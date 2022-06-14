Валюту на свободу: когда НБУ может отказаться от фиксированного курса

Заморозив курс по состоянию на 24 февраля 2022 года на уровне 29,25 UAH/USD, НБУ пытался сдержать девальвацию и инфляцию. Однако из-за перспективы потери доходов от экспорта регулятор при определенных условиях может ослабить ограничения.

Как сообщал Фокус, на фоне вызванных войной с Россией проблем традиционного сырьевого экспорта, сфера IT-услуг работает стабильно и в состоянии приносить стране валютную выручку. Однако развитию сектора мешают действующие в Украине валютные ограничения.

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Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster предупреждает: если фиксированный курс будет действовать до конца 2022 года, по разным оценкам Украина потеряет от 25% до 50% валютных поступлений.

Опрошенные Фокусом эксперты считают фиксацию официального курса гривны по состоянию на 24 февраля 2022 года оправданным шагом НБУ, направленным на защиту нацвалюты от обвала на волне панических настроений.

Однако, по мнению Игоря Олехова, партнера и руководителя банковской и финансовой практики в киевском офисе CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, дальнейшая чрезмерно затянувшаяся фиксация курса валюты может привести к нежелательным рыночным эффектам.

В комментарии Фокусу Олехов выразил надежду, что в ближайшие два-три месяца валютные ограничения могут отменить, что будет зависеть от развития событий на фронте, финансовой помощи международных партнеров и готовности участников валютного рынка продавать инвалюту.

Эксперты: В ближайшие два-три месяца валютные ограничения НБУ может отменить

По мнению Игоря Олехова, НБУ может вернуться к гибкому курсообразованию еще раньше при следующих обстоятельствах:

если откроется безналичный рынок купли-продажи валют в связи с возобновлением привычного налогообложения импортных операций (НДС, пошлины)

если будут вводить дополнительные импортные сборы для товаров некритического импорта и другие классические инструменты регулирования трансграничной торговли

Из Нацбанка, тем временем, поступают сигналы о готовности отпустить курс. Однако, речь не идет о ближайшей перспективе. Как ранее писал Фокус, глава НБУ Кирилл Шевченко в своей колонке, опубликованной в ZN.ua, назвал следующие предпосылки для постепенного перехода к плавающему обменному курсу.

возврат к налогообложению импорта и введению дополнительного импортного сбора на некритический импорт

справедливое вознаграждение по ОВГЗ

вывод с валютного рынка крупных покупателей из госсектора

Шаги в этих направлений уже предпринимаются. Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% после чего должно последовать повышение доходности ОВГЗ и депозитов. Тем временем в парламенте ожидает рассмотрения правительственный законопроект №7418, где предлагается вернуть НДС и ввозные пошлины на импортные товары. А в Нацбанке уточняют, что возврат к рыночному курсообразованию будет постепенным.

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"Для перехода к плавающему курсообразованию, которое не создаст лишних шоков для экономических агентов, должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, а не календарные даты. Важной предпосылкой, в частности, выступает восстановление способности валютного рынка к самобалансированию", — ответили на запрос Фокуса в НБУ.

То есть, речь идет о том, что если спрос на иностранную валюту не будет создавать давления на курс на межбанке, то НБУ с большой вероятностью может отказаться от фиксированного курса на межбанковском рынке 29,25 UAH/USD.

Детальнее о позиции регулятора Фокус расскажет в одной из ближайших публикаций.

Ранее Фокус подробно анализировал влияние валютных ограничений на IT-сектор в статье "Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор".