоги міжнародних партнерів і готовності учасників валютного ринку продавати інвалюту.

Експерти: У найближчі два-три місяці валютні обмеження НБУ може скасувати

На думку Ігоря Олехова, НБУ може повернутися до гнучкого курсоутворення ще раніше за таких обставин:

якщо відкриється безготівковий ринок купівлі-продажу валют у зв'язку з поновленням звичного оподаткування імпортних операцій (ПДВ, мита)

якщо вводитимуть додаткові імпортні збори для товарів некритичного імпорту та інші класичні інструменти регулювання транскордонної торгівлі

З Нацбанку тим часом надходять сигнали про готовність відпустити курс. Проте, не йдеться про найближчу перспективу. Як раніше писав Фокус, голова НБУ Кирило Шевченко у своїй колонці, опублікованій у ZN.ua, назвав такі передумови для поступового переходу до плаваючого обмінного курсу.

повернення до оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичний імпорт

справедлива винагорода за ОВДП

виведення з валютного ринку великих покупців із держсектора

Кроки у цих напрямах уже роблять. Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% після чого має відбутися підвищення прибутковості ОВДП та депозитів. Тим часом у парламенті очікує на розгляд урядовий законопроєкт №7418, де пропонується повернути ПДВ та ввізні мита на імпортні товари. А в Нацбанку уточнюють, що повернення до ринкового курсоутворення буде поступовим.

Важливо

Вільним курсом НБУ "прикрив" спекуляції через отримання валюти з гривневих карток, — експерти

"Для переходу до плаваючого курсоутворення, яке не створить зайвих шоків для економічних агентів, мають скластися відповідні макроекономічні передумови, а не календарні дати. Важливою передумовою, зокрема, є відновлення здатності валютного ринку до самобалансування", — відповіли на запит Фокусу в НБУ.

Тобто йдеться про те, що якщо попит на іноземну валюту не створюватиме тиску на курс на міжбанку, то НБУ з великою ймовірністю може відмовитися від фіксованого курсу на міжбанківському ринку 29,25 UAH/USD.

Детальніше про позицію регулятора Фокус розповість в одній із найближчих публікацій.

Раніше Фокус докладно аналізував вплив валютних обмежень на IT-сектор у статті "Прощавай, айті. Як ручне управління валютним курсом вбиває український IT-сектор".