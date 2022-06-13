Вместо металлургии: как Украине получить валютную выручку в условиях войны

Война с Россией уничтожает экспортный потенциал Украины, однако есть сектор, который может во время и после войны не сбавлять обороты. Но есть условия.

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После российского вторжения в Украину экспорт товаров и услуг сократился более чем на 40%, о чем Фокус писал в статье о влиянии на экономику 100 дней войны с Россией.

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Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, указывает на существенное изменение структуры экспорта. По словам собеседника Фокуса до начала российского вторжения ТОП-3 категории украинского экспорта были следующие:

продукты питания – 30% (от всего объема экспорта товаров и услуг)

продукция металлургии – 20%

полезные ископаемые (преимущественно, железная руда) – 12%

За 100 дней войны с Россией состав ТОП-3 изменился следующим образом:

продукты питания – 25%

IT-услуги – 16%

полезные ископаемые – 13%

Важно

Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны

Ранее Фокус писал о разрушении экспортоориентированной металлургической отрасли и ограничении экспортного потенциала агросектора из-за блокирования портов Россией. Однако, на фоне проблем традиционных сырьевых секторов ситуация в сфере IT-услуг выглядит более стабильной, чем и объясняются изменения в структуре экспорта.

До войны украинский IT-сектор активно развивался. За I квартал 2022 года экспортная IT-индустрия обеспечила рекордные $2 млрд поступлений — на 28% больше аналогичного показателя 2021 года.

По словам Ольги Шаповаловой, исполнительного директора Kharkiv IT Cluster, IT-отрасль остается одной из наиболее прибыльных и устойчивых сфер, поскольку во время войны 96% IT-компаний продолжают работать.

В ассоциации IT Ukraine подчеркивают, что основной ресурс отрасли – это IT-специалисты, которые могут работать, имея только компьютер и доступ к интернету, что и стало фундаментальной причиной устойчивости индустрии и сохранения ее операционной деятельности на сегодня. Поэтому если Украина сбережет IT-специалистов, то сохранится и динамика развития IT-индустрии, даже в условиях войны.

Накануне российского вторжения многие специалисты уехали из Украины, что в ближайшие месяцы может повлиять на показатели отрасли. Но после окончания войны при благоприятных обстоятельствах большинство выехавших могут вернуться в страну.

Важно

Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор

"Исходя из общения с клиентами, находящимися за пределами Украины, большинству IT-специалистов комфортнее и дешевле жить в Украине, – рассказывает Владислав Фирсов, адвокат ЮК AS Legal. – Если для IT-специалистов будут улучшены условия обмена валюты – IT-индустрия, вероятно, станет главным независимым источником притока валюты в Украину на фоне разрушенных предприятий и сложностей производственного сектора". О проблемах при обмене безналичной валюты в Украине Фокус недавно писал в статье "Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор".

После завершения войны государству стоит не просто отменить валютные ограничения, но и создать привлекательные условия для цифровой экономики.

"IT-отрасль требует благоприятного режима ведения бизнеса, поскольку между разными юрисдикциями продолжается конкуренция за IT-предприятия. А учитывая важное значение IT-отрасли для дальнейшего притока валюты в страну – такое стимулирование в Украине необходимо", — считает Фирсов.

Ранее Фокус писал как работает IT-сфера во время войны.